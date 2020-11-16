Рецессия десятилетия. Зачем ООН запугивает украинцев

Несмотря на катастрофические прогнозы ООН о худшей рецессии в Украине за последний десяток лет, простое сравнение базовых макроэкономической показателей доказывает: все не так плохо.
ООН предупреждает, что в Украине в этом году из-за пандемии COVID-19 ожидается наибольший за последние 10 лет спад в экономике, в результате которого за чертой бедности якобы окажутся еще плюс 9 млн человек.
Там подсчитали, что с начала эпидемии свыше 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а в более чем 40% семей остался без работы хотя бы кто-то один. Также ухудшается ситуация с долгами — если в начале пандемии только 11% домохозяйств заявляли, что имеют долги, то теперь таких уже 15%.
Однако так ли все плохо, или ООН сгущает краски?
Не совсем бедность в Украине
Эти прогнозы о 9 млн бедных в Украине, которые растиражировали все СМИ, не должны обескураживать. Дело в том, что ООН оценивает бедность по разным метрикам. Но в данном случае – по уровню фактического прожиточного минимума (для Украины сейчас – около 4000 грн на человека), причем на данных официальной статистики. Так, по весенним подсчетам ЮНИСЕФ, даже в 2019 г. за чертой бедности уже были 37,8% домохозяйств (а это свыше 15 млн человек). Затем, после начала коронакризиса, в мае эксперты провели хитрые манипуляции: они сравнили прогнозируемый на тот момент уровень бедности в 2020 г. с тем, который мог быть без фактора пандемии (27,2% домохозяйств) – и пришли к выводу, что малообеспеченных украинцев прибудет еще на 6,3 млн человек. Чуть позже, видимо, прогноз скорректировали до 9 млн. Напомним, это плюс к тем 27,2% бедных домохозяйств. Но даже при таких раскладах, учитывая среднее количество человек на домохозяйство 2,6, уровень бедности не должен превысить 50%. А, как видим, в 2015 и 2016 гг. этот показатель был заметно выше.
Конечно, такие высокие показатели бедности относительно фактического прожиточного минимума объясняются еще и тем, что учитываются лишь официальные доходы граждан. Но главный вывод из сказанного: в ООН подбирают слишком устрашающие формулировки для отражения действительной ситуации. Даже по предложенной метрике бедность в Украине не будет больше, чем в 2015-2016 гг.
А будет ли рецессия в экономике: сверим цифры
Можем проверить на цифрах, сравним один из самых худших для украинской экономики годов — 2015 г. и год нынешний.
Начнем с инфляции. Государственная служба статистики сообщала, что по результатам 2015 г. она достигала показателя 43,3% по сравнению с 24,9% в 2014 г., и это был максимальный показатель за последние 20 лет. После катастрофического 2015 г. ситуация стала выравниваться, и уже в этом году — с начала года по октябрь — мы видим показатель 3,4%.
Рассмотрим ВВП. За 2015 г. показатель номинального ВВП составил 1979,5 млрд грн, а за I-II кварталы текущего года номинальный ВВП 1713,6 млрд грн. Еще более показательные сравнительные данные по ВВП в долларах рассмотрим ниже.
Следующий показатель, который можно сравнить — уровень безработицы. По исследованиям Госстата, в Украине по результатам 2015 г. безработица, измеренная по методике МОТ, составляла 9,1% от численности работоспособного населения. По итогам же первого полугодия текущего года этот показатель повысился — до 9,2%.
О том, что нет никакой надвигающейся катастрофы, говорит и главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар на своей странице в Facebook. По его словам, худшая рецессия за десятилетие", о которой заявила ООН, уже была — в 2015 г. "Тогда ВВП Украины упал до $91 млрд. В начале 2020 г. ВВП Украины составлял $154 млрд. По результатам безусловно трудных для нашей экономики первых 10 месяцев мы выходим на траекторию его падения до $146 млрд. И здесь — я буквально не вижу, что такого должно случиться с нашей страной за оставшиеся ноябрь-декабрь, чтобы мы потеряли еще $55 млрд в своей экономике, чтобы превзойти рецессию 2015 г.!", — отметил он.
Михаил Кухар отметил, что никакого апокалипсиса нас до конца этого года не ждет. "Напротив — экономика уже восстанавливается и, согласно октябрьскому прогнозу Ukraine Economic Outlook, общий спад ВВП Украины в 2020 г. составит 5,2%. Напомним, что по данным Госслужбы статистики ВВП во II квартале этого года по сравнению с I кварталом (с учетом сезонного фактора), снизился на 9,9%, а по сравнению с II кварталом 2019 г. — на 11,4%.
"Да, это спад. Но он меньше, чем ожидается по прогнозам в таких странах, как США, Англия и Евросоз", — констатировал Михаил Кухар.
Также по словам экономического эксперта, в Украине улучшается и ситуация с занятостью, что косвенно подтверждается ростом средних официальных зарплат как в национальной валюте (с 10,5 тыс. грн до 12,1 тыс. грн в месяц), так и в долларовом эквиваленте (с $395 до $427 в месяц).
Таким образом, не стоит "покупаться" на громкие заголовки о "худшей рецессии" десятилетия. Благо, данные пока что говорят о другом. Если только правильно их интерпретировать.
Александр Суков
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