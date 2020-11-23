Хуже эпидемии: как Коломойский "съел" средства для борьбы с COVID-19 Верховная Рада под шумок приняла закон, которым позволила полугосударственной компании "Укрнафта" вернуть долг государственному бюджету за средства самого госбюджета. При этом на борьбу с коронавирусом увеличивать расходы госказны пока не планируют. "Апостроф" разбирался в бюджетных хитросплетениях.



Пока внимание общественности было приковано к митингам представителей бизнеса под стенами Верховной Рады, а также голосованию народных избранников в самой Верховной Раде по законопроекту об обязательном использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО), там же, в парламенте произошло нечто, оставшееся практически никем незамеченным.



Вряд ли речь идет о конспирологии, однако факт налицо: 17 ноября, то есть в тот самый день, когда предприниматели пытались прорваться в здание Рады, нардепы, провалив отсрочку введения РРО, проголосовали в целом за законопроект, которым освящается многоходовая сделка по взаимозачету между государственным бюджетом, государственной компанией НАК "Нафтогаз Украины" и квазигосударственной компанией "Укрнафта" (государству в лице "Нафтогаза" принадлежат 50% плюс одна акция, но ее по факту контролирует миноритарный акционер Игорь Коломойский).



"Апостроф" подробно описывал эту, без преувеличения, спецоперацию, а потому напомним ее суть лишь кратко. "Укрнафта" должна госбюджету более 30 миллиардов гривен невыплаченных налогов и штрафов за просрочку с выплатой (что увеличило общую сумму долга вдвое). Однако компания не может (или не хочет) выплачивать эту задолженность, мотивируя это тем, что "Нафтогаз" до сих пор не заплатил ей 36,7 миллиарда гривен за так называемый "спорный" газ в объеме 2,06 миллиарда кубометров, а также аванс за газ будущей добычи. "Нафтогаз", в свою очередь, не имеет (или говорит, что не имеет) собственных средств на эти выплаты.



Что в результате? Принятый закон определяет, что "Нафтогаз" получит из госбюджета 32,2 миллиарда гривен, которые (плюс еще чуть-чуть) переведет "Укрнафте". "Укрнафта" после этого вернет эти деньги (плюс еще немного в виде новых налогов) в бюджет. Согласно расчетам, государственная казна получит даже на 10,3 миллиарда гривен больше, чем изначально выделит на эту операцию.



Оцените красоту игры



Красиво? В принципе, да. Однако, как всегда, когда речь идет о спецоперациях, есть нюансы.



Во-первых, и об этом говорили опрошенные "Апострофом" эксперты, вся упомянутая многоходовка позволяет "Укрнафте", а, на самом деле, Игорю Коломойскому, рассчитаться по долгам за счет государственного бюджета.



Более того, налоговый долг возник не просто так – подконтрольный миноритарным акционерам менеджмент "Укрнафты" не согласился с решением правительства повысить рентную плату на добычу нефти, и компания просто перестала платить налоги. Произошло это, напомним, в крайне тяжелом для страны 2014 году.



Кроме того, судебные тяжбы, связанные с задолженностью, не способствовали развитию деятельности "Укрнафты", в результате чего в течение нескольких лет показатели по добыче нефти и газа существенно просели. Что само по себе критично, поскольку "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины и одним из ключевых игроков на рынке газодобычи страны.



Тактика миноритариев



Есть и другие риски. Связаны они, в том числе, с тем, что выделенные из бюджета на эту операцию деньги в бюджет могут не вернуться (не говоря уже о 10-миллиардном бонусе).



Кстати, об этом еще в сентябре, когда законопроект только поступил в Верховную Раду, предупреждал парламентский комитет по вопросам бюджета.



"Возникает сомнение относительно полноты соответствующих поступлений от ПАО "Укрнафта" в специальный фонд государственного бюджета, поскольку пунктом 3 раздела ІІ "Переходные положения" законопроекта допускается возможность ненадлежащего исполнения ПАО "Укрнафта" отдельных положений законопроекта", - говорится в выводах бюджетного комитета.



Но эти недополученные госказной деньги (если это действительно произойдет) могут показаться цветочками по сравнению с той суммой, которую миноритарии "Укрнафты" стремятся отсудить у государства в Стокгольмском арбитраже. В 2015 году, тоже не самом легком для Украины, миноритарные акционеры компании (всем понятно, о ком идет речь) подали иск против украинского государства на 5,4 миллиарда долларов, оценив в такую сумму совокупно и "спорный" газ, и увеличение рентных платежей, и потерю дивидендов, и уменьшение стоимости акций.



Решение арбитража ожидалось в сентябре, но пока оно не вынесено.



Ковидный фонд без средств



На фоне щедрых бюджетных выплат олигарху очень скудно выглядят расходы госбюджета на медицину в целом и лечение коронавируса в частности.



Напомним, в апреле был учрежден специальный фонд для борьбы с распространением коронавируса в размере 65 миллиардов гривен. При этом, собственно, на систему здравоохранения было выделено чуть более 16 миллиардов гривен. Основная же часть средств фонда – практически половина – пошла на строительство и ремонт дорог.



И такой подход дает о себе знать. На днях глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский заявил, что ведомству до конца текущего года не хватает около 5,6 миллиарда гривен для обеспечения финансирования медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19.



Однако, несмотря на стремительный рост заболеваемости, власти пока не планируют увеличивать расходы на здравоохранение. В отличие, например, от расходов на некоторые силовые органы, в частности, на МВД и Государственную пограничную службу.



Слабая надежда



Впрочем, нынешняя, скажем прямо, удручающая ситуация с коронавирусом, возможно, все же повлияет на поведение властей.



Так, например, часть денег, которые собирались потратить на дороги, будут переброшены обратно на борьбу с ковидом. Что, на самом деле, неудивительно, учитывая, что Международный валютный фонд (МВФ) был крайне недоволен тем, что выделяемые на борьбу с эпидемией деньги используются не по назначению.



Кроме того, судя по всему, власти, по крайней мере, на время отказались от идеи создания государственной авиакомпании, что предполагалось сделать, используя часть средств, полученных от многоходовки с "Укрнафтой", "Нафтогазом" и бюджетом. Напомним, изначально из "бонусных" 10,3 миллиарда гривен в результате этой операции 5 миллиардов гривен планировалось направить на создание государственного авиаперевозчика.



Однако в окончательной редакции закона упоминания об авиакомпании (равно как и о и других инфраструктурных проектах) исчезли, и теперь львиная доля этих средств - 8,9 миллиарда гривен – решено направить на борьбу с коронавирусом, а остальное – на погашение долгов по зарплате шахтеров.



В любом случае, все это должно быть отражено в госбюджете на 2021 год, но вот принятие его не обещает быть быстрым. А это, в свою очередь, в который раз затруднит выделение столь необходимых средств на лечение больных COVID-19.



Виктор Авдеенко



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