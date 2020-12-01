Нелегкая нефть Страны ОПЕК впервые за последние полгода не смогли достичь согласия о точных параметрах сделки по сокращению добычи нефти в первом квартале 2021 года. Как ожидается, дискуссия должна продолжиться 1 декабря уже в рамках встречи стран ОПЕК+. Наиболее обсуждаемый вариант — сохранение текущих условий сделки на первый квартал 2021 года, хотя РФ может настаивать на более мягком подходе и поэтапном увеличении квот. Эксперты считают, что сохранение текущих квот еще на три месяца — правильное решение на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.



ОПЕК не стала давать официальных рекомендаций по поводу параметров продления сделки по сокращению добычи в 2021 году. В своем официальном сообщении картель сообщил, что 1 декабря продолжит обсуждать сделку уже вместе с министрами стран ОПЕК+. Наиболее вероятным является вариант продления сделки на текущих условиях на первый квартал. О том, что такая договоренность внутри ОПЕК уже достигнута, заявил 20 ноября президент ОПЕК и глава Минэнерго Алжира Абдельмаджид Аттар. Тем не менее тот факт, что ОПЕК не стала давать официальную рекомендацию, свидетельствует о сохраняющихся разногласиях.



Напомним, договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи на 7,7 млн б/с действует до конца 2020 года. Предполагалось, что со следующего года общая квота вырастет на 2 млн б/с, однако вторая волна коронавируса заставила участников соглашения подумать о пересмотре этих планов. В то же время в последние недели новости об успешных испытаниях сразу нескольких вакцин от коронавируса подняли цены на нефть выше $48 за баррель Brent, что, вероятно, снижает стремление членов ОПЕК+ жестко выдерживать квоты.



РФ всегда настаивала на менее жестких вариантах сделки. По данным “Ъ”, первоначально Россия предлагала сохранить нынешние квоты только на январь. «Новые ограничительные меры имеют меньший эффект на спрос, и мы видим существенный прогресс разработки вакцин — в РФ, в частности, уже зарегистрировано две вакцины, в процессе регистрации находится третья»,— говорил в середине ноября вице-премьер Александр Новак. По данным “Ъ”, на прошлой неделе господин Новак проводил совещание с руководителями нефтекомпаний. По словам собеседника “Ъ”, близкого к одной из нефтекомпаний, сделку решено было продлить, подробности он раскрывать не стал.



Разногласия между РФ и Саудовской Аравией уже привели к разрыву соглашения в марте, но после падения нефтяных цен с мая сделка была возобновлена. Тогда ОПЕК+ пошла на крупнейшее сокращение добычи на 9,7 млн б/с, в результате чего добыча нефти в РФ снизится на 50 млн тонн в 2020 году. В августе общая квота была увеличена на 2 млн б/с. 30 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел некорректным сравнение нынешних разногласий между РФ и Саудовской Аравией с теми, что привели к разрыву сделки в марте.



На фоне неясной ситуации цены на нефть в понедельник упали более чем на 2%, до $47,4 за баррель. Трейдеры давно ожидали продления сделки по сокращению добычи в нынешних параметрах на первый квартал, и такое ожидание заложено в цены, сообщила в беседе с Platts стратег DailyFX Маргарет Ян. «Неудача в достижении этой договоренности может вызвать дальнейшее падение цен»,— отметила она.



На рынке сохраняется неопределенность, массовая вакцинация вряд ли будет проведена до второй половины следующего года, поэтому продление текущих квот еще на три месяца было бы правильным решением и наверняка позволило бы избежать возвращения рынка к состоянию профицита, считает Дмитрий Маринченко из Fitch. По его мнению, российская сторона морально готова к такому решению.



Дмитрий Козлов



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