Новый год в подполье. На какие хитрости пойдет бизнес, чтобы обойти локдаун Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 ноября подтвердил планы ввести в стране полный локдаун (тотальный карантин, как весной) на три недели — как раз на период новогодних праздников, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Пока рассматривается вариант — с 25 декабря и плюс две первые недели 2021 г. В свою очередь, нардеп Валерия Заружко обнародовала расширенный вариант ограничений — с 1 декабря и по 14 января. Решение пока не принято, но очевидно, что все к этому идет.



Понятно, откуда появилась идея «выключить» страну на оба Рождества и Новый год: это период неформальных каникул, когда экономика в целом сильно сбавляет обороты. А значит, тогда по ней меньший удар нанесет, в частности, прекращение транспортного сообщения — как внутри городов, так и между ними. Такой локдаун и связанные с ним ограничения общения людей на праздники (не будет толп гуляющих, корпоративов в ресторанах, школьных утренников и т.п.), по задумке властей, поможет сбить волну заражений Covid-19.



Впрочем, нетрудно догадаться, что люди будут очень недовольны тем, что их на Новый год и Рождество запрут по домам, по сути — лишат праздников. И это на фоне того, что и так все очень устали от обычных карантинных ограничений.



Еще более недовольным будет бизнес, в первую очередь работающий в потребительском секторе — то есть малый и средний. Рухнет целая стройная система заработка на новогодних праздниках. Или… не рухнет.



«Деловая столица» пообщалась с целым рядом предпринимателей, традиционно работающих в новогодний период. И оказалось, что никто не готов брать отпуск по одному лишь предписанию правительства. Никто не захотел говорить от своего лица, но наши собеседники рассказали основные варианты сохранить заработок на новогодних праздниках в условиях карантина.



Ресторан на выезде



Новогодние корпоративы, сама встреча Нового года, — все это многие фирмы и просто компании людей уже не мыслят без ресторана. Так что для «общепита высшей наценочной категории» такие праздники — самый прибыльный период года. Но прямое явное указание не работать в новогоднюю ночь и вообще в этот период способно оставить весь сегмент без прибыли.



Как только появились сообщения о планах Кабмина объявить новогодний локдаун, рестораторы начали активно арендовать коттеджи в окрестностях Киева. Стоимость одних суток аренды достаточно крупного загородного дома со всеми удобствами в пределах 50 км от столицы сейчас составляет $500-900 (а сдают обычно минимум на трое суток сразу). По прогнозам риэлтеров, она значительно вырастет, если правительство в самом деле объявит «новогодний локдаун».



«Мы же отлично знаем тех, кто у нас из года в год заказывает новогодние корпоративы, кто арендует залы на сам Новый год, на Рождество. И у них, и у нас общие проблемы — государство пытается запретить людям праздник, — сказал обозревателю «ДС» менеджер одного из ресторанов на Подоле Дмитрий. — Поэтому все просто: мы уже арендовали несколько коттеджей и еще больше — предварительно забронировали. Будем постоянным посетителям предлагать конкретные варианты. Потом туда выезжают наши официанты со всей снедью, менеджер и т.д. Получается своего рода вариант удаленной работы. Причем все будет происходить в частном жилом доме, нарушений нет».



По его словам, себестоимость проведения праздника в таком формате, конечно, вырастет на 15-20%. Но все эти расходы без проблем (даже с запасом) перекладываются на плечи заказчиков новогоднего веселья.



"Темная кухня" как актуальный тренд



Если очень хочется заняться ресторанным бизнесом, а средств не хватает, то можно открыть кухню без зала и официантов, а заказы получать через агрегаторы доставки готовых блюд. За рубежом такие рестораны называют dark kitchen («темная кухня»), и они бурно развиваются. А в нынешнем году, на фоне карантинных ограничений по всему миру, тема «темных кухонь» просто взлетела.



В ситуации локдауна все больше украинских кафе и ресторанов переходят на такую модель. Кухня работает, зал закрыт, допускают только курьеров служб доставки. Часть официантов уволена, часть сидит диспетчерами на телефонах, часть — комплектует и развозит заказы.



Услуги «темных кухонь» заказывают компании, которые сами себе организуют корпоративы или новогодние праздники — в офисах, на дому, в каких-то полуподпольных локациях подальше от глаз правоохранителей (например, арендовав коворкинг или «креативное пространство»). Они и формируют спрос на на выездное обслуживание: ресторатор не заботится о локации (как в предыдущем случае), но не только готовит еду, но и оформляет стол, сервирует его, обеспечивает спиртное, услуги официантов и т.д.



Доставка, расширенный вариант



Детям тоже нужен новый год, а на корпоратив ребенка не особо возьмешь. Решение также найдено. Родители с детьми кооперируются школьными классами, детсадовскими группами или, скажем, подъездом многоквартирного дома. Все вместе снимают большую 3-4-комнатную квартиру и обращаются в специализированную фирму по организации праздника.



А она уже наряжает елку, закупает подарки по спискам и привлекает субподрядчиков: «темную кухню» для праздничного стола со сладостями, доставку, аниматоров, вот тогда Святой Николай со свитой и красным носом приезжает — и начинается утренник…



По окончании празднования уборку и наведение порядка тоже обеспечивает компания-подрядчик. Как сказала «ДС» менеджер одной такой компании Даша, «Нас честно предупредили, что детей с родителями будет много, больше положенной нормы (20 человек в помещении). Но нельзя же лишать детей праздника! Думаю, так по всем заказам будет. Уже нанимаем аниматоров по контракту на несколько дней, так что если все-таки объявят локдаун, то главная проблема для нас будет — где взять столько костюмов новогодних персонажей».



Несвятая церковь



Прихожане православных церквей с самого начала оказались среди тех, кто с наибольшим скепсисом воспринял коронавирусные ограничения. И теперь многие воцерковленные люди планируют отмечать Новый год и Рождество вместе с другими прихожанами своих храмов. Благо, многие церкви имеют пригодные помещения (например, воскресных школ, библиотек и т.д.) Это, конечно, не будут шумные корпоративные пьянки с морем алкоголя и танцами, но тоже вполне себе значимые заказчики и для служб доставки, и для «темных кухонь». Насколько нам известно, в Киеве запланировано уже несколько «церковных» мероприятий такого рода — а еще остается больше месяца до самих праздников.



Одним словом, если людям хочется праздника — власти бессильны. А рынок всегда отреагирует предложением на имеющийся спрос. Конечно, все будет стоить дороже — но и сам НГ все же бывает раз в году.



Дмитрий Прокопенко





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