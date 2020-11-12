Карантин выходного дня. Как Зе-власть собирается одной рукой убивать бизнес, а второй помогать В Украине может повториться ситуация весны и начала лета, когда карантин жестко ударил по малому и среднему бизнесу. Власть тогда вроде как пыталась помочь, но без ощутимого эффекта. Что же предлагается сейчас?



"Дайте работать"



Совсем недавно, оценивая потенциальные последствия вводимого сейчас «карантина выходного дня», эксперты «ДС» однозначно утверждали, что нельзя идти на это без дополнительных мер по защите малого и среднего бизнеса. Особенно с учетом того, что некоторые виды бизнеса, по их собственному мнению, очень сильно пострадают именно от такой формы антиэпидемических мероприятий, как «карантин выходного дня». Свидетельство тому – в том числе акции протеста рестораторов, которые идут под зданием Кабмина с самого утра среды. Протестующие пришли с плакатами «Карантин выходного дня – это миллион людей без работы», «Без бизнеса нет экономики», «Нас миллион, дайте работать». По словам предпринимателей, у них уже нет денег, чтобы удерживать сотрудников, платить налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров.



В правительстве проблему понимают – научены горьким опытом весны и начала лета, когда самозанятые люди и малые бизнесы массово теряли доходы и банкротились. А различные меры поддержки, принимавшиеся Кабмином и Верховной Радой, выглядели скорее декларативными, а на практике помогали мало.



Во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook решил подготовить бизнес к предстоящему решению правительства, написав: «Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим программы поддержки».



Здесь нужно сказать, что одна из причин принятого формата карантинных ограничений, по объяснениям властей, — это необходимость «прервать цепочки заражения». Впрочем, есть и другие политические детали: такую идею впервые озвучил министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас лихорадочно ищет варианты борьбы с динамикой заболеваемости COVID-19. Когда же дошла очередь до руководителей государства, утверждать или нет предложенные меры, никто не захотел брать на себя ответственность за то, что будет, если отвергнуть такой формат.



Поддержка в деталях



На заседании Кабмина в среду Денис Шмыгаль повторил мысль, высказанную накануне: «Новые ограничения неприятны и болезненны для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах». После чего перечислил меры, которые будут приняты на самом деле. А именно:



- компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства (Шмыгаль описал ее так: «Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест»);



Работодатели из числа субъектов малого и среднего бизнеса, а также ФОПы, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином, до 31 августа могли получить помощь по частичной безработице на период карантина. Этот механизм был введен весной для сохранения рабочих мест и уменьшения безработицы. На выплату пособия по частичной безработице из бюджета было выделено 4,723 млрд грн.



- прорабатываемый совместно с торгово-промышленной палатой механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня. Проще говоря, чтобы карантинные мероприятия рассматривались в рамках договорных отношений как форс-мажорные, освобождая от ответственности за неисполнение договоров;



Предполагается достичь некого консенсуса между предпринимателями о том, что срыв договоров (например когда ресторан не может расплатиться с поставщиком продуктов, поскольку не может набрать кассу, наполнявшуюся в выходные дни), произошедший из-за введения "карантина выходного дня", считается форс-мажором. И с ним нужно просто смириться, а не спешить в суд.



- программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);



Речь здесь идет об изменениях в госбюджет-2020, одобренных ВР 3 сентября (законопроект №3659-д о предоставлении госгарантий на портфельной основе) и подписанных президентом 22 сентября. Такие гарантии могут быть предоставлены в сумме до 5 млрд грн. То есть конкретному банку, кредитующему малый бизнес, государство может гарантировать, в случае чего, погашение из бюджета до 80% общей суммы по портфелю кредитов. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.



- продолжение реализации программы доступных кредитов «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.



Статистику по этой программе показал опрос, проведенный в сентябре Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) среди представителей малого и микробизнеса. Оказывается, получить кредит удалось только 11% респондентов, 10% все еще ожидают решения по их заявке. Еще 25% только планируют подаваться на участие в программе, 16% — не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% — из-за отсутствия заинтересованности. 89% опрошенных предпринимателей обращались за доступным кредитом в государственный банк, и только 11% — в коммерческий. Среди выданных кредитов преобладают небольшие суммы: половине ФОПов удалось получить 500 тыс. грн ($18 тыс.) кредита, 20% — от 500 тыс. до 1 млн грн ($18-35 тыс.), 17% — от 1 млн до 3 млн ($35-106 тыс.) и еще 13% взяли кредит на сумму, превышающую 3 млн грн. Таким образом, можно заключить, что программа доступных кредитов, хотя и полезна, но пока что не является достаточно эффективным инструментом помощи малому бизнесу.



А что с эффективностью?



Впрочем, за изучением всех мер поддержки не следует забывать и о причине всех страданий бизнеса и граждан — самой пандемии. Действительно ли такой карантин выходного дня сможет переломить тенденцию по заболеваемости? Вряд ли. Потому что, как и всегда, будет работать "двигатель" эпидемии — общественный транспорт. А закрыть его центральная власть не решилась, видимо, вследствие своей слабости. Правительство, вероятно, опасается, что многие мэры просто не захотят выполнять такие решения. Как весной городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Кстати, он, несмотря на то что сам недавно заразился коронавирусом, уже критично настроен даже к карантину выходного дня в предложенном формате, обещает анализировать инициативу с "холодной головой" и не останавливать экономику города. Против "глупого" карантина уже выступил и мэр Львова Андрей Садовой... Можно представить, какую волну возмущения вызвали бы инициативы по закрытию общественного транспорта.



"Поверьте, придут…"



Но вернемся к бизнесу. Надо сказать, что пока непонятно, когда реально и в каком объеме будут реализованы перечисленные правительственные программы. Зато про «карантин выходного дня» уже известно точно: он начнется с 00:00 уже в эту субботу и будет действовать до 30 ноября (с возможностью продления). На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, кафе и ресторанов, ТРЦ, спортзалов и непродуктовых магазинов, проведение культурных мероприятий.



Разрешается работа: продуктовых магазинов (или магазинов где более 60% площади отведено под продажу продуктов питания), аптек (включая ветеринарные), АЗС (без зон питания), общественного транспорта, финансовых учреждений, почтовых операторов, медицинских и ветеринарных учреждений, автомастерских, съемочных площадок (с ограничением количества участников съемок).



Однако предприниматели сферы общественного питания, которые в среду протестовали в 17 городах Украины, выдвинули совсем другие требования, намного более конкретные, чем те, которые озвучил премьер. А именно:



- выплату компенсаций каждому работнику и бизнесу, который потерял доход из-за карантина;

- приведение санитарных требований к европейским нормам;

- введение моратория на проверки;

- отмену всех ограничений на работу ресторанов;

- уменьшение ставки НДС до 7%;

- недопущение повышения тарифов на электроэнергию;

- легализацию чаевых для официантов;

- доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;

- согласование будущих ограничений с отраслевыми объединениями.



«Меня не спасут никакие предложенные правительством меры, даже будь они в десять раз более обильными. Это только имитация деятельности, новые кредиты не решат моих проблем, а только все усугубят, – сказал обозревателю «ДС» владелец небольшого ресторана в районе цирка, попросивший не называть его имени и заведения. – Нужно одно из двух – или свобода работать, свобода людям приходить ко мне во время эпидемии, на свой страх и риск. Поверьте, придут. Или остановка работы – но тогда с полной заморозкой всего: выплат по кредитам, по всем договорам с поставщиками, за аренду и коммуналку, налогов, зарплат, словом, всего. То есть если я не работаю – то и не исполняю свои обязательства. Тогда можно тупо пересидеть. А иначе – банкротство».



Неразрешимая задача



Судя по всему, Кабмин Украины пытается решить заведомо нерешаемую задачу – и карантин ужесточить, и экономику сберечь, и бюджетные средства не сильно потратить. Видимо наши власти еще не вполне понимают, что пандемия Covid-19 поставила человечество перед очень трудным выбором: или согласиться платить ежегодную дань в сотни тысяч смертей — но сохранить глобальную экономику, или погрузить мир в тотальный карантин. Но тогда, вероятно, человечество потеряет еще больше жизней из-за экономического краха. Если мировая экономика вернется в середину ХХ века, она уже не сможет прокормить семь миллиардов человек.



Международная консалтинговая компания McKinsey в своем отчете указывает: «В сравнительном анализе ущерб от пандемии уже оказался большим ($30 трлн), чем от глобального вооруженного конфликта (гипотетической мировой войны — $15 трлн) или мирового финансового кризиса (2009-го — $10 трлн)». Потери для Украины еще только предстоит оценить, но уже понятно, что новый локдаун может поставить крест на перспективах экономического роста нашей страны. Единственный способ избежать этого – масштабное вливание средств в потребительский сектор, как это было сделано, например, в США. Но на это власти явно пойти пока не готовы.



Дмитрий Прокопенко



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



