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Необоснованное повышение тарифа на передачу электричества приведет к потере тысяч рабочих мест уже в следующем году

25.11.20 , Интерфакс-Украина
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Этот год для Украины стал одним из самых непростых. Промышленность упала более чем на 7%, убытки за девять месяцев – свыше 100 миллиардов гривен. Аграрии жалуются на неурожай. На энергорынке – хаос с миллиардными долгами. Но в упадке промышленности и плохом урожае есть объективные причины – пандемия коронавируса и засушливое лето. А вот в хаосе и долгах на энергорынке виновата халатность конкретных людей. А именно – членов Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг, они вместо того, чтобы отрегулировать рынок, позволили спекулянтам зарабатывать на нем миллиарды гривен. А сейчас – пытаются исправить ситуацию очередным повышением тарифа на передачу электричества.

Предыдущее повышение тарифов на электроэнергию, более чем вполовину, было всего полгода назад – в июле. Тогда мы честно сказали: это максимальное повышение, которое сможет пережить отрасль. Но нас не услышали. И уже с 1 декабря цена вырастет еще на 30%.

Из того, что мы слышим – решение повысить тариф на передачу связано с компенсацией затрат тарифа на "зеленую" энергетику. Это можно понять: государство брало на себя обязательства, и оно должно эти обязательства выполнить. Что непонятно – почему весь рынок, почему вся промышленность должна покрывать эти обязательства государства? Если государство брало на себя обязательства - государство может и должно покрыть эти обязательства, за счет государственного бюджета.

Более того: летом этого года Верховная Рада приняла закон, в котором указано, что долги перед "зелеными энергетиками" будут покрываться за счет выпуска ОВГЗ. Тот же закон говорит: в 2021 году в бюджете будет предусмотрено, что как минимум 20% затрат на зеленую энергетику будут покрываться за счет бюджета. И это правильно. С точки зрения экономической логики, каждая гривна которая сейчас изымается из промышленности в виде повышенных тарифов, приведет к недополучению в бюджет сумм на порядок больше. Это хорошо видно в металлургии, которая покрывает около 60% электропотребления всей промышленности.

В условиях кризиса, промышленность борется за каждую гривну себестоимости. Решение, которое сейчас принимает НКРЭКУ, - это дополнительные миллиарды гривен, которые украинская промышленность должна будет заплатить. Наша продукция станет неконкурентоспособной, десятки тысяч рабочих мест окажутся под угрозой сокращения. И не только в металлургии, но смежных и обслуживающих отраслях. Грузы металлургов и горняков составляют более 40 % грузов Укрзализныце и более 45 % грузов морских портов Украины.

Решение, которое принимает сейчас НКРЭКУ - экономически необоснованное и приведет к тому, что мы будем терять рабочие места уже в следующем году.

Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром"

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