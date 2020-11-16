Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Азия почти без пошлин

16.11.20 , Коммерсант
печать
размер текста:

Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и страны АСЕАН подписали соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Его ратификация приведет к созданию крупнейшей в мире зоны свободной торговли — хотя соглашение предусматривает сохранение выборочных торговых ограничений и в целом является менее продвинутым, чем Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство, инициированное США, впоследствии отказавшимися от участия в нем.

В ходе онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) десять стран объединения — Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней и Филиппины,— а также пять стран-партнеров — Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия — подписали соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Ратификация документа приведет к созданию крупнейшей в мире зоны свободной торговли (на страны-участницы суммарно приходится примерно треть мировой экономики). При этом Индия вышла из переговоров о ВРЭП год назад, как сообщалось, из-за требований снизить пошлины для ввоза сельхозпродукции и опасений притока дешевых китайских товаров.

Напомним, ВРЭП с начала переговоров в 2012 году рассматривалось как китайский «противовес» Транстихоокеанскому партнерству, которое до победы в 2016 году на президентских выборах Дональда Трампа было одной из двух основных внешнеторговых инициатив Соединенных Штатов (в итоге соглашение было подписано без США в 2018 году как Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство, CPTPP).

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что заключение соглашения о создании ВРЭП «это не только прорыв в экономической интеграции стран Восточной Азии, но и победа многосторонности и свободной торговли».

Документ предусматривает снижение пошлин по большинству категорий товаров (всего по 92% позиций), но с различными оговорками — к примеру, Япония сохранит пошлины на ввоз отдельных сельхозпродуктов. Соглашение устанавливает правила в сфере интеллектуальной собственности и электронной коммерции, а также предусматривает повышение доли возможного иностранного участия для компаний, оказывающих услуги в 50 секторах (в том числе телеком, финансы, профессиональные услуги). При этом в отличие от CPTPP это соглашение не включает требования к экологичности товаров и защите прав работников.

Напомним, у России как члена ЕАЭС уже есть торговое соглашение с Вьетнамом (оно вступило в силу в октябре 2016 года), а также с Сингапуром (подписано год назад), с Индией переговоры продолжаются. Помимо этого, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, однако оно не предусматривает снижение тарифов — импорт энергоресурсов во всем мире почти не облагается пошлинами, тогда как по другим позициям, в частности, по сельхозпродукции, Китай крайне выборочно открывает свой рынок, защищая его в первую очередь не пошлинами, а фитосанитарными требованиями.

В Минэкономики РФ пока изучают итоговый текст соглашения, но по предварительным оценкам, он носит менее амбициозный характер, нежели, к примеру, условия функционирования зоны свободной торговли в рамках Транстихоокеанского партнерства, сообщил “Ъ” замминистра экономики Владимир Ильичев.

«На наши договоренности с Вьетнамом это не окажет влияния в том смысле, что соглашение ЕАЭС—Вьетнам продолжит действовать в полном объеме. Вместе с тем вступление в силу ВРЭП откроет новые возможности по доступу на рынки государств-подписантов для российского бизнеса, представленного на рынке Вьетнама»,— добавил чиновник.

Татьяна Едовина

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Аудит Украины от Кабмина: стратегия алкоголика и триллион долларов в придачу
12.11.20, Апостроф
Украинские власти считают, что нереализованный потенциал государства составляет 1 триллион долларов. Однако совершенно непонятно, откуда взялась эта цифра – не исключено, что прямиком с потолка.
Карантин выходного дня. Как Зе-власть собирается одной рукой убивать бизнес, а второй помогать
12.11.20, Деловая столица
В Украине может повториться ситуация весны и начала лета, когда карантин жестко ударил по малому и среднему бизнесу. Власть тогда вроде как пыталась помочь, но без ощутимого эффекта. Что же предлагается сейчас?
11.11.20
"Дизель — это просто кошмар": зачем Киев закупил белорусские автобусы и что с ними не так
11.11.20, Дело
Закупка белорусских автобусов не только вымывает средства из отечественной экономики в условиях кризиса, но и может создать проблемы для экологии города.
09.11.20
Разделяй и властвуй: как Рада хотела бы потратить бюджет-2021
09.11.20, Апостроф
Верховная Рада приняла за основу правительственный проект государственного бюджета Украины на 2021 год. Депутаты также поручили Кабинету министров подготовить главный финансовый документ страны ко второму чтению.
Байденомика. Что ждет мировую экономику после победы Байдена
09.11.20, Деловая столица
Победителем президентских выборов в США, скорее всего, станет бывший вице-президент, демократ Джо Байден – хотя подведение итогов может затянуться. Что же в таком случае ждет экономику?
05.11.20
Точка невозврата близко: что происходит с украинской экономикой
05.11.20, Апостроф
Бюджетный дефицит стремительно растет. Источников его покрытия нет и не предвидится. Все это происходит на фоне углубления коронакризиса, последствия которого могут стать роковыми для украинского бизнеса.
04.11.20
Теневая занятость. Как Зе-власть хочет по-новому ловить "трудовых партизан"
04.11.20, Деловая столица
Минэкономики предлагает ввести критерии, которые помогут обнаруживать работодателей, нанимающих персонал неофициально. Но поможет ли это уменьшить нелегальную занятость?
"Укрспирте", до побачення? Як заробити два мільярди на продажі спиртзаводів
04.11.20, Економічна правда
У жовтні п'ять перших спиртзаводів знайшли своїх власників, два конкурси закінчились нічим. Чи вдасться Фонду держмайна продати до кінця 2020 року 40 заводів, хто може купити занедбані активи, і що отримає країна?
На валютном рынке гривня пошла вверх. Но аналитики не надеются на закрепление тренда
04.11.20, Дело
На межбанковском валютном рынке 3 ноября курс гривни вырос за день с утренних 28,645/28,66 грн/доллар до 28,52/28,55 грн/доллар, относительно евро — с 33,42/33,44 грн/евро до 33,40/33,44 грн/евро
03.11.20
Дороги в рассрочку. Как Зе-власть планирует вторую "Большую стройку" за чужие деньги
03.11.20, Деловая столица
Министерство инфраструктуры хочет запустить еще один большой проект дорожного строительства, но уже за средства инвесторов. Однако такая инициатива может обременить бюджет страны на долгие годы вперед
02.11.20
30.10.20
29.10.20
28.10.20
27.10.20
26.10.20
23.10.20
21.10.20
20.10.20
19.10.20
16.10.20
15.10.20
13.10.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!