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Всматриваясь в дыру... Где Зеленскому взять 20 млрд грн на обещания ФОПам и не только

25.11.20 , Деловая столица
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Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то пообещал поддержку пострадавшему от карантинных ограничений бизнесу и наемным работникам не в абстрактных планах, а в конкретных суммах. Цена вопроса – десятки миллиардов гривень. Осталось дело за малым – заглянуть поглубже в бюджетную дыру и понять, где найти деньги…

Блестящий аверс: кто получит выплаты и компенсации

Итак, глава государства в сегодняшнем видеообращении пообещал, что в парламенте появятся законопроекты, которыми предусматривается материальная помощь физлицам-предпринимателям (укр. ФОПам) и нанятым у них работникам, если тот или иной бизнес попадает под карантинные ограничения.

Кратко, о чем речь (а заодно считаем деньги):

- единоразовая помощь в размере 8 тыс. грн закрывшимся по указанной причине ФОПам, а также их уволенным работникам. Программа рассчитана на более чем 1 млн человек, потребуется 10 млрд грн;

- помощь субъектам хозяйствования ради сохранения рабочих мест. Касается те бизнесов, которые пострадали, но удержались на плаву, не закрылись, однако были вынуждены отправить некоторых сотрудников в вынужденный отпуск. Они получат деньги для компенсации работникам за простой (до 8 тыс. грн на каждого). Президент не назвал общий размер компенсаций, однако и здесь общая сумма поддержки, скорее всего, будет исчисляться в миллиардах гривень;

- компенсация расходов на уплату единого соцвзноса (ЕСВ). Почти 1,5 млрд грн для почти 120 000 юрлиц.

- погашение налогового долга в размере до 3060 грн почти 4 млн граждан. Нетрудно посчитать, даже если не у всех, кто имеет на это право, долг равен максимальной для «прощения» сумме – это может обойтись государству в несколько миллиардов гривень.

- налоговые каникулы в случае усиления ограничительных мер – в таком случае 200 тыс. ФОП I группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Также президент обещает предоставление матпомощи ФОПам с детьми до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы 5-7-9.

Даже по скромным подсчетам, эти обещания президента потянут на 20 млрд грн.

Обратим внимание и на формулировки: в разных программах речь идет то о ФОПах, то о юрлицах, то о субъектах хозяйствования в целом. Поэтому очень внимательно надо будет смотреть обещанные президентом законопроекты. К примеру, если все останется, как сказано в ролике, на 8000 грн смогут рассчитывать именно закрывшиеся из-за карантина физлица-предприниматели (и их работники), на компенсацию ЕСВ – именно юридические лица, а на помощь по сохранению рабочих мест – и те, и другие.

Но это аверс реальности, а есть что на реверсе – где взять эти миллиарды гривень?

Невзрачный реверс: откуда взять деньги

Начнем с того, что и без дополнительных трат в госбюджете дыра – зияющие цифры буквально вчера привел экс-замминистра экономики Павел Кухта. По данным Казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на 23 ноября составляли 9,4 млрд грн, из них 3 млрд по защищенным расходам. По словам источников экс-министра, «казна работает в режиме картотеки — до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают». Что примечательно, Кухта достаточно точно (хотя и по другим статьям) определил, что на поддержку занятых в пострадавших сферах потребуется как минимум 20 млрд грн. Правда, он не указал, откуда их можно взять без продолжения сотрудничества с МВФ и открытия доступа Украины к заимствованиям.

Дальше в прогнозах и советах пошел бывший шеф Кухты – экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства, а с недавних пор советник главы ОП Тимофей Милованов, который предложил два варианта, где взять деньги.

Во-первых, это все же попытаться хотя бы договориться с МВФ до конца года о будущем транше, что откроет возможности для привлечения коммерческих займов, получить их, а уже в следующем году, как только будет транш, еще раз пререкредитоваться на лучших условиях. Звучит стройно, но слишком оптимистично.

Во-вторых, об этом Милованов говорит уже пару недель, за что нарывается на критику неолиберальных политиков и экономистов, можно все-таки «напечатать» денег, но только в ограниченном количестве – на поддержку бизнеса и людей, пострадавших от карантина, при этом ввести локданун на 3-4 недели, чтобы попытаться сбить эпидемию коронавируса. Для многих это звучит устрашающе: в украинских экспертных кругах и что еще важнее – в разговорах с международными партнерами, в частности из МВФ, тема дополнительной эмиссии гривни почти всегда воспринимается в штыки, ведь все еще помнят волны галопирующей инфляции в Украине, которые были вызваны, в том числе, включением «печатного» станка. И хотя многие государства в кризис проводят эмиссию с целью управления спросом и стимулирования производства, а сам факт «печати» денег не всегда приводит к ощутимому повышению цен, в Украине такой вариант вряд ли возможен, если, конечно, имеется в виду выпуск денег непосредственно для пополнения казны. Об этом 13 ноября в Вашингтоне недвусмысленно заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. Во всяком случае, по его словам, «нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета».

Кстати, о дефиците государственного бюджета. На этот год он был предусмотрен на уровне 300 млрд грн, на следующий правительство предлагает оставить «дыру» в 270 млрд грн. Подавляющее большинство недостающих денег как планировалось, так и планируется получать за счет заимствований. Если говорить о внешних кредиторах – то многое упирается в несговорчивый МВФ (конечно, можно занимать и на коммерческой основе, но без сотрудничества с фондом проценты за риск по облигациям государства Украина будут заоблачные). Но и дефицит в 300 млрд грн, как уже можно констатировать, полностью перекрыть не в этом году не удастся.

Так, а за счет чего все-таки можно профинансировать расходы? Можем добавить вариант «от себя», которым, впрочем, втихаря пользуются НБУ и правительство. Выше мы оговорились, что эмиссия гривни непосредственно для пополнения казны у нас невозможна (да и незаконна, кстати). Но есть обходной путь – Нацбанк выдает кредиты рефинансирования (то есть «печатает» гривню) коммерческим банкам (под меньший процент), те покупают гособлигации и перечисляют деньги правительству (под больший процент). Все довольны. Эту схему недавно описал в статье «Тайна печатного станка» постоянный автор «ДС» Алексей Кущ. По расчетам автора, уже на в сентябре финансирование дефицита бюджета через этот канал достигало 100 млрд грн. А риск понятен и описан выше — инфляция.

Ну и есть еще один спасительный "ресурс". Не все министерства и ведомства эффективно использовали отведенные им деньги, поэтому можно просто перераспределить средства...

Алексей Шевнин

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