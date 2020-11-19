"Черное" и "белое": почему бизнес протестует против кассовых аппаратов Верховная Рада отказалась отсрочить введение обязательного использования кассовых аппаратов частными предпринимателями, что вызвало гнев представителей бизнеса. "Апостроф" разбирался, кто в данной ситуации прав, почему отдельные предприниматели так упорно сопротивляются фискализации расчетов, и как со всем этим связаны крупные компании, ворочающие миллионами.



В Украине не утихают страсти по поводу использования кассовых аппаратов или, точнее, регистраторов расчетных операций (РРО) физическими лицами-предпринимателями (ФЛП, по-украински "фізична особа-підприємець", ФОП).



Напомним, с 1 января 2021 года использование РРО должно стать обязательным для определенных видов бизнеса (интернет-магазины, курьерские службы, продавцы сложной бытовой техники, продавцы ювелирных изделий, учреждения общепита, туристические агентства, отели), в которых заняты ФОПы 2-4 групп, а с 1 апреля 2021 года это требование распространится на всех ФОПов, работающих в сфере услуг.



Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагалось отсрочить введение нормы об обязательном использовании РРО на один год.



Под стенами парламента неоднократно собирались предприниматели, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу. Есть как сторонники, так и противники введения тотальной фискализации расчетов. Последние рассматривают эти требование как очередную "удавку" для бизнеса, а первые заявляют, что скорейшее введение кассовых аппаратов для всех предпринимателей будет способствовать выведению бизнеса из "тени".



Впрочем, противников введения РРО, похоже, все же больше. Своей кульминации их протесты достигли 17 ноября, когда в Раде рассматривался законопроект (№4313-д) об отсрочке введения регистраторов расчетных операций.



Этот документ поддержали всего 17 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов), что привело в ярость собравшихся под стенами парламента людей. Они не только перекрыли движение по столичной улице Грушевского, на которой находится Верховная Рада, но и попытались ворваться в здание парламента.



Как в Европе



Очень сложно в этой ситуации поддержать ту или иную сторону, однако попробуем разобраться в нюансах. Так, член Украинского общества финансовых аналитиков Тарас Коваль удивился, что инициатива фискализации расчетов вызвала столь негативную реакцию ФОПов.



"Для предпринимателя какая разница, есть регистратор, или нет? Чего боится предприниматель? - отметил он в разговоре с "Апострофом". - Допустим, регистратор есть, и он считает, сколько предприниматель получил доходов. В чем здесь проблема? Бизнес основан на том, чтобы получать доход, просто об этих доходах будет знать не только предприниматель, но и государство, поскольку следствием любого дохода является налогообложение".



Консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что, рано или поздно, РРО для всех категорий бизнеса будут введены, и никакие протесты не смогут этому помешать, если концептуально такое решение уже принято властью.



По ее словам, в определенном смысле, такая всеобщая фискализация является платой за стремление "жить, как в Европе". "Здесь есть обратная сторона, состоящая в более низкой рентабельности бизнеса. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что издержки на содержание бизнеса будут увеличиваться", - рассказала специалист.



Издержки будут



Однако для некоторых предпринимателей эти издержки могут оказаться неподъемными. "Например, есть мелкий предприниматель, который открыл пиццерию или кафе, и у него особо нет выручки, а поэтому ему нет смысла заводить десять бухгалтеров, ставить сто кассовых аппаратов и оформлять кучу народа на работу, потому что тогда ему проще будет закрыться", - говорит Александра Томашевская.



Кроме того, по ее словам, в самом законе о требовании использовать РРО есть много "темных" мест: "Не урегулировано, когда пробивается чек, когда его выдавать, что делать, если работа идет круглосуточно".



В свою очередь, Тарас Коваль убежден, что внедрение РРО не приведет к существенному удорожанию издержек бизнеса, даже, если речь идет о микробизнесе. Он напомнил, что законодательство позволяет наряду с классическими кассовыми аппаратами использовать программные РРО - бесплатное программное обеспечение, скачанное на смартфон.



"Кстати, те бизнесы, которые уже должны использовать РРО, они на сегодняшний день его используют", - добавил Коваль



Также по словам эксперта, огромные штрафы за "нарушение кассовой дисциплины", уже давно отменены, что также должно стать для предпринимателей стимулирующим моментом.



Пострадают "маленькие"



На самом деле, использование регистраторов является лишь одной из проблем. Еще, как минимум, одна связана с необходимостью ведения товарного учета. "Есть много бизнесов, которые торгуют товарами без документов. Поэтому люди боятся, что у них начнут изымать товар – именно эта ситуация "напрягает" больше всего", - пояснила Александра Томашевская.



Но почему возникает такая ситуация? Здесь тоже не все однозначно. С одной стороны, есть все тот же мелкий предприниматель с очень маленьким оборотом и с еще меньшей прибылью. С другой стороны, речь идет о компаниях, на самом деле, нередко довольно крупных, которые используют в расчетах исключительно наличные: "Часто это товар, завезенный без таможенного оформления". То есть попросту контрабанда.



Но, даже если фирма ведет торговлю легальным товаром, все равно к ней могут возникнуть вопросы.



Не секрет, что некоторые компании, в частности, интернет-магазины, нанимают сотни ФОПов, которые и продают нам товары (или оказывают услуги). Делается это для оптимизации налогов, поскольку ФОПы - это предприниматели, работающие на едином налоге ("единщики").



Однако в Украине немало компаний (чаще всего это иностранные фирмы), которые не прибегают к таким ухищрениям и работают "в белую". И, если первым выгодна либо полная отмена фискализации расчетов, либо, хотя бы, максимальная отсрочка по ее введению, то вторые считают ее совершенно правильной, поскольку она, по их мнению, способствует выведению украинской экономики из "тени".



Таким образом, говорит Александра Томашевская, реальная борьба идет не между предпринимателями и государством, а между двумя группами компаний - условно, между "белыми" и "черными".



После того, как в Украине все же введут РРО, "плохие" компании не закроются, а просто начнут платить больше налогов.



"Конечно, во всей этой мясорубке хуже всего придется мелкому бизнесу, - добавляет Томашевская. - Поэтому отсрочка (с введением нормы о РРО) была бы нелишней, поскольку в последний год страна находится в тяжелом положении, и сейчас задача – хотя бы сохранить рабочие места. И, конечно, это – минус всей этой истории".



Виктор Авдеенко



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



