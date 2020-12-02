Правительство проваливает переговоры с МВФ: получит ли Украина транш Украина остро нуждается в средствах, чтобы закрыть громадную дыру в государственном бюджете, рассчитывая, в том числе, и на транш Международного валютного фонда (МВФ). Фонд готов дать деньги, но ожидает от правительства страны выполнения ряда условий. При этом МВФ совсем не в восторге от украинских переговорщиков, которые дезинформируют правительство и президента о реальной ситуации. Источник "Апострофа" рассказал, чего добивается фонд от отечественных чиновников, и когда можно ожидать получения транша.



Значительный прогресс, якобы достигнутый правительством Украины в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), мягко говоря, сильно преувеличен. Об этом "Апострофу" рассказал источник, приближенный к МВФ.



"Марченко (министр финансов Украины Сергей Марченко, - "Апостроф") испортил отношения с МВФ окончательно. То, что он говорит, - дезинформация", - сказал собеседник издания.



Напомним, на минувшей неделе глава Минфина заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с фондом.



При этом, как известно, Сергей Марченко делал особый акцент на том, что в переговорах с МВФ урегулированы вопросы, связанные с проектом госбюджета на 2021 год. Компромиссом стало сокращение величины бюджетного дефицита с 6% ВВП, который был заложен в одобренную Верховной Радой редакцию документа в первом чтении, до 5,5% в редакции, которую Кабинет министров подготовил к рассмотрению во втором чтении.



Однако, как говорит источник издания, о необходимости сократить дефицит министру говорилось еще в августе-сентябре, но в Раду все равно ушла редакция проекта бюджета с дефицитом в 6%.



"Он сам создал эту проблему", - возмущается собеседник "Апострофа".



Самое прискорбное – это то, что глава Минфина не доносит до остальных членов правительства, а также до президента, информацию об истинном положении вещей касательно переговоров с фондом.



Почти без требований



Таким образом, пока нет никаких гарантий того, что Украина в ближайшее время сможет получить транш.



По словам собеседника издания, МВФ как мог сократил количество требований к Украине, понимая, что сейчас стране было бы сложно выполнить многие из них.



"Главное требование – не ухудшить то, что было раньше", - сказал он.



Однако есть и вполне конкретно сформулированные требования. Их всего три: "Первое – бюджет, второе – антикоррупционные органы и продолжение реформы, третье – НБУ" (имеется в виду сохранение независимости Национального банка Украины – "Апостроф").



Что касается бюджета, то здесь, с горем пополам, вроде бы утрясли, а вот по поводу антикоррупционного законодательства у фонда понимания ситуации нет. Украинские власти, правда, обещают принять меры, поэтому, возможно, здесь также удастся договориться.



Что касается Нацбанка, то к его руководству, в частности, к главе регулятора Кириллу Шевченко, отношение со стороны МВФ более лояльное, чем к министру финансов, однако того взаимопонимания, которое было в то время, когда НБУ возглавлял Яков Смолий (Рада уволила его с должности 3 июля 2020 года), нет и в помине.



Таким образом, заявил источник, ни в декабре, ни даже в январе шансов получить транш у Украины нет. Однако, если правительству удастся выполнить упомянутые выше требования, а также представить вразумительные объяснения по поводу расходования средств, которые изначально выделялись на борьбу с эпидемией коронавируса, по оптимистическому сценарию, в первой половине декабря МВФ "направит" виртуальную миссию в Украину, а также, возможно, будет подписан Staff Level Agreement (соглашение о транше до его утверждения советом директоров МВФ).



"В фонде понимают, что Украине сейчас это крайне важно", - сказал собеседник "Апострофа".



Из-за паузы в сотрудничестве с МВФ, правительство не может разместить евробонды даже под 9% годовых. Подписание Staff Level Agreement позволит Украине выйти на внешние рынки и занять средства под указанные проценты или даже под меньшие.



Без одиозных министров и олигархов



Что касается самого транша, то его, в лучшем случае, можно ожидать в феврале следующего года. Его сумма составит, как и планировалось ранее, 700 миллионов долларов.



При этом собеседник издания прямо говорит, что у фонда нет доверия к министру финансов Сергею Марченко, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко и министру здравоохранения Максиму Степанову. В МВФ очень надеются, что в ближайшее время им найдут замену.



В фонде не в восторге и от премьер-министра Дениса Шмыгаля, однако там понимают, что отставка всего Кабмина сейчас лишь ухудшит ситуацию, а выделение транша будет отложено на неопределенное время.



Кроме того, есть опасения по поводу того, кто может сменить нынешнего премьера. "Если будет Палица (народный депутат Игорь Палица, считающийся близким к олигарху Игорю Коломойскому – "Апостроф") или кто-то вроде него, можно ставить крест на сотрудничестве (с МВФ)", - говорит собеседник издания.



Кстати, в фонде, в принципе, против усиления олигархов – не только Игоря Коломойского: "Если МВФ увидит увеличение их влияния, это может стать проблемой для дальнейших отношений".



Отдельно источник "Апострофа" отметил опасность денежной эмиссии, которая сейчас осуществляется путем предоставления банкам рефинансирования, на которое финучреждения покупают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).



"Это – эмиссия в чистом виде. Если такая практика продолжится, это убьет экономику", - резюмировал собеседник издания.



Николай Ткачук

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