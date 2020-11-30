Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экономия и критика МВФ. Что и почему изменили в проекте бюджета-2021

30.11.20 , Сегодня
печать
размер текста:

Государственный бюджет Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Проект главной сметы страны планируют рассмотреть в декабре. Но если второе чтение провалится, бюджет рискуют не принять до конца года.

Подобные ситуации в Украине уже были: в 1997-м смету задержали на полгода, в 2010-м – на четыре месяца, а бюджет-2016 президент подписал за несколько часов до Нового года. А от государственной сметы зависят местные бюджеты. Насколько стране хватает запаса прочности и что пришлось изменить в законопроекте, разбирались журналисты "Сегодня".

От Кабмина до Верховной Рады всего 250 метров. Но на этом отрезке едва ли не каждый год происходит одна и та же аномалия: правительство несет депутатам проект госбюджета неделями, а то и месяцами. В этот раз путь от первого чтения ко второму прошли за три недели – 27 ноября доработанный проект бюджета-2021 наконец попал в Раду. Министр финансов Сергей Марченко уверен, что проблем со сметой больше не будет.

Но провластные депутаты уже высказывали сомнения, что документ примут до конца года. С трибун в срыве бюджетного процесса обвиняли коронавирус, но в кулуарах говорили о другом: смета не устраивала Международный валютный фонд. А без его одобрения мы не получим кредитов, на которые так рассчитывает власть. Впрочем, в конце прошлой недели МВФ все же согласовал проект бюджета.

Проблемные цифры

К фантастическим показателям проекта бюджета экономисты относят правительственный прогноз роста экономики – на уровне 4,6%. Олег Пендзин напоминает: Всемирный банк прогнозирует максимум 1,5%, и то если не будет нового полного локдауна. Это первая контрольная цифра проекта, которая не понравилась международным кредиторам из-за нереалистичности.

Вторая проблемная цифра – показатель дефицита. Тут кредиторов смутил размер "дыры" – разницы между доходами и расходами бюджета. Его раскритиковали и в парламентском комитете, поэтому Кабмин внес коррективы. По словам депутата Ярослава Железняка, МВФ требовал дефицита на уровне 5,3% вместо правительственных 6% ВВП. В итоге сошлись на 5,47%.

"Дефицит, или "дыра", – 246 млрд гривен. В первом чтении было 270 млрд гривен. Но если откровенно, то что 270 млрд, что 246 млрд гривен – это огромная сумма денег, которую правительство будет заимствовать", – говорит замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Также международных кредиторов оттолкнуло торможение антикоррупционной реформы. Конституционный суд отменил ответственность за недостоверную информацию в декларациях. То есть позволил врать чиновникам о своем финансовом состоянии.

Очевидно, чтобы реабилитировать государство в глазах партнеров, чиновники одновременно с проектом бюджета предложили законопроект "О НАБУ", которым правительство предлагает "укрепить антикоррупционную архитектуру". Парламент тоже подготовил целых три законопроекта о возврате ответственности за недостоверное декларирование.

Украина, по мнению аналитиков, не сможет выбраться из экономического кризиса собственными силами. И чтобы отдать уже одолженное, надо брать новые кредиты. А для этого стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.

"На следующий год мы должны отдать долгов на 450 млрд гривен. Чтобы отдать долги и рефинансировать дефицит, мы должны привлечь до 700 млрд гривен на финансовых рынках. Когда будет МВФ, мы их привлечем дешевле", – говорит экономист Олег Пендзин.

Что изменилось в бюджете-2021

В новой редакции проекта уменьшили дефицит бюджета и увеличили доходы – на 1 млрд гривен, до 1,092 трлн гривен. Деньги планируют привлечь, в частности, благодаря приватизации (12 млрд гривен) и легализации игорного бизнеса (7 млрд гривен).

Расходы, соответственно, урезали – почти на 13 млрд, до 1,328 трлн гривен. Сэкономить хотят благодаря отсрочке обещанного повышения минималки до 6,5 тыс. гривен. А также за счет образовательной сферы – ее финансирование урежут на 4 млрд гривен, поэтому повышение зарплат учителям не светит.

Вместе с тем, по сравнению уже с прошлым годом, чиновники увеличили расходы на Верховную Раду. Она обойдется налогоплательщикам в 2,535 млрд гривен, а Офис президента – в 1,7 млрд.

Что с регионами

Бюджетная децентрализация предусматривает, что громады на местах получили право распоряжаться налогами. Но как оказалось, части доходов на местах недосчитались.

"В 2021-м планируется отмена очень важного акцизного налога с горючего. Для нашего города поступления по этому налогу составили 11,3 млн гривен. Плюс с 2021-го уже законодательно отменена уплата долевого участия в развитии инфраструктуры. Застройщики строят многоэтажки, они должны платить паевой взнос на развитие, улучшение инфраструктуры", – сетует городской голова Нежина Александр Кодола.

А в Киеве к тому же ввели дополнительную льготу на аренду земли, в частности для железной дороги. Это потеря десятков и сотен миллионов гривен для местного бюджета.

Каждое из таких нововведений достойно отдельного анализа. Но уже очевидно, что доходы громад сокращаются.

Напомним, ранее глава Минфина подсчитал: из-за того, что Украина не получила запланированный транш от МВФ в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает 3 млрд долларов.

Ксения Капустинская

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Призрак инфляции: когда власть запустит "печатный станок"
27.11.20, Апостроф
Дефицит государственного бюджета Украины к концу 2020 года может достичь 200 миллиардов гривен. Денег на закрытие такой дыры у правительства нет, поэтому финансирование многих бюджетных расходов приостановлено.
Убытки во время карантина. Как помогают бизнесу в мире и в Украине
27.11.20, 112 Украина
Как же помогают предпринимателям в Украине сейчас, на какие финансовые уступки собирается пойти правительство, а также как компенсируют убытки бизнесу из-за карантина в других странах?
26.11.20
Новый год в подполье. На какие хитрости пойдет бизнес, чтобы обойти локдаун
26.11.20, Деловая столица
Планам властей ввести строгий карантин на период новогодних и рождественских праздников малый и средний украинский бизнес готовится противопоставить смекалку и находчивость.
25.11.20
Необоснованное повышение тарифа на передачу электричества приведет к потере тысяч рабочих мест уже в следующем году
25.11.20, Интерфакс-Украина
В хаосе и долгах на энергорынке виновата халатность конкретных людей. А именно – членов НКРЭКУ, они вместо того, чтобы отрегулировать рынок, позволили спекулянтам зарабатывать на нем миллиарды гривен. А сейчас – пытаются исправить ситуацию очередным повышением тарифа на передачу электричества.
Все продать за копейки: почему приватизация в Украине похожа на аферу
25.11.20, Апостроф
Государственная собственность в Украине не приватизируется в периоды экономического роста, зато распродается по бросовым ценам в кризис, чему является подтверждением 2020 год. В чем заключается системная проблема приватизации по-украински.
Всматриваясь в дыру... Где Зеленскому взять 20 млрд грн на обещания ФОПам и не только
25.11.20, Деловая столица
Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то пообещал поддержку пострадавшему от карантинных ограничений бизнесу и наемным работникам не в абстрактных планах, а в конкретных суммах. Цена вопроса – десятки миллиардов гривень. Осталось дело за малым – заглянуть поглубже в бюджетную дыру и понять, где найти деньги…
Бюджетный кризис настиг Украину: средств на незащищенные расходы уже нет
25.11.20, Економічна правда
Из-за невозможности привлечь кредитные средства правительство вынуждено остановить финансирование незащищенных расходов за более чем месяц до конца года. Удастся ли Украине справиться с бюджетным кризисом?
23.11.20
Основные тенденции экономического развития Украины
23.11.20, Капитал
Украина не осталась в стороне от мировых кризисных процессов. Усилиями органов власти и Национального банка удалось сохранить макроэкономическую стабильность и предотвратить угрозу экономического коллапса. Однако, текущая ситуация вызывает беспокойство.
Нужен ли Украине второй локдаун?
23.11.20, 112 Украина
20 ноября ежесуточный прирост больных коронавирусом составил 14,5 тыс. новых случаев. В этот же день стало известно о том, что Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна. В лучшем случае он продлится до середины декабря, в худшем – почти до нового года.
Хуже эпидемии: как Коломойский "съел" средства для борьбы с COVID-19
23.11.20, Апостроф
Верховная Рада под шумок приняла закон, которым позволила полугосударственной компании "Укрнафта" вернуть долг государственному бюджету за средства самого госбюджета. При этом на борьбу с коронавирусом увеличивать расходы госказны пока не планируют.
19.11.20
17.11.20
16.11.20
12.11.20
11.11.20
09.11.20
05.11.20
04.11.20
03.11.20
02.11.20
30.10.20
29.10.20
28.10.20
27.10.20
26.10.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!