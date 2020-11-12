Аудит Украины от Кабмина: стратегия алкоголика и триллион долларов в придачу Правительство Украины провело "аудит" страны и наметило несколько десятков стратегических направлений развития отечественной экономики. Власти считают, что нереализованный потенциал государства составляет 1 триллион долларов. Однако совершенно непонятно, откуда взялась эта цифра – не исключено, что прямиком с потолка. "Апостроф" выяснял, что собой представляет правительственный документ, и почему он является бессмысленным наборов слайдов и графиков, как и многие его предшественники.



Нереализованный потенциал Украины составляет 1 триллион долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Правительство в начале ноября с помпой представило "Экономический аудит страны и векторы экономического развития до 2030 года" - многостраничный документ, испещренный привычными уже картинками, таблицами и графиками. Именно в ходе этой презентации и была озвучена цифра 1 триллион.



"1 триллион долларов ВВП за десять лет – это нереализованный потенциал нашей страны. 1 триллион потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - заявил премьер-министр.

"... много в ней лесов, полей и рек"



По словам Дениса Шмыгаля, наиболее значительную долю в общих потерях государства составляет добыча полезных ископаемых, а потому грамотное и эффективное использование отечественных недр может принести более 400 миллиардов долларов.



Также значителен неиспользованный земельный потенциал, который правительство оценило в 85 миллиардов долларов. Как известно, в Украине до сих пор действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, и, согласно принятому в марте этого года закону, он отменяется с 1 июля 2021 года.



В Кабмине прогнозируют, что стоимость земли после снятия моратория за десять лет вырастет в пять раз.



Кроме того, большое внимание в правительственной презентации уделено украинским лесам. По словам премьера, нереализованный потенциал по использованию лесных ресурсов оценивается в 40 миллиардов долларов. Он отметил, что древесину нужно не отправлять на экспорт, а использовать в мебельном производстве в самой Украине.



Нереализованный потенциал водных ресурсов оценивается чуть скромнее - в 12 миллиардов долларов. Это - гидроэнергетика, потенциал которой, по мнению правительства, используется только наполовину, рыбное хозяйство (четверть потенциала) и орошение земель (менее 20%).



Вторая часть презентации представляла собой набор стратегических направлений и целей, достижение которых должно позволить раскрыть потенциал (тот самый нереализованный) Украины.



Всего правительство определило 30 приоритетных векторов развития, по которым власть намерена двигаться вплоть до 2030 года.



В частности, планируется уменьшить долю государства в экономике, развивать финансовый сектор, снизить регуляторную нагрузку на бизнес, нарастить объемы разведки и добычи полезных ископаемых, развивать инфраструктуру в аграрном секторе, создать благоприятный налоговый и правовой режим для инновационных и исследовательских компаний, создать экономический фундамент для развития образования, медицины, культуры и социальных услуг.



Важная роль отводится инвестициям. Только в энергетическую сферу за десять лет планируется привлечь 40 миллиардов долларов, из которых 10 миллиардов долларов – в "зеленую" энергетику.



Для сравнения – общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2019 году составил 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, власти ставят поистине наполеоновские задачи.



Ошибочка вышла



Презентация Кабмина прогнозируемо вызвала бурную реакцию специалистов в области экономики. Претензии касаются, как формы, так и содержания документа.



Начиная с того, что само слово "аудит" используется неверно.



"Аудит – это определение соответствия некой информационной базы правилам формирования этой информационной базы. Например, если это – аудит предприятия, то проверяют, насколько отражение тех или иных активов и хозяйственных операций соответствует международным стандартам бухгалтерского учета. И, если мы говорим об аудите Украины как государства, нужно было определить эталон сравнения, например, стандарты Евростата. А то, что представило правительство, ни по сути, ни по содержанию, аудитом не было", - заявил "Апострофу" экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.



Задача аудита – не вычислить потенциал, отметил в разговоре с изданием эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.



"Его задача – показать, что в стране происходит, как нужно, а как – нет. Где есть какие-то недоработки, упущения, и, соответственно, где можно какие-то процессы улучшить", - подчеркнул специалист.



Но даже если не придираться к терминам, то становится очевидным, что представленный правительством документ имеет небольшую ценность.



"У нас любят высчитывать самые разные потенциалы, притом его ищут там, где его на самом деле нет", - сказал Егор Киян. По его словам, приведенные в аудите цифры эфемерны: "Можно нарисовать любые цифры, и я удивляюсь, почему говорится об 1 триллионе, а не, например, 2 триллионах долларах".



Кроме того, совершенно непонятно, что имеется в виду под понятием "нереализованный потенциал".



"Это невыкачанные газ и нефть, невыращенное зерно, невыпущенные автомобили, корабли, самолеты, выгоны, локомотивы? Сложно понять, потому что такой категории, как неиспользованный потенциал, вообще не существует", - заявил "Апострофу" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.



Впрочем, считает Егор Киян, Украине действительно нужен аудит, чтобы понять, что действительно у нас не так, чтобы можно было сделать определенные выводы, а уже только потом рассуждать о потенциале страны.



Вместо стратегии имитация



Теперь – по поводу стратегии или, как говорится в документе, стратегических векторов развития.



По словам Андрея Новака, сначала нужно было провести полный аудит страны и, только после этого, исходя из его результатов, разрабатывать положения, которые бы вошли в стратегию: "А так, получается, что два документы поданы одновременно, и стратегия не базируется на результатах аудита".



Эксперт высказал предположение, что эти документы были представлены для того, чтобы продемонстрировать бурную деятельность Кабинета министров.



"Не исключено, что это связано с тем, что уже несколько недель циркулирует информация о возможной отставке правительства. И правительство решило заказать эти два документа, чтобы показать, что оно что-то планирует, что-то делает", - пояснил он.



Но, если серьезно, то, говоря о стратегии, необходимо, в первую очередь, определить экономическую модель, которая будет реализовываться в стране.



"У нас модель аграрной экономики, индустриальной, ресурсной? Или это - модель транзитной зоны? - говорит Андрей Новак. - Только после определения модели можно обозначать направления – 20, 30, 50 или 100 – по которым мы будем реализовывать эту модель. А выглядит все таким образом, что каждое министерство подало свои планы, и, фактически, сколько есть министерств и государственных структур, приравненных по статусу к министерствам, столько программ до 2030 года правительство и представило. Методологически – это неправильный подход, здесь нет последовательности, нет логики".



Алексей Кущ согласен: "Если бы премьер вышел и даже без слайд-шоу своими словами рассказал бы в течение пяти минут о той модели экономического роста, которую он планирует в Украине применять, это было бы намного интереснее и информативнее, чем то, что он, напрягая зрение, читал по бумажке. Понятно, что не он это писал, но было видно, что он его (документ) даже не читал".



В поисках "разумного зерна"



Но, все же, как сказал классик, "маємо те, що маємо". И, возможно, в представленном правительством документе можно поискать "разумное зерно"?



Увы, если такие "зерна" и есть, то их очень немного.



По словам Егора Кияна, в документе нет ни слова о современных технологиях, о том, как Украина могла бы встроиться в производственно-технологические цепочки добавленной стоимости, зато в так называемом "аудите" много сказано о земле, о других ресурсах, о полезных ископаемых.



"Но это – не потенциал. Это – по принципу: что продать. Это напоминает ситуацию алкоголика, который ради денег на выпивку выносит из дома, все, что есть", - возмущается эксперт.



Но даже если речь не идет исключительно о продаже ресурсов за рубеж, но также для использования в производстве (в "аудите" говорится о планах по использованию этих ресурсов для нужд производства, - "Апостроф"), все равно, такое видение потенциала экономики глубоко ошибочно: "Стране, чтобы реализовывать свой потенциал, необязательно владеть ресурсами. Главное – иметь что-то в голове, кроме, конечно же, бредовых идей".



В качестве примера Киян привел Южную Корею, которая не имеет ресурсного потенциала для производства стали, но входит в "десятку" стран, которые сталь экспортируют. "Сейчас, когда потенциал нужно строить на взаимных договорах, на инвестициях, движении капитала, у нас все концентрируется на ресурсах", - заявил специалист.



Алексей Кущ, в свою очередь, обратил внимание на то, какое внимание власти уделяют лесам. Напомним, правительство планирует лесные ресурсы страны направить на мебельное производство и получить на нем за десять лет 40 миллиардов долларов. "Я так понимаю, решили, наверное, даже спилить каштаны на Крещатике", - пошутил эксперт.



Он также отметил, что в правительстве всерьез озаботились вопросом, почему в Польше лесов меньше, чем в Украине, а деревообрабатывающая промышленность дает больше продукции: "Почему Польша? Можно было взять пример Италии, где лесов еще меньше, а мебельная промышленность развита намного лучше. Если исходить из этой логики, то мебельным гигантом должна быть Россия или Бразилия, которые бы завалили мебелью весь мир".



Все во имя человека, для блага человека



Структура украинской экономики с каждым годом все больше деградирует. Уже сегодня основу отечественного экспорта составляют аграрная и рудо-металлургическая продукция. Это делает нашу страну крайне зависимой от внешних рынков, что очень опасно. И это подтверждают мировые кризисы, включая нынешний, связанный с эпидемией коронавируса.



Но правительство, похоже, не видит в этом проблему.



"Сейчас все страны переходят на эндогенную (внутреннюю) модель экономического роста, отказываясь от экзогенной, которая является очень рискованной, - говорит Алексей Кущ. - А они (правительство) хотят нашу экзогенную модель еще усилить и сделать нас еще более зависимыми от внешних рынков, тогда как внутренний рынок вообще не видят в качестве источника экономического роста".



Первопричиной этого, по мнению специалиста, является то, что власти в определении резервов роста экономики не заметили человека.



"Человеческий капитал полностью отсутствует. Это при том, что в мире основным источником роста является человек, и потенциал экономики определяется не количеством железной руды, которая залегает под землей, а качеством человеческого капитала, и государство должно максимально инвестировать в этот человеческий капитал", - заявил эксперт.



В нашей стране очень плохо используется человеческий капитал, чему свидетельствует трудовая миграция – то есть человеческий капитал не находит себе применения в Украине: "К примеру, сейчас около 5 миллионов трудовых мигрантов присылают на родину порядка 10 миллиардов долларов (ежегодно), а, если бы они не выезжали и работали на украинскую экономику, какой бы дополнительный валовый продукт мы получили? Очевидно, что это было бы намного больше, чем 10 миллиардов долларов".



То, что человек полностью исчез с радаров правительства, является уже симптомом Украины, считает Кущ.



"Правительство не видит человека в качестве главного источника роста и не видит его как главного бенефициара этого роста", - резюмировал он.



Виктор Авдеенко



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