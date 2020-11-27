Призрак инфляции: когда власть запустит "печатный станок" Дефицит государственного бюджета Украины к концу 2020 года может достичь 200 миллиардов гривен. Денег на закрытие такой дыры у правительства нет, поэтому финансирование многих бюджетных расходов приостановлено. Однако есть угроза того, что в скором времени не окажется средств даже на пенсии и социальные выплаты. "Апостроф" разбирался, что можно сделать в такой ситуации, и что будет, если власти поддадутся соблазну запустить "печатный станок".



Дефицит госбюджета Украины продолжает стремительно увеличиваться. По данным Государственной казначейской службы, по итогам первых девяти месяцев 2020 года (январь-сентябрь), он составлял 81,73 миллиарда гривен.



Официальных данных за октябрь и, тем более, ноябрь, пока нет. Однако известно, что традиционно бюджетные расходы увеличиваются как раз в октябре-декабре.



Это подтверждается данными источника "Апострофа", близкого к правительству – по его словам, "Госказначейство не профинансировало 157 миллиардов гривен расходов за январь-ноябрь, из них 127 миллиардов по общему фонду, 30 миллиардов – по специальному".



Таким образом, можно смело прогнозировать по итогам текущего года дефицит бюджета на уровне порядка 200 миллиардов гривен.



Незащищенный бюджет



По данным Госказначейства, по состоянию на 23 ноября, государство имело более 9,4 миллиарда гривен неоплаченных обязательств. Это при том, отмечает, собеседник издания, что "буквально несколько дней назад было 7 миллиардов".



Как ранее писал "Апостроф", большая часть непрофинансированных расходов – это так называемые незащищенные статьи бюджета. Казначейство работает в режиме "картотеки" – фактически, в ручном режиме расписываются ближайшие расходы, а все остальные, ранее запланированные, откладываются в долгий ящик.



При этом пугает то, что более 3 миллиардов гривен непрофинансированных расходов – и это отражено в официальных данных – относятся к защищенным расходам. А это пенсии, зарплаты бюджетников, социальные выплаты.



Кстати, от себя добавим, что, согласно данным казначейской службы, задолженности по обслуживанию государственного долга у правительства нет. Что неудивительно, так как власти в нынешнем году осуществили досрочные выплаты по госдолгу и даже этим похвалились. Это при том, что, как ранее говорили собеседники "Апострофа", в столь трудный год как нынешний, было целесообразно провести переговоры с кредиторами о реструктуризации или, хотя бы, отсрочке выплат по госдолгу.



При этом власти умудряются в условиях жесточайшего бюджетного дефицита увеличивать долговую нагрузку, привлекая многомиллионные (в долларах) займы на провальные и неработающие проекты.



Запрограммированный дефицит



Сказать, что такой бюджетный дефицит является чем-то непредвиденным, было бы большим преувеличением. В самом деле, согласно бюджету-2020, последняя редакция которого была утверждена в апреле с учетом реалий, диктуемых коронавирусом, его дефицит должен составить 7,5% ВВП или 298 миллиардов гривен. Что даже больше, чем будет по факту (хотя это еще не факт).



Власти знали, на что шли, принимая такой бюджет, и должны были подготовиться соответствующим образом.



Изначально планировалось, что бюджетная дыра будет закрываться благодаря заимствованиям.



В 2019 году Министерство финансов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет почти 830 миллиардов гривен. Этому во многом способствовала высокая доходность бумаг, которая, особенно в начале минувшего года, нередко составляла почти 20% годовых. К концу 2019 года доходность по ОВГЗ несколько снизилась, но облигации продолжали пользоваться спросом, в том числе со стороны нерезидентов, так как на то время украинская экономика показывала пусть и не стремительный, но все же устойчивый рост.



В 2020 году спрос на бумаги упал, нерезиденты начали выходить из облигаций, и правительство для того, чтобы поддерживать к ним хоть какой-то интерес, стало снова повышать проценты по размещаемым ОВГЗ.



На последнем на сегодняшний день аукционе, который состоялся 24 ноября, за счет размещения этих облигаций было привлечено в бюджет 16,77 миллиарда гривен. Доходность по гривневым ОВГЗ составила от 10% на четырехмесячные бумаги до 11,7% на четырехлетние (доходность облигаций, номинированных в евро, составила 2,45% годовых).



Минус МВФ



Также был расчет на привлечение кредита Международного валютного фонда (МВФ). В июне Украина получила в рамках программы финансирования stand-by первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов и до конца года рассчитывала получить еще два транша по 700 миллионов каждый.



Однако надежды получить хотя бы один из них (называются суммы 600-700 миллионов долларов) в 2020 году тают на глазах и, похоже, к сегодняшнему дню окончательно растаяли – в лучшем случае мы получим такой транш не ранее февраля 2021 года.



Причины этой задержки известны – демарш Конституционного суда в отношении антикоррупционного законодательства, нецелевое использование коронавирусного фонда, отсутствие сбалансированного бюджета на 2021 год и возможная утрата независимости Национальным банком Украины (НБУ).



Минфин обещает внести в Верховную Раду доработанный проект бюджета в ближайшее время (пока он принят в первом чтении и должен быть существенно скорректирован), что уже неплохо, хотя это совсем не означает, что он будет принят в сжатые сроки. Кроме того, якобы вопрос независимости Нацбанка снят с повестки дня в переговорах с МВФ. Тем не менее, учитывая, что до рождественско-новогодних праздников остается всего месяц (а эти праздники для чиновников МВФ – дело святое), в этом году денег от фонда можно не ждать.



Но, даже если Украина и получит долгожданный транш в скором времени, он все равно не решит проблему бюджетного дефицита, потому что его размер существенно больше. Правда, в этом случае Украине будет легче привлекать долгосрочное финансирование на внешних рынках и, возможно, под относительно щадящие проценты.



Бюджет ценой благосостояния граждан



Тем не менее, деньги нужны прямо сейчас, и один из способов "найти" их – просто их напечатать. Речь о той самой денежной эмиссии или, по-простому, "печатном станке", чего так опасаются очень многие специалисты финансового сектора. К тому же, как утверждают сразу несколько источников "Апострофа", главу НБУ Кирилла Шевченко настоятельно убеждают тот самый "печатный станок" включить, и, не исключено, что эмиссия в ближайшее время все же произойдет.



Чем это чревато для экономики?



Ну, во-первых, такое решение позволит закрыть дыру в казне и выполнить бюджет-2020. "Но только за счет падения доходов населения, роста инфляции", - заявил в комментарии изданию аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.



Инвестиционный банкир, финансовый аналитик Сергей Фурса согласен. В разговоре с "Апострофом" он отметил, что запуск "печатного станка" по аргентинскому сценарию приведет к девальвации, "после чего последует инфляция и падение экономики".



По словам Максима Пархоменко, для выполнения бюджета нужно будет напечатать от 10% до 20% от доходов бюджета или 100-200 миллиардов гривен, соответственно, это расширит денежную массу на 6-12%.



"Но проблема в том, что эмиссия вызовет не только выполнение бюджета, но и панику на рынке, а прогнозируемые цифры будут на нее умножаться. В итоге фактическая инфляция может легко превысить отметку в 20% (для сравнения, в 2019 году она составила 4,1% а вот в 2014 году цены выросли почти на 25%, в 2015-м - более, чем на 43% - "Апостроф"). И, когда мир в 2021 году будет выходить из кризиса и расти, наша экономика будет буксовать", - отметил он.



По словам эксперта, при такой эмиссии курс доллара превысит 30 гривен (и это - хороший сценарий), доходы населения и бизнеса существенно снизятся.

"Социалка" на пределе



Но, если решать проблему бюджетного дефицита без денежной эмиссии или с умеренной и контролируемой эмиссией (например, через рефинансирование банков с целью стимулирования реального сектора экономики), что можно сделать?



Очевидно, что придется отказаться от части бюджетных расходов (что по факту уже происходит).



Но, как отмечает Максим Пархоменко, проблема состоит в том, что особенно "резать" нечего: "Основные расходы приходятся на оплату долгов, выплату пенсий и оборону". А это значит, что, так или иначе, власти для оптимизации доходов будут вынуждены сокращать "социалку", замораживать повышение пенсий.



Сергей Фурса чуть менее пессимистичен. "В таких ситуациях, прежде всего, сокращают капитальные инвестиции. Сокращают все, что не подпадает под "социалку", - сказал он.



Но от некоторых популистских обещаний все же придется отказаться, считает эксперт.



Так, он назвал "чистым безумием" повышение минимальной пенсии с нынешних 5000 гривен до 6000 гривен, которое может произойти уже с 1 января 2021 года: "Обещание было, но оно не формализовано в законе. Если там (в правительстве) осталось хоть немного здравого смысла, то повысить можно, условно, с 1 декабря 2021 года".



Что касается пенсий, то они должны быть проиндексированы в марте следующего года. "Индексация плановая, она будет, а все остальное – от лукавого", - отметил Фурса.



Подводя итог, отметим, что в нынешней очень непростой ситуации власти должны удержаться от искушения продавить Нацбанк на денежную эмиссию, перестать финансировать второстепенные, очень часто, ненужные проекты и, возможно самое главное, - дать экономике развиваться, а не душить ее самыми разными способами.



Виктор Авдеенко

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