Толстый намек Вашингтону. Чего ждать от нового торгового монстра под зонтиком Пекина

Китай объединил вокруг себя 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сформировав RCEP – крупнейшее в мире соглашение о зоне свободной торговли. Впрочем, его «глубина» невелика – оно мало к чему обязывает участников.
Рождение RCEP
15 ноября в ходе онлайн-саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) Китай и еще 14 государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) подписали соглашение о создании «Регионального, всестороннего экономического партнерства» (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Кроме КНР, оно объединило Вьетнам, Сингапур, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Филиппины, Мьянму, Бруней, Лаос, Камбоджу, Японию, Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию. Так родилось крупнейшее на сегодняшний день в мире соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Оно охватывает 2,2 млрд человек и треть мирового экономического производства. По мнению подписавших документ стран, оно поможет ускорить восстановление экономики после коронакризиса.
Японская газета Nikkei Asia цитирует старшего научного сотрудника сингапурского аналитического центра ISEAS-Yusof Ishak Institute Кэсси Ли. По его мнению, хотя восстановления экономик многих стран будет медленным, соглашение является важной вехой в истории региона и предоставит подписантам большие инвестиционные возможности.
Также, по оценкам издания, до коронакризиса страны RCEP формировали 29% от мирового объема торговли – немногим меньше, чем ЕС (33%). Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится относительно сильно упавшей внутриевропейской торговли.
Пока страны — члены RCEP договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников соглашения правил торговли. Они смогут получить доступ на рынки друг друга, что очень важно для региона. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав. Впрочем, сперва договор должен вступить в силу, а это случится только после его ратификации всеми государствами, на что может уйти еще год-два.
Новая зона свободной торговли: не хватает глубины
Впрочем, как отмечают обозреватели BBC, хотя соглашение и масштабно, но довольно поверхностно, по сути лишь декларируя первый шаг к интеграции таких разных по типу экономик стран, как бедный Лаос и богатая Новая Зеландия, коммунистический Китай и пост-империалистическая Япония.
Кроме того, оно оставляет значительную часть торговой политики на усмотрение властей стран-участниц. В результате, скажем, Китай или Япония смогут и дальше защищать свой рынок запретительными пошлинами и ограничивать свободу торговли (впрочем, это право и других стран). Общего механизма разрешения споров также не предусмотрено. Наконец, соглашение не нормирует права работников и позволяет разным странам по-разному подходить к защите окружающей среды и прав на интеллектуальную собственность.
В общем получается, что RCEP очень далеко до глубины экономической интеграции не только ЕС, но и другой крупной ЗСТ — североамериканской — между США, Канадой и Мексикой. Даже Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий в некую зону свободной торговли РФ и ее постсоветских сателлитов, имеет большую «глубину» договоренностей.
Надо сказать, что переговоры о создании RCEP начались по инициативе Китая еще 20 ноября 2012 г. на саммите АСЕАН в Камбодже. Далее последовал 31 раунд переговоров и 18 встреч министров, а сроки заключения договора срывались шесть раз. На самом деле интриговала Индия, руководство которой выступало против ряда пунктов соглашения. В результате в конце 2019 г. в Нью-Дели вообще отказались от переговоров, в результате чего путь к соглашению был открыт.
Но, что интересно, теперь все страны-подписанты заявляют, что очень хотят присоединения Индии к этому соглашению. В самом деле, без второй по масштабу экономики и численности населения страны Азии RCEP обречен оставаться неполноценным, даже будучи крупнейшим торговым союзом в мире.
Однако здесь следует отметить, что несмотря на всю расплывчатость договоренностей между 15 странами, когда речь идет о трети мирового производства, любые подвижки в торговле могут иметь колоссальные последствия в абсолютном выражении. Поэтому создание RCEP нельзя недооценивать.
Китай «стягивает одеяло» с США
Больше всего, кажется, соглашению радовались китайские новостные агентства. Они активно цитировали премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который заявил: «Подписание соглашения о RCEP является не только знаковым достижением регионального сотрудничества в Восточной Азии, но, что еще важнее, победой мультилатерализма и свободной торговли». По его словам, будучи крупнейшей в мире по совокупной численности населения участвующих стран, наиболее разнообразной по составу участников и обладая максимальным потенциалом для развития, новая ЗСТ придаст импульс развитию и процветанию в регионе, а также внесет вклад в восстановление и рост мировой экономики.
В самом деле, на первый взгляд этот торговый пакт является большим успехом для Пекина, находящегося в торговой войне с США. Тут уместно вспомнить, что все восемь лет, покуда шли переговоры о создании RCEP, крупные его участники – такие, как Япония, Австралия и Новая Зеландия – параллельно создавали гораздо более продвинутый торговый блок (Транстихоокеанское партнерство) с государствами по другую сторону Тихого океана, включая Канаду, Чили, Мексику, Перу и США. Однако Дональд Трамп от этой идеи отказался и в январе 2017-го вывел Америку из переговоров. Результатом стало резкое ускорение создания RCEP.
Очень показательно, что Китай пошел на многочисленные уступки ради создания фактически подконтрольной ему ЗСТ. Никогда раньше Китай – третья по размеру экономика в мире после США и Евросоюза – не подписывался под многосторонними торговыми сделками, и уж тем более с заклятым региональным врагом – Японией. Так что для Китая и Японии это вообще первый договор о свободной торговле, который их связывает.
Еще важнее то, что в столь масштабном торговом соглашении оказались сведены вместе и Китай, и конкурирующие с ним «азиатские тигры» (Япония, Южная Корея, Малайзия, Индонезия, Сингапур), и представители англосаксонского мира (Австралия, Новая Зеландия).
Впрочем, наверное, не стоит трактовать подписание RCEP как такую уж большую победу Пекина. Пришедший к власти в США Джо Байден известен как хороший специалист по международным отношениям, и он явно не будет продолжать политику Трампа, который поочередно ссорился со всеми торговыми партнерами США.
Вероятнее всего, новая американская администрация вернется к развитию Транстихоокеанского партнерства. А оно, в случае полноценной реализации, может достигнуть 38-40% мирового ВВП и четверти оборота мировой торговли. Возможно, это будет более сильный конкурент для RCEP…
Дмитрий Прокопенко
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