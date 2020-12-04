Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс Американський долар втрачає свої позиції. З пікових значень, досягнутих у березні 2020 року, він подешевшав відносно кошика шести основних світових валют на більш ніж 12%. Цьому, у першу чергу, сприяла масштабна програма підтримки економіки через карантин, яку запровадили у США.



Аналітики фінансової корпорації Citigroup прогнозують подальше знецінення американської валюти – протягом 2021 року вона може впасти ще на 20%. Якщо цей прогноз справдиться, то таке знецінення долара стане найбільшим за останнє десятиліття.



Прогнози інших міжнародних банків також песимістичні. За різними оцінками, у 2021 році "зелений" втратить ще мінімум 4%. Додатково тиснути на долар будуть результати президентських виборів у США.



Чи варто вже зараз продавати долари, та у якій валюті буде вигідніше зберігати свої заощадження українцям?



Чому похитнувся долар



Локдаун, запроваджений у більшості країн світу навесні 2020 року, був екстраординарною подією, яка вимагала не менш екстраординарної реакції для підтримки економіки. У США цією реакцією стала масштабна програма економічної підтримки обсягом 2 трлн дол.



Профінансувати ці заходи допомогла Федеральна резервна система. Масштабні програми емісії долара спричинили його знецінення. Політика низьких ставок у США, яка, імовірно, буде тривати і в 2021 році, стимулюватиме інвесторів виходити з доларових активів, що ще більше вдарить по вартості американської валюти.



Напередодні новообраний президент США Джо Байден підтримав пропозицію урядовців щодо надання економіці 908 млрд дол. За його словами, це лише аванс влади перед майбутніми рішеннями.



"Долар реагує на зменшення ризику у світовій економіці, і це впливає на його курс відносно інших валют набагато більше", – додає спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів компанії Dragon Capital Сергій Фурса.



Під час кризи інвестори масово продають високоризикові активи та вкладають кошти у найменш ризикові, серед яких золото, долари та казначейські зобов'язання США. Це сприяє зміцненню американської валюти. За таких обставин втрачають позиції валюти інших країн.



Найбільше така тенденція впливає на країни, що розвиваються, зокрема на Україну. Після початку коронакризи та оголошення локдауну обсяг облігацій українського уряду в руках іноземців знизився на 40%.



За даними Національного банку, зараз вони володіють зобов'язаннями на 75 млрд грн, тоді як у березні ця сума становила 125 млрд грн.



Однак породжена коронавірусом економічна криза та невизначеність також мають свої часові рамки.



"Зараз іде певна позитивна тенденція. Є інформація про підтверджені вакцини. Імовірно, невдовзі почнеться вакцинування, будуть відновлюватися економіки світу. Починається період відновлення апетиту до ризиків.



Інвестори будуть масово виходити з "тихих гаваней" (золота чи долара. – ЕП) і заходитимуть у більш ризикові, але більш прибуткові активи", – вважає виконавчий директор "CASE-Україна" Дмитро Боярчук.



На настрої інвесторів впливають і результати виборів президента США. Демократ Джо Байден у Білому домі, ймовірно, вимагатиме запровадження нових програм економічної підтримки, що стимулюватимуть інвесторів вкладатися у ризикові активи та відповідно послаблюватимуть долар.



Недавно про падіння курсу "зеленого" повідомили аналітики Citigroup: "Чи може долар впасти на 20% протягом лише одного року? Ми думаємо, що може", – зазначив Financial Times стратег City Кельвін Це.



Якщо прогноз Citigroup збудеться, то таке знецінення американської валюти може стати найбільшим з початку 2000-х років. Тоді долар протягом кількох років подешевшав на 33%. Цей тренд обірвала світова фінансова криза 2008 року, яка "загнала" інвесторів назад до "тихої гавані".



Пророкують девальвацію долара й інші міжнародні банки. За розрахунками Goldman Sachs, у наступні 12 місяців долар може подешевшати на 6%, а у Morgan Stanley очікують падіння американської валюти на 4%.



Однак падіння долара проти шести світових валют, яке з максимумів березня сягнуло 12,6%, досі не нівелювало зростання американської валюти у попередні роки. Наприклад, у 2014 році долар виріс на 13%, у 2015 році – на 9%.



Чи відчують знецінення долара в Україні



На перший погляд, падіння курсу долара відносно провідних валют світу – це позитивна новина для гривні. Однак більшість опитаних ЕП аналітиків переконані, що на поведінку пари "долар-гривня" більше впливатимуть внутрішні фактори.



"Курс долара в Україні більше залежить від попиту та пропозиції на нашому ринку, а те, що популярність долара у світі може впасти, на наш ринок впливає менше", – вважає аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.



Певний вплив все ж буде. Він може проявитися у вартості державного боргу, понад 40% якого номіновані в американській валюті (або спеціальних правах запозичення, де долар посідає більше половини кошика валют), вважає керівник департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.



"Послаблення долара стимулюватиме глобальних інвесторів шукати різні альтернативи. Зокрема, українські цінні папери можуть отримати додатковий попит. Це сприятиме зміцненню гривні", – додає він.



Падіння долара може позитивно вплинути на гривню і через зовнішню торгівлю.



"У нас основний торговельний партнер – це ЄС. Коли євро буде більш сильним, то це, скоріше за все, підтримуватиме гривню в парі "гривня-долар". Це буде стримувати якусь потенційну девальвацію", – вважає Фурса.



Однак найбільше на вартість долара в Україні впливатимуть попит та пропозиція валюти на міжбанківському ринку, темпи відновлення імпорту товарів та послуг, а також співпраця з МВФ. Транші фонду хоч і не впливають на курс прямо (ці кошти не потрапляють на міжбанківський ринок), але можуть мати психологічний вплив на ринок.



"Ми непогано проскочили всю кризу, бо на наші основні товари експорту – метали, залізну руду, продукти харчування – залишався високий попит. Водночас карантинні заходи вбили імпорт послуг. Для нас це був дуже вдалий період. Однак я не впевнений, що він повториться у 2021 році, особливо якщо будуть зняті карантинні обмеження", – вважає Боярчук.



Найімовірніше, 2021 рік в Україні, як і в усьому світі, буде роком відновлення економіки. Це означає, що відновлюватиметься попит населення, у тому числі на імпортні товари та послуги. Зростатимуть ціни на енергоресурси, які Україна переважно імпортує. Як наслідок, торговельний баланс знову стане негативним, що ще більше тиснутиме на гривню.



Додатковий фактор тиску на національну валюту – проблеми уряду з бюджетом, антикорупційною політикою та судами, якщо ці негаразди перенесуться на 2021 рік. У такому разі в Україні домінуватимуть негативні очікування щодо майбутнього гривні, які вже зараз є одними з визначальних факторів знецінення національної валюти.



"Якщо вантаж негативних очікувань зростає, то це може створити додатковий девальваційний тиск, як це відбулося протягом 2020 року", – вважає Ахтирко.



У Concorde Capital прогнозують, що у 2021 році гривня знеціниться відносно долара на 5%. Це станеться навіть попри тренди на світовому валютному ринку.



Чи можна й далі довіряти долару



Незважаючи на поведінку долара на світовому валютному ринку, аналітики не бачать ризиків тримати заощадження у "зелених".



"Тримати заощадження в доларах зовсім не ризиковано. Українцям треба зберігати диверсифікацію, тобто тримати частину заощаджень у доларах, частину в євро і не намагатися грати на курсі валют", – вважає Фурса.



Українці в листопаді придбали валюти більше, ніж продали, – уперше у 2020 році. Продаж валюти – 1,32 млрд дол в еквіваленті, купівля – 1,44 млрд дол в еквіваленті.



Дотримуватися принципу диверсифікації і не зберігати всі заощадження в одній валюті рекомендують українцям й інші аналітики. Такий принцип може зберегти кошти від можливих втрат унаслідок політичних чи економічних шоків.



Водночас не варто забувати про гривневі інструменти заощадження.



"Якщо покласти гроші на гривневий депозит у банку під 9% річних, то це, мабуть, буде більш вигідно, ніж просто зберігати гроші у тій чи іншій валюті. Однак ще варто враховувати горизонт заощаджень", – додає Ахтирко.



Переводити заощадження у євро, британський фунт чи японську єну з вільноконвертованого долара наразі може бути для українців не лише недоцільно, а й збитково.



"У ЄС, Японії, Великій Британії, Швейцарії вистачає власних проблем. Крім того, слід враховувати вищі транзакційні витрати вкладень у ці валюти, а також дуже низькі процентні ставки активів у цих валютах, а часто – і від'ємні. Для непрофесійних гравців на глобальних валютних ринках такі вкладення не мають особливого сенсу", – зазначає Ніколайчук.



Загалом до прогнозів щодо поведінки долара варто ставитися обережно і пам'ятати, що валютні прогнози – справа невдячна. "Зараз долар послаблюється, та чи буде це довготривалий тренд – ніхто вам не скаже", – вважає Фурса.



Зрештою, імовірність того, що тренд послаблення долара у світі суттєво вплине на особисті фінанси українців, занадто мала, щоб задумуватися про купівлю інших валют.



Ярослав Вінокуров



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