Экономия и критика МВФ. Что и почему изменили в проекте бюджета-2021 Государственный бюджет Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Проект главной сметы страны планируют рассмотреть в декабре. Но если второе чтение провалится, бюджет рискуют не принять до конца года.



Подобные ситуации в Украине уже были: в 1997-м смету задержали на полгода, в 2010-м – на четыре месяца, а бюджет-2016 президент подписал за несколько часов до Нового года. А от государственной сметы зависят местные бюджеты. Насколько стране хватает запаса прочности и что пришлось изменить в законопроекте, разбирались журналисты "Сегодня".



От Кабмина до Верховной Рады всего 250 метров. Но на этом отрезке едва ли не каждый год происходит одна и та же аномалия: правительство несет депутатам проект госбюджета неделями, а то и месяцами. В этот раз путь от первого чтения ко второму прошли за три недели – 27 ноября доработанный проект бюджета-2021 наконец попал в Раду. Министр финансов Сергей Марченко уверен, что проблем со сметой больше не будет.



Но провластные депутаты уже высказывали сомнения, что документ примут до конца года. С трибун в срыве бюджетного процесса обвиняли коронавирус, но в кулуарах говорили о другом: смета не устраивала Международный валютный фонд. А без его одобрения мы не получим кредитов, на которые так рассчитывает власть. Впрочем, в конце прошлой недели МВФ все же согласовал проект бюджета.



Проблемные цифры



К фантастическим показателям проекта бюджета экономисты относят правительственный прогноз роста экономики – на уровне 4,6%. Олег Пендзин напоминает: Всемирный банк прогнозирует максимум 1,5%, и то если не будет нового полного локдауна. Это первая контрольная цифра проекта, которая не понравилась международным кредиторам из-за нереалистичности.



Вторая проблемная цифра – показатель дефицита. Тут кредиторов смутил размер "дыры" – разницы между доходами и расходами бюджета. Его раскритиковали и в парламентском комитете, поэтому Кабмин внес коррективы. По словам депутата Ярослава Железняка, МВФ требовал дефицита на уровне 5,3% вместо правительственных 6% ВВП. В итоге сошлись на 5,47%.



"Дефицит, или "дыра", – 246 млрд гривен. В первом чтении было 270 млрд гривен. Но если откровенно, то что 270 млрд, что 246 млрд гривен – это огромная сумма денег, которую правительство будет заимствовать", – говорит замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.



Также международных кредиторов оттолкнуло торможение антикоррупционной реформы. Конституционный суд отменил ответственность за недостоверную информацию в декларациях. То есть позволил врать чиновникам о своем финансовом состоянии.



Очевидно, чтобы реабилитировать государство в глазах партнеров, чиновники одновременно с проектом бюджета предложили законопроект "О НАБУ", которым правительство предлагает "укрепить антикоррупционную архитектуру". Парламент тоже подготовил целых три законопроекта о возврате ответственности за недостоверное декларирование.



Украина, по мнению аналитиков, не сможет выбраться из экономического кризиса собственными силами. И чтобы отдать уже одолженное, надо брать новые кредиты. А для этого стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.



"На следующий год мы должны отдать долгов на 450 млрд гривен. Чтобы отдать долги и рефинансировать дефицит, мы должны привлечь до 700 млрд гривен на финансовых рынках. Когда будет МВФ, мы их привлечем дешевле", – говорит экономист Олег Пендзин.



Что изменилось в бюджете-2021



В новой редакции проекта уменьшили дефицит бюджета и увеличили доходы – на 1 млрд гривен, до 1,092 трлн гривен. Деньги планируют привлечь, в частности, благодаря приватизации (12 млрд гривен) и легализации игорного бизнеса (7 млрд гривен).



Расходы, соответственно, урезали – почти на 13 млрд, до 1,328 трлн гривен. Сэкономить хотят благодаря отсрочке обещанного повышения минималки до 6,5 тыс. гривен. А также за счет образовательной сферы – ее финансирование урежут на 4 млрд гривен, поэтому повышение зарплат учителям не светит.



Вместе с тем, по сравнению уже с прошлым годом, чиновники увеличили расходы на Верховную Раду. Она обойдется налогоплательщикам в 2,535 млрд гривен, а Офис президента – в 1,7 млрд.



Что с регионами



Бюджетная децентрализация предусматривает, что громады на местах получили право распоряжаться налогами. Но как оказалось, части доходов на местах недосчитались.



"В 2021-м планируется отмена очень важного акцизного налога с горючего. Для нашего города поступления по этому налогу составили 11,3 млн гривен. Плюс с 2021-го уже законодательно отменена уплата долевого участия в развитии инфраструктуры. Застройщики строят многоэтажки, они должны платить паевой взнос на развитие, улучшение инфраструктуры", – сетует городской голова Нежина Александр Кодола.



А в Киеве к тому же ввели дополнительную льготу на аренду земли, в частности для железной дороги. Это потеря десятков и сотен миллионов гривен для местного бюджета.



Каждое из таких нововведений достойно отдельного анализа. Но уже очевидно, что доходы громад сокращаются.



Напомним, ранее глава Минфина подсчитал: из-за того, что Украина не получила запланированный транш от МВФ в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает 3 млрд долларов.



Ксения Капустинская



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