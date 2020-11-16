Будет ли доллар по 30: чего ждать от гривны к Новому году В 2020 году курс доллара стабильно растет, однако в ноябре он неожиданно снизился. "Апостроф" разбирался, что будет с национальной валютой дальше, и стоит ли ждать к Новому году курс 30 гривен за доллар.



Динамика курса доллара в последнее время находится на нисходящем тренде, однако он по-прежнему держится выше 28 гривен.



Напомним, в ноябре 2019 года за доллар давали 24 гривны, а в декабре он даже ненадолго опускался ниже этого уровня. Однако в текущем году "зеленый", в основном, дорожал. В марте, после введения карантина в связи с эпидемией коронавируса, курс преодолел психологическую отметку в 28 гривен/доллар, хотя позже немного снизился. Повторно эта планка была взята в середине сентября и вплоть до последних чисел октября курс медленно, но неуклонно рос.



Но в первую декаду ноября гривна заметно укрепилась, и эта тенденция, с незначительными колебаниями, пока сохраняется. Так, межбанковский валютный рынок в пятницу, 13-го, закрылся курсом на уровне 28,11-28,13 гривны/доллар.



Стабильности нет



Естественный вопрос, который сейчас наверняка задают себе многие украинцы: "Что будет с курсом дальше?".



По словам руководителя отдела аналитики группы компаний ForexClub Андрея Шевчишина, ситуация с валютой остается неопределенной. "Рынок ищет себя", - сказал он в комментарии "Апострофу".



Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса в разговоре с изданием отметил, что в ближайшую неделю "курс может двигаться, как в ту, так и другую сторону".



Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб, в свою очередь, прогнозирует в ближайшее время дальнейшее незначительное ослабление доллара.



"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1-28,3 гривны", - сказал он "Апострофу".



"Курс консолидируется в диапазоне 28-28,2/28,5 гривны/доллар ближе к нижней границе. Это обусловлено уплатой квартальных налогов (до 20 ноября 2020 года), - рассказал в комментарии изданию начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк. - Затем ждем восходящей коррекции к верхней границе указанного диапазона в область 28,5 гривны".



Гривна в минус



Эксперты единодушны в том, что общая тенденция на девальвацию гривны продолжится.



По словам Андрея Шевчишина, нерезиденты, скорее всего, будут выходить из украинских ценных бумаг, что усилит давление на гривну. Ситуацию ухудшает плохое наполнение бюджета и неопределенность в отношениях с кредиторами (в частности, с Международным валютным фондом – "Апостроф"): "Вопросов очень много, и все это будет давить на курс гривны".



При этом, отметил специалист, сдерживающим фактором значительного роста курса доллара может стать карантин, если он сведет на нет активность импортеров, как это было весной и летом.



С этим согласен Вадим Иосуб. По его словам, вторая волна пандемии COVID-19 может оказать неожиданную "помощь" гривне.



"На этом фоне можно ожидать замедления активности экономики и снижения спроса на валюту со стороны импортеров, - пояснил эксперт. - В этих условиях, без вмешательства внешних шоков, к концу года доллар может остаться вблизи нынешнего уровня - около 28 гривен. Причем до конца года он вряд ли покинет пределы диапазона 27,5-28,5 гривны".



Курс под елку



Впрочем, есть и менее оптимистические прогнозы.



"Я сохраняю свой прогноз до конца года в диапазоне 28-29,5 гривны/доллар", - заявил Андрей Шевчишин.



По словам Олега Ропяка, в декабре возможны "всплески курса" по направлению к 28,8-29 гривнам/доллар. "Но навряд ли это движение будет устойчивым - я бы не преувеличивал девальвационный потенциал до конца 2020 года" - сказал он.



Сергей Фурса на конец года ожидает курс на уровне 28,5-29 гривен/доллар.



"В этом году до 30 доллар, скорее всего, не дойдет, но вот в следующем это не исключено", - резюмировал эксперт.



Виктор Авдеенко



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