Як продавці бензину в Україні та Європі заробляють на автовласниках Україну та українців з кожним днем все більше поглинає коронакриза: спад економіки збільшується, реальні доходи громадян зменшуються, держава залишила сам на сам кожного з нас із накопиченими проблемами та активізацією поширення коронавірусної хвороби, яких могла не допустити при вчасному реагуванні на ситуацію.



Саме з цим твердженням група дніпропетровських депутатів активно намагається протягнути ідею "присадити" всіх автовласників на повне використання тільки бензину.



Вони вважають, що використання скрапленого газу руйнує українську економіку, і через збільшення майже в три рази акцизу на скраплений газ, споживач почне купувати український бензин.



Вже збився з рахунку, яка вже по черзі ця спроба. Всім зрозуміло, що таке збільшення акцизного податку на скраплений газ призведе до зростання ціни на нього на 5 грн за літр, збільшення транспортних витрат підприємців, здороження всіх продуктів харчування, а при цьому зменшувати ціни на бензин ніхто не планує.



Вважаю, суспільство має знати, що насправді відбувається в бензиновому царстві.



Автовласникам пропонують "скинутись" на додаткову маржу "бензинщикам"



Давайте дамо відповідь на питання: на скільки зростуть витрати українців при "забороні" використовувати скраплений газ та на скільки при цьому зростуть надприбутки нафтопереробників та великих мережевих АЗС з продажів бензину?



Відповідь перша. Використовуючи скраплений газ замість бензину в середньому кожен власник авто на газу у 2019 році зекономив майже 18 тисяч гривень. А таких авто на газу в Україні 2,1 мільйона.



Тому відповідь друга – продавці бензину в Україні недорахували у минулому році майже 38 мільярдів власної виручки за бензин, тому що ми купували скраплений газ.



Заробляти на бензині є основою великих мереж АЗС. Їх бізнес-плани побудовані під цей продукт, починаючи з нафтобаз, логістики, та й самих АЗС, на будівництво яких не рахували інвестицій – а гроші треба віддавати.



Це є головною причиною того, що штовхає власників АЗС шукати хто їм заважає. Специфіка бензинового бізнесу побудована на тому, що прибутки бензинової компанії формуються від обсягів реалізації бензину – при зростанні обсягів проливів прибуток збільшується в геометричній прогресії.



Якщо ж обсяги реалізації бензину зменшуються, їх прибутки з’їдаються роздутими операційними витратами на персонал на АЗС, які є найвищими в Європі.



Для просування своїх інтересів великі роздрібні мережі залучають експертів, які шукають нові причини переконати суспільство в незворотності заправляти авто тільки бензином, і які вже перейшли до відвертої заказухи, що не дозволяє їм помітити об’єктивні провали світової нафтопереробки.



Останнім часом ні світові експерти, ні профільні світові асоціації не можуть спрогнозувати, як буде розвиватися світова переробка нафти.



Але деякі експерти прогнозують небувале зростання випуску низькоякісного бензину в Україні, який вже давно відмовляються купувати автовласники, що дбають про свій автомобіль.



Особливості транспортних засобів з додатковим газобалонним обладнанням в тому, що вони використовують пропан-бутан як альтернативне паливо і це є економічна свобода українця - УАСГ



За останні десятиліття український паливний сектор перетворився на якусь дойну корову фінансово-промислових груп.



Ми вже не зможемо відмовитись від імпорту високоякісних нафтопродуктів, так само як і не зможемо суттєво завантажити українські потужності по переробці, перевалці і транспортуванні нафти.



Це потребує мільярдних валютних інвестицій. А їх доцільність все швидше наближається до нуля через стрімку зміну структури світового паливного балансу з витісненням традиційних бензинів та дизелю у найближчі 10-15 років. Це визнають і фахівці в Нафтогазі України.



Проблема не в пропан-бутані, а дорогому бензині.



Формування структури споживання палив в Україні відбувалося під впливом продавців бензину, які ніколи не хотіли продавати бензин з маленькою маржою - якось по статусу не дозволено.



Достатньо згадати наради у Президента Володимира Зеленського на початку цього року, де всі мережеві АЗС отримали по великому кавуну за непомірну маржу в 7 грн на літрі бензину. Що тоді тільки не йшло у виправдання: і тіньовий ринок, і великі акцизи, і що все погано.



А чи маємо результат таких нарад? Да не зовсім. Маржа продавців бензинів в Україні зменшилися на 2 гривні в літрі, але залишається занадто спокусливою порівняно з маржою скрапленого газу та майже найбільшою маржою серед продавців бензинів в країнах Європи.



В сухому залишку маємо в Україні дефіцит якісного європейського бензину і гостру нестачу власного.



Рішення на поверхні – для підтримки власної нафтопереробки необхідно приборкати апетити продавців бензинів, які найбільше заробляють в Європі, та мають додатковий потенціал зменшення роздрібних цін щонайменше ще на 10%.



Більший прибуток повинен отримувати виробник, а не АЗС. А збільшувати продажі бензинів за рахунок споживачів через хаос в акцизній політиці неприпустимо.



Так само як неприпустимо примушувати автовласників "скидуватися" на дорогий бензин.



Олег Широков

Виконавчий директор Української асоціації скрпаленого газу (УАСГ)



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



