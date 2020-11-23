Нужен ли Украине второй локдаун? 20 ноября ежесуточный прирост больных коронавирусом составил 14,5 тыс. новых случаев. В этот же день стало известно о том, что Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна. В лучшем случае он продлится до середины декабря, в худшем – почти до нового года. Новость сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, ссылаясь на премьер-министра Дениса Шмыгаля, с которым Марцинкив общался накануне.



Официально премьер и его пресс-служба эту информацию не подтвердили и не опровергли. Хотя ранее глава Минздрава Максим Степанов не исключал перехода от карантина выходного дня к более жестким ограничениям – по примеру тех, которые были введены в марте. Условием такого перехода являются 15 тысяч больных в день – сейчас Украина подошла к критической отметке вплотную.



112.ua разбирался во всех "за" и "против" локдауна.



Пока лекарств от болезни не существует, единственный способ оборвать цепочку ее распространения - это уменьшить человеческие контакты. Это – аргумент номер один в пользу локдауна.



"Есть определенные законы эпидемиологии - это теория механизма передачи. Эпидемический процесс возникает и поддерживается лишь при условии совместного действия трех первичных движущих сил или звеньев эпидемической цепи. Первое — это источник инфекции, второе — осуществление механизма передачи инфекции самого возбудителя, и третье — восприимчивость населения к этой инфекции", – говорит заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.



По ее словам, простые меры карантина и личной защиты в состоянии прервать эпидемическую цепочку.



В свое время локдаун помог европейским странам пережить первую волну коронавируса. Уже в мае карантинные ограничения начали смягчать Италия, Испания, Британия, Франция, Германия, Чехия. В Испании – второй наиболее пострадавшей от коронавируса стране Евросоюза – весенний локдаун способствовал тому, что число заболевших уменьшилось до 200 и продолжало падать дальше.



На другом – американском – континенте, а именно в Аргентине, в свое время были введены очень жесткие карантинные ограничения, благодаря которым стране удалось избежать коллапса медицинской системы и показать самую низкую смертность от коронавируса в регионе - только 13,6 смертей на 100 тысяч населения.



И наиболее ощутимым эффект от карантина был в китайском Ухане – городе, откуда началось распространение болезни. Первые 50 дней карантина в Ухане сыграли решающую роль – они позволили выиграть время и сохранить – по подсчетам специалистов - жизнь 700 тыс. людей. За это время на территории КНР были также построены новые медицинские учреждения, специализированные для приема именно коронавирусных больных.



Наконец, как итог первой волны эпидемии в июне этого года американский научный журнал Nature напечатал анализ почти 2 тыс. карантинных мероприятий. Вывод ученых однозначен: они помогли избежать 60 млн случаев новых заражений в США, а также предупредили 3 млн новых смертей в Европе.



Таким образом, второе карантинное "за" – это время на то, чтобы подготовиться и встретить болезнь во всеоружии.



Этот пункт неоднократно отмечали и в Украине – начиная от верхушки Минздрава и заканчивая простыми врачами. Так, в частности, врач-инфекционист Сергей Крамарев в интервью "24 каналу" замечал, что смысл локдауна не в том, чтобы остановить пандемию, а в том, чтобы адаптировать больницы к ежедневному приему значительного количества больных.



В Минздраве сообщают, что в нашем государстве каждая третья больница заполнена Covid-больными. При этом:



142 больницы - на критическом уровне;



92 – сильно перегружены;



75 - загружены на 100%;



На фоне такой статистики продолжает расти доля положительных тестов на Covid – с 19% до 22% только в течение последнего месяца. Кроме того, по оценкам аналитиков, среди образцов ПЦР-тестов "в очереди" - около 7 700 невыявленных случаев Covid-19.



А значит, подготовка больниц и медицинского персонала к "встрече" с новой армией больных критически важна.



Выигранное в борьбе с "короной" время дает возможность больше узнать о до тех пор неизвестной болезни и о методах борьбы с ней. Плюс остается временная фора для разработки действенных вакцин.



По последним данным, основной причиной смерти от коронавируса является не пневмония, как считали до сих пор, а тромбоз легочных артерий. Учитывая эту особенность, ученые продолжают работать над коронавирусным "противоядием". Так, в частности, американский фрамхолдинг Pfizer, который работает в паре с компанией BioNTech, повысил эффективность своей вакцины до 95%. По прогнозируемому уровню эффективности от них не отстает и российская вакцина Sputnik V.



Выигранное благодаря внедрению карантинных ограничений время дает возможность ученым возможность поразмыслить над методами противостояния пандемии.



Но каждая медаль имеет оборотную сторону.



Вторая волна пандемии, которая сейчас накрывает мир, свидетельствует о незначительной эффективности противоэпидемических мероприятий.



"Несмотря на карантин, количество госпитализаций возросло до невиданного с весны уровня, а количество смертей за последнюю неделю выросло более чем на 30%... Европа снова оказалась в эпицентре этой пандемии", – констатирует директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.



Правда, медики говорят, что здесь сказались летние отпуска и то, что люди в целом "расслабились" после первого локдауна.



Время, которое выиграли украинские чиновники на подготовку ко второй волне, было использовано неэффективно. Как, собственно, и деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом.



Напомним, что еще 3 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд гривен. Непосредственно на здравоохранение было потрачено лишь 16,3 млрд грн при финансировании президентской программы по строительству дорог на 20,8 млрд грн.



А теперь об экономике. Предприниматели, которые выступают сейчас против жестких противоэпидемических мер, напоминают: весенний локдаун, который длился в Украине с 12 марта до 12 мая, нанес значительные убытки малому и среднему бизнесу.



"Для малого бизнеса последствия повторного локдауна могут быть драматичными. Треть опрошенных нами предпринимателей утверждают, что сократят масштабы или даже полностью закроют бизнес в случае второго локдауна", – говорят в Европейской бизнес-ассоциации, ссылаясь на внутренний опрос.



По их данным, лишь 21% опрошенных заверили, что карантин не повлияет на их работу вовсе или повлияет минимально. Все остальные - в зоне риска или на грани закрытия.



В целом оценка того, насколько пострадал бизнес во время карантина, базируется на налоговых отчислениях. Исходя из них, можно сказать, что наибольшие убытки во время первого локдауна понесли кинотеатры, которые в марте-сентябре 2020 года заплатили на 55% меньше налогов, чем за аналогичный период предыдущего года.



Под ударом – и сеть заведений питания. Уже за последние выходные, когда действовал карантин выходного дня, они не досчитались 35-40% своей выручки, львиная доля которой приходится как раз на субботу-воскресенье. Это - данные компании Poster, которая специализируется на автоматизации кафе и ресторанов. А по словам политолога Алексея Якубина, после первого локдауна не открылась треть организаций из сферы услуг.



Креативная индустрия из-за Covid-19 и карантина потеряла 3 млрд долларов, по данным от министра культуры Александра Ткаченко. Согласно его подсчетам, нынешние потери экономики достигают 2% от ВВП. Если не повлиять на ситуацию, потери страны могут дорасти и до 10% ВВП, а также спровоцировать значительный прирост безработицы, прогнозирует министр.



Еще цифры: уже сейчас из-за введенного в ноябре карантина выходного дня экономика Украины потеряет 6 млрд грн, говорит координатор экспертной платформы Нацбанка Украины Андрей Блинов. И это при том, что полный локдаун пока не ввели.



Тот факт, что следующий жесткий карантин еще больше повлияет на определенную часть бизнеса, – лейтмотив сопротивления предпринимателей противоэпидемическим мерам.



От локдауна финансово страдает не только бизнес, но и простые украинцы. В результате карантина местные бюджеты недополучают традиционные субвенции из госбюджета, а это ставит под сомнение развитие локальной экономики и локальной медицины в том числе. На этом акцентирует, в частности, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. К тому же в Украине, по оценкам различных экспертов, не предусмотрен справедливый механизм компенсаций пострадавшим от локдауна.



Вследствие простоя ряда бизнесов или сокращения в частном секторе рабочих мест растет безработица.



"Сейчас у нас заканчиваются средства, чтобы выплачивать пособие безработным. У нас на 50 тысяч желающих около 5 вакансий. То есть просто нет рабочих мест. И это в том числе следствие коронавирусных мер, которые были введены", – замечает Алексей Якубин в эфире телеканала ZIK.



Локдаун будет иметь последствия и для психического состояния украинцев. Сидение в четырех стенах, без денег и работы влияет на уровень алкоголизма в стране и количество случаев домашнего насилия. В течение 2020 года количество звонков в МВД по этому поводу увеличилось на 40. В социуме растет общий уровень тревожности и нервозности. По крайней мере, по оценкам самих украинцев.



Так, свое эмоциональное состояние 41% респондентов оценивают как спокойное, 29% – как напряженное. При этом, по сравнению с мартом, показатели напряженности несколько выросли. Более высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживает новости о коронавирусе и боится заболеть, сообщает группа "Рейтинг". Понятно, что каждое последующее закручивание коронавирусных "гаек" будет лишь усиливать панические настроения.



Все это в свою очередь влияет на шансы локдауна обернуться социальным взрывом. Люди, в конце концов, начнут протестовать против ограничения их свобод – это еще в апреле замечал доктор философских наук Евгений Головаха в интервью изданию "Левый берег".



Он говорил о том, что среднестатистическому украинцу сложно последовать примеру Китая.



"В Китае не авторитаризм сыграл решающее значение, а психотип китайцев – их способность к самоограничению, самодисциплине. Это заложено многими столетиями и связано с религией и культурой Китая. У нас это невозможно", – отмечал он.



Противостояние аргумента в пользу сохранения жизни и контраргумента относительно ухудшения качества этой жизни продолжается. Но, по данным группы "Рейтинг", второй лидирует. В целом украинцы больше склоняются к сontra: 61% опрошенных социологами респондентов считают нецелесообразным введение жесткого карантина.



Наталья Лебедь



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