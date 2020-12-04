Иностранные инвестиции в Украину в 2020 году упали в 20 раз — как можно исправить ситуацию За 10 месяцев 2020 года чистые прямые иностранные инвестиции в Украину составили 221 млн долл, показав падение в 20 раз по сравнению с 4,5 млрд долл. инвестиций за аналогичный период 2019 года.



Об этом заявил президент Украинского союза предпринимателей и промышленников Анатолий Кинах во время расширенного заседания Антикризисного совета общественных организаций и правления УСПП. "На фоне того, что внутренние капиталовложения упали на 36%, это ресурсы для развития, поэтому вопрос инвестклимата очень важен", — сказал Кинах.



Какие промежуточные итоги 2020 подвел бизнес и что предлагают сделать власти — в материале Delo.ua.



Анализ кризиса



По данным госстата, в январе-октябре 2020 года промышленность продолжала демонстрировать негативную динамику. Снижение к показателям аналогичного периода 2019 года составляет 6,8%.



В том числе, на 4,4% просела добывающая промышленность и разработка карьеров (это при том, что цены на руду в мире в принципе благоприятные — Delo.ua).



На 8,3% упала перерабатывающая промышленность.



Незначительный рост показало производство химических веществ и химической продукции и основных фармацевтических продуктов и препаратов.



При этом, металлургическое производство готовых изделий показало спад на 11,7%, машиностроение просело на 20,4%, производство автотранспорта и прицепов — на 28%, производство компьютеров и электроники — на 28,8%.



По оценкам Счетной палаты, в январе-сентябре 2020 года объем госдолга вырос на 347 млрд грн, или 17%, — до 2,3 трлн грн. Затраты на выполнение долговых обязательств увеличились до до 433 млрд грн, а это 36% затрат бюджета в январе-сентябре 2020 года. По оценкам Счетной палаты, ожидаемый объем затрат на погашение госдолга в 2020 году на 32 млрд грн превышает план на год.



При этом план поступлений общего фонда госбюджета не выполняется: к сентябрю не хватает 10%, то есть, 122 млрд грн.



В итоге, чтобы выполнить бюджет, за октябрь-декабрь нужно получить 225 млрд грн, 35% плана на год. "Кассовый разрыв серьезный, чтобы выполнить показатели надо собрать 35% от общих годовых доходов, — говорит Анатолий Кинах. — Это нереально. Мы видим, что правительство начинает пытаться размещать облигации внутреннего госзайма, последние выпустили уже под 10-11% доходности, и это негативно повлиет на стоимость ресурса (кредитного — Delo.ua) в банковской сфере".



Сократилась и инвестиционная деятельность. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии сокращение капитальных инвестиций уменьшилось на 34,9%, за три квартала негативная динамика не изменилась: в целом, сейчас объем капинвестиций составляет 268 млрд грн и это на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.



Объем новых выданных кредитов нефинансовым корпорациям сократился на 6,9% в сравнении с прошлым годом. Согласно информации Минфина, с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки (19 учреждений) выдали 5813 ссуд на общую сумму в 13,485 млрд грн. При этом, более 70% этих средств — 9,519 млрд грн — пошли на погашение старых кредитов. Пятую часть — 2,602 млрд грн — направили на капинвестиции, и только 10%, или 1,337 млрд были использованы в качестве антикризисных кредитов под 3%.



Сокращается и машиностроение — отчасти потому, что импорт проник в сектор государственных публичных закупок, из-за чего объемы промпроизводства падают. На сегодня доля импорта продукции машиностроения составляет около 47%. Поэтому важна локализация.



"Список публичных закупок импортной техники и оборудования, вопреки наличию производства таких товаров в Украине, со временем только возрастает: корейские электропоезды, французские вертолеты, патрульные камеры, городской электро- и автотранспорт. В условиях банкротства КРАЗа, приостановки строительства кораблей типа "корвет" в правительстве говорят о закупке автотехники в Чехии, а корветов в Турции", — говорится в общем обращении предпринимателей, копия которого находится в распоряжении Delo.ua.



При этом, по словам Кинаха, бюджет на 2021 год "очень рискованный": 40% доходной части идет на погашение госдолга, а 60% формируется за счет новых займов. При этом, на второе чтение бюджет идет без Программы социально-экономического развития на 2021 год, которая должна учитывать и антикризисные, и посткарантинные меры. При этом, Министерство стратегических отраслей промышленности в полной мере не функционирует.



Что предлагают



По словам Геннадия Чижикова, главы Торгово-промышленной палаты, прежде чем вводить новый локдаун и усугублять происходящее, необходимо предварительно подготовить меры по поддержке бизнеса. "Для малого бизнеса это может быть единоразовая помощь, для среднего — недорогие кредиты и налоговые послабления", — отметил Чижиков.



Также, по его словам, видно, что мир вступил на путь протекционизма, страны защищают собственные экономики и используют различные варианты импортозамещения. "Нужна активная политика и объединенные усилия самых крупных ассоциаций, чтобы защищать интересы украинского бизнеса, нужно актуализировать работу по закону об "инвестнянях" и локализации с учетом всех дополнений, и законом об индустриальных парках", — сказал Чижиков.



Еще одно важное задание — поддержка экспортеров. "Без экспортно-кредитного агентства украинскому бизнесу будет достаточно сложно выходить и конкурировать в мировом рынке", — говорит глава ТППУ. При этом, его нужно наполнить средствами — с нынешних 200 млн грн повысить до 2 млрд грн.



В целом же представители бизнеса просят согласовать Госбюджет с Программой соцэкономразвития, провести аудит стратегических отраслей, доработать Стратегию развития промышленного комплекса. По результатам аудита — авиа, ракетно-космическая отрасль, судостроение, энергетическое и транспортное машиностроение, ОПК — привлекать инвестиции в модернизацию производства и критической инфраструктуры. Строить кластеры, индустриальные парки.



Также бизнес предлагает восстановить министерство аграрной политики. Для поддержки фермеров требуют компенсаций из-за летней засухи в южных регионах, из-за чего пострадали сотни микро- малых и средних хозяйств.



Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua



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