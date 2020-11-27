Убытки во время карантина. Как помогают бизнесу в мире и в Украине По сравнению с весенним локдауном и ограничениями в других странах карантин в Украине выглядит слабым. Не закрывают (кроме выходных) магазины, салоны красоты, кафе и рестораны, работает транспорт, и никто не следит за передвижением граждан.



Но почему даже такие легкие и непродолжительные (с 14 по 30 ноября) ограничения возмутили представителей малого и среднего бизнеса, а под Кабмин постоянно выходят митинговать предприниматели, представители креативной сферы, ресторанного и отельного бизнеса? По словам протестующих, при потере основной части выручки за выходные они все также должны были платить налоги, зарплаты и аренду, что привело бы к их закрытию.



К примеру, сооснователь сети кинотеатров "Планеты Кино" Дмитрий Деркач заявил в Facebook, что, вероятно, придется закрыть все кинотеатры.

"... никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний. Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты... У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполняться в будни", - заявил Деркач.



Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 ноября заявил о том, что предпринимателям помогут и план "уже разработан". Это лучше, чем ничего, однако карантин выходного дня почти завершен и художественный эпитет к такому описанию умопомрачительной скорости лучше всего бы подобрал разве что Лесь Подеревянский. Также о необходимости финансовой помощи говорил президент Украины Владимир Зеленский.



Как же помогают предпринимателям в Украине сейчас, на какие финансовые уступки собирается пойти правительство, а также как компенсируют убытки бизнесу из-за карантина в других странах? Разбираемся.



Какая помощь есть на данный момент



(Спойлер - почти никакой)



Итак, вспомним, как начиналась помощь государства с самого начала пандемии. 17 марта Верховная Рада ввела частичные налоговые каникулы и мораторий на проверки. Все физлица-предприниматели (ФЛП) освобождались от уплаты единого социального налога (ЕСВ). Не применялись штрафы за нарушение налогового законодательства, продлили срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, объекты нежилой недвижимости не облагались налогом на недвижимое имущество. После отмены в Украине жесткого карантина уплата налогов возобновилась.



Второй момент - программа правительства "Доступные кредиты 5-7-9%", она действует и сейчас. Программу постоянно меняли - в марте, мае, июне расширяли условия и список причин предоставления кредита.



Последний раз, 9 октября, Кабинет Министров изменил порядок предоставления господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства. Изменения касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключения требования к прибыльности. Эти изменения в программу были приняты в рамках выполнения поручения правительству разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, деятельность которых находится под влиянием введенных ограничений из-за Covid-19.



"Программа уже показала свою эффективность в кризисных условиях. Ведь, как показывает статистика, более 70% гривневых кредитов, которые были выданы банками с февраля по август этого года, были выданы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - заявил министр финансов Сергей Марченко.



Попытки на местах



Введению карантина выходного дня пытались противостоять местные власти.



Во Львове власти отменили выходные до 30 ноября для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, заведений культуры, спортзалов, фитнес-центров и рынков.



В Ужгороде горсовет решил освободить от налогов предпринимателей I и II групп плательщиков (им запрещено работать в субботу и воскресенье из-за карантина выходного дня). Отменили выплату единого налога, налога на землю и аренду коммунального имущества. Малый и средний бизнес может не платить налоги до конца декабря.



Фидбек от бизнеса



Ситуация требует более действенных мер, - с таким заявлением сегодня выступила Украинская рада бизнеса. Предлагают разработать для торговли критерии санитарных норм и закрывать предприятия, которые их не придерживаются.



Правительство и парламент призвали компенсировать негативное влияние карантина выходного дня:



кредитные каникулы для бизнеса;

налоговые каникулы по уплате ЕСВ для ФЛП, учреждений культуры и еще ряда категорий предприятий;

компенсация расходов предприятий, которые попадают под действие карантина выходного дня, на зарплатные налоги и сборы;

компенсация расходов работодателей на тестирование сотрудников;

каникулы по уплате налогов на землю и недвижимость на 4-й квартал 2020 года.



Помощь ФЛП и компенсация зарплат. Пока в виде анонса и законопроектов



В последнюю неделю Кабмин и президент выступили с инициативами, которые должны компенсировать влияние карантина на бизнес. Однако пока складывается впечатление, что план состоит в том, чтобы на время запутать и дать время на прочтение текста мелким шрифтом. И вот почему:



Два варианта поддержки бизнеса от нардепов



В Верховной Раде 25 ноября зарегистрировали два законопроекта № 4421 и № 4423 о поддержке бизнеса во время карантина.



Законопроект № 4421 предлагает расширить мораторий на проверки во время карантина; на три месяца отменить военный сбор; установить на год мораторий на изменение ставок НДС; для ресторанов, кафе, магазинов, ТРЦ, спортзалов, бассейнов на три месяца уменьшить налог ЕСВ (до 11%), освободить от ответственности за невыполнение хозобязательств, продлить лицензию на розничную торговлю алкогольными и табачными изделиями.



Законопроект № 4423 предлагает освободить от уплаты ЕСВ ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность с 1 по 31 декабря 2020 года и с 1 по 31 января 2021; право органов местного самоуправления в 2021 году вносить изменения о местных налогах и сборах по уменьшению ставок единого налога и/или платы за землю и/или налога на недвижимое имущество, находящихся в собственности физ- или юрлиц.



В случае принятия они вступят в силу на следующий день после опубликования. (!) Но эти законопроекты не авторства Кабмина.



Кабмин



А Кабмин в свою очередь тоже говорил о подготовке законопроекта для поддержки бизнеса. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство по инициативе президента Владимира Зеленского уже разработало программы на случай, (!) если карантин в Украине будет усилен.



Что предложил Кабмин:



Помощь ФЛП и наемным работникам, чья сфера может попасть под закрытие из-за карантина. Работники и ФЛП смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн.

Помощью смогут воспользоваться более миллиона украинцев, государство выделит на это 10 млрд грн.

Работодатели также смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой помощи на каждого сотрудника, рабочее время которого сокращенно в результате карантина.

Предприятия, остановившие работу, получат компенсацию затрат на уплату ЕСВ за наемных работников.

От уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, будут освобождены почти 200 тыс. ФЛП.



По словам главы правительства, эти программы будут направлены на рассмотрение в Раду.



Получить 8 тыс. грн помощи ФЛП и наемным работникам от государства можно будет за 5 минут в приложении "Дія". Здесь также есть ряд условий и указан перечень сфер деятельности.



- 25 ноября на заседании Кабмин утвердил постановление "Некоторые вопросы выплаты социальной помощи на детей физическим лицам-предпринимателям". Пока текст постановления не опубликован, а помощь начнет выплачиваться только после вступления в силу соответствующего постановления.



Таким образом правительство возобновило выплаты помощи на детей ФЛП I и II групп, которые уже получали такую помощь в мае-августе. В декабре ФЛП получат помощь за ноябрь-декабрь без подачи нового заявления.



ФЛП, которые обратятся до 15 декабря, такую помощь также окажут.



Погашение налогового долга



Президент Владимир Зеленский заявил, что для почти 4 млн украинцев также аннулируют налоговый долг до 3,06 тыс. грн.



Еще два законопроекта Зеленского



Вечером в четверг президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о поддержке бизнеса во время карантина - №4429 и №4430. Всего сейчас в Раде 4 разных законопроекта касательно помощи бизнесу, и это только за два дня.



На данный момент тексты проектов законов отсутствуют. Президент определил данные законопроекты как неотложные.



Как помогают бизнесу другие страны



Германия начала помогать предпринимателям еще весной, передает DW. С марта пострадавшим микропредприятиям и самозанятым безвозмездно выплатили по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени. Были и льготные кредиты более крупным фирмам.



В ноябре в стране ввели повторный локдаун. Накануне карантина прошли протесты представителей креативной индустрии и ресторанного бизнеса, теряющего выручку в результате ограничений.



Государство подготовило второй пакет помощи и выделило на это 10 млрд евро в месяц:



вынужденным приостановить работу предприятиям c менее чем 50 сотрудниками и самозанятым государство окажет безвозмездную помощь в размере до 75% их месячной выручки;

в основу расчетов компенсации положена выручка в ноябре 2019 года. Ноябрь - предрождественский месяц и вместе с декабрем обеспечивают магазинам и заведениям общепита самую большую выручку в году;

льготные экспресс-кредиты госбанка KfW предприятиям с менее чем 10 работниками;

кредитование более крупных компаний.



25 ноября в Германии продлили локдаун как минимум до 20 декабря. Согласно закону локдаун нельзя вводить дольше чем на 4 недели. Каждый раз их необходимо продлевать. Кроме того, в стране сделают "карантинный перерыв" на неделю, чтобы разрешить семьям отпраздновать Рождество. Продление карантина означает, что и помощь предпринимателям продолжат оказывать.



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Великобритания уже давно ввела программу Furlough в связи с пандемией коронавируса. Это что-то наподобие принудительного отпуска, только государство оплачивает работнику компании 80% зарплаты маскимум до 2500 фунтов стерлингов (94 тыс. 582 грн) в месяц. Работодатель покрывает только налоги на пенсию и взносы в государственное страхование.



По этой схеме выплачивается часть заработной платы людям, которые не могут выполнять свою работу, потому что их рабочее место закрыто или им больше не хватает работы. Они также могут быть неспособны работать, потому что в семье нужен уход за больным или за детьми.



Работает система так: работодатель просит сотрудника выйти на Furlough, тот может согласиться и подать онлайн заявление от своего имени (никаких бумажных заявлений и похода за подписями-печатями в условиях пандемии не нужно). Все изменения в контракт обсуждаются. Соглашение должно соответствовать законодательству о занятости, равенстве и дискриминации.



С марта условия программы менялись: сначала работодатель не имел права просить работать сотрудника, который находится на Furlough. Потом придумали разные варианты:



полный вынужденный отпуск (без права просить работать с сохранением 80% зарплаты, которую платит государство);

частичная занятость - работодатель обязан вести записи о том, сколько часов работают сотрудники и сколько часов они отлучены. За "отлученные" часы платит государство, и работодатель не может просить выполнять работу.



Во время пребывания на Furlough сотрудник может принять участие в обучении, работать волонтером у другого работодателя или организации, работать на другого работодателя.



Furlough продлили с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.



Коронакризис ударил по экономике Великобритании - государственный долг в этом году составил 19% от размера экономики, что является рекордом мирного времени (после Второй мировой войны долги никогда не были больше).



Румыния. Германия и Великобритания являются богатыми странами, но давайте посмотрим, что происходит у ближайших соседей Украины.



Вместе с введением повторного локдауна и комендантского часа правительство Румынии разработало программу финансовой помощи. Предпринимателям устроили налоговые каникулы, а работникам выплатят две трети зарплаты из госбюджета.



Польша. Соседняя страна ввела полный локдаун, и правительство разработало две программы помощи: "Финансовый щит" и "Антикризисный щит". Во время новой волны коронавируса правительство Польши будет покрывать до 70% расходов малых и средних предприятий (арендной платы, если доход упал более чем на 30%). Происходит совместное финансирование лизинга в транспортной сфере, помощь в реструктуризации бизнеса, а учителя получат более 100 евро на оборудование для дистанционного обучения.







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