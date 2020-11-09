Разделяй и властвуй: как Рада хотела бы потратить бюджет-2021 Верховная Рада приняла за основу правительственный проект государственного бюджета Украины на 2021 год. Депутаты также поручили Кабинету министров подготовить главный финансовый документ страны ко второму чтению. Как выяснилось, увеличение расходов на здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусом, пока не предусматривается.



Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Кроме того, решением парламента, правительство в двухнедельный срок должно подготовить проект бюджета к рассмотрению во втором чтении – с учетом бюджетных выводов Верховной Рады, которые были утверждены соответствующим постановлением в этот же день.



Напомним, в проекте дефицит бюджета закладывается на уровне 6% ВВП. Доходы бюджета определены на уровне 1,071 триллиона гривен, расходы - 1,35 триллиона гривен.



При этом государственный долг в следующем году должен составить не более 64,6% ВВП.



Сам же ВВП, согласно проекту, вырастет на 4,6%, инфляция составит 7,3%.



Безработица в 2021 году ожидается на уровне 9,2%.



Среднегодовой курс доллара - 29,1 гривны.



Это – так называемые макроэкономические показатели, которые вряд ли будут существенным образом меняться (если вообще будут). Хотя очень настораживает заложенная цифра бюджетного дефицита.



Тем не менее, основная работа над бюджетом ко второму чтению будет сосредоточена на другом. Речь идет об огромном количестве бюджетных статей, начиная с целых отраслей народного хозяйства и заканчивая деньгами на конкретные райцентры. Как между всем этим распределить общую сумму - вот главная задача участников этого увлекательного процесса.



На себя, как на половину науки



Начнем с приятного. Для самих народных депутатов. Так, расходы на Верховную Раду предлагается увеличить на 248 миллионов гривен, в том числе на осуществление законотворческой деятельности - на 137,8 миллиона гривен. Кроме того, расходы на обслуживание, а также на организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Рады предложено поднять на 109,3 миллиона гривен.



В целом же расходы на содержание народных избранников в следующем году (усилиями самих народных избранников) могут превысить 2,5 миллиарда гривен.



Да, надо признать, это – несколько меньше, чем предусмотрено выделить на Госуправление делами (3,2 миллиарда гривен). И "всего лишь" примерно половина того, что достанется всей отечественной науке.



Для дальнейшего "стимулирования" народных избранников, в первую очередь, мажоритарщиков, в проекте главной сметы 2021 года предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на "осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий" (код 3511210). Размер субвенции – 7,36 миллиарда гривен. "Стимул" для каждого депутата-мажоритарщика - на более чем 30 миллионов.



Правда, произойти это должно за счет сокращения Государственного фонда регионального развития. Но это, как говорится, "мелочи".



Еще одна любопытная статья расходов – программа "Мероприятия по развитию лидерства в Украине". Дополнительно на нее должно быть выделено из бюджета 15 миллионов гривен.



В рамках программы предусмотрено создание академии лидерства в Украине, учредителем которой является американский фонд по поддержке предпринимателей Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).



Несмотря на то, что WNISEF по собственной инициативе решил выделить на создание Украинской академии лидерства в Киеве 4 миллиона долларов, комитет Верховной Рады посчитал нужным заменить финансирование на бюджетные средства.



При этом куда более щедрыми ожидаются расходы на приобретение недвижимости за границей для нужд дипучреждений. На эти цели предусмотрен дополнительно аж целый миллиард!



Каких-либо пояснений, для чего понадобился 1 миллиард гривен, бюджетный комитет не представил. Какие объекты будут приобретены за указанные средства, также неизвестно.



Несколько бюджетных программ связаны со строительством жилья для военнослужащих самых различных ведомств – дело важное и благородное. Распределением средств по этим программам будет заниматься Кабинет министров, но, как считают в бюджетном комитете Рады, делаться это должно по согласованию с… бюджетным комитетом Рады.



С комитетом по вопросам бюджета, а также с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций правительству также предстоит согласовывать распределение средств по бюджетным программам субвенций на нужды образования. Члены этих комитетов войдут в комиссию, в которой также будут заседать представители Министерства образования и науки.



Медицина по остаточному принципу



Ну и, наконец, вишенка на торте. Бюджетный комитет предлагает Кабинету министров "рассмотреть возможность" увеличения расходов по нескольким программам здравоохранения. В частности, это: программа "Развитие системы экстренной медицинской помощи, модернизация и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения (код 2301220), программа "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (код 2301270), программа "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" (код 2308060) и ряд других.



То есть, если возможностей не будет, то финансирование по этим программам не увеличат.



И это при том, что заболеваемость коронавирусом в стране растет, больницы переполнены, программа тестирования заболеваний провалена, а программа вакцинации непонятно, когда будет, и будет ли вообще.



С другой стороны, чему удивляться, если половина коронавирусного фонда была направлена на строительство дорог.



По тому же принципу – "рассмотреть возможность" - предлагается решить вопрос с увеличением оплаты труда учителей и других категорий граждан.



Здесь так и хочется посоветовать Кабинету министров "рассмотреть возможность" перенаправить предусмотренное увеличение финансирования на Верховную Раду и Государственного управления делами на зарплаты медикам, учителям, шахтерам. Но примут ли такой бюджет народные избранники – вот, поистине, гамлетовский вопрос.



Виктор Авдеенко



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