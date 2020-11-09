Байденомика. Что ждет мировую экономику после победы Байдена В США почти завершился подсчет голосов на президентских выборах. Напомним, что они там не прямые, голосование идет через Коллегию выборщиков, и чтобы победить, нужно набрать в ней 270 голосов. В момент, когда пишется эта статья, Джо Байден набрал 290 голосов. Однако действующий президент Дональд Трамп уже оспаривает результаты, его единственная и довольно призрачная надежда — на суды. «ДС» попробовала дать прогноз: что при Байдене-президенте ждет экономику США, мира и Украины.



Но для начала немного истории — главные победы и поражения его предшественника.



Прервавшийся рост



Четыре года назад впервые за долгое время в Белом доме поселился не профессиональный политик, а бизнесмен. Кстати, с небезупречной (мягко говоря) деловой репутацией и непростым характером.



Однако сегодня даже некоторые его оппоненты признают: он куда лучше, чем Джо Байден, способен управлять американской экономикой. Дело здесь даже не в том, что американцы традиционно ассоциируют Республиканскую партию с ростом экономики (вспомним Рональда Рейгана), а Демократическую — с социальными реформами в ущерб экономике.



В самом деле, первые три года своего президентского срока Дональд Трамп демонстрировал успехи как раз на экономическом направлении. При нем ВВП США рос быстрее, чем при Бараке Обаме – в среднем на 2,5% в год. Так, биржевые индексы поднимались до рекордных значений — как например, ключевые промышленные индексы Dow Jones и S&P 500 в начале 2020 г. За это время было создано 6,4 млн новых рабочих мест, благодаря чему безработица упала до 3,5% — самого низкого уровня за последние 50 лет. Скорость роста реальных зарплат достигла 2,1%, а уровень бедности опустился до самого исторически низкого значения в 10,5%.



Вероятно, Трамп бы добился еще больших успехов в экономике, – но в последний год правления его правления по миру и по Штатам ударил Covid-19. Если бы не это, результаты его экономической политики сейчас бы, вероятно, не оставляли шансов на победу Джо Байдену.



Налоговые послабления и дерегуляция



Кроме того, Дональд Трамп успел провести ряд важных экономических реформ. А именно упрощена и расширена система налоговых вычетов, увеличены пороги по имуществу, на которые платится налог на наследство. И это успело дать свой эффект в виде заметного роста экономики.



То же касается и дерегулирования экономики: напомним, что одним из первых своих указов Трамп предписал на каждое решение об ужесточении регулирования принимать два решения о снижении регуляторной нагрузки. В реальности же это соотношение оказалось еще выше, особенно в таких областях, как финансы и энергетика. В частности, были сняты многие ограничения, связанные с защитой экологии. Это позволило США мощно нарастить добычу нефти, обойдя по этому показателю Саудовскую Аравию и Россию.



Сбои и провалы



Однако налоговые доходы бюджета заметно сократились. Одновременно бюджетные расходы увеличились (даже без учета коронакризиса), их объем вырос почти на 1% ВВП. В результате, по оценкам МВФ, дефицит американского бюджета увеличился с 4,4% до 6,3% ВВП. К тому же заявленных целей по восстановлению объемов промпроизводства в США достичь не удалось. Зато повышение цен на импортные товары из-за «тарифных войн» (с Китаем, ЕС, ранее – с Мексикой и Канадой) привело к общему росту цен.



В США национальный ВВП во II квартале (с апреля по июнь включительно) сократился на 32,9% в годовом исчислении, опустившись на 9,5% по сравнению с I кварталом (тогда ВВП снизился на 5%). Это оказалось рекордное падение с конца XIX века, сопоставимое только с Великой Депрессией. И даже превзошедшее ее: сокращение ВВП всего за один квартал оказалось самым существенным за всю историю США.



Еще один рекорд со времен Великой депрессии: в апреле уровень безработицы достиг 14,7%. Правда, уже в июне безработица в США составляла 11,1%, а к сегодняшнему дню сократилась до 7,9%. Но все же можно вспомнить, что до начала пандемии держалась на уровне 3,5%.



Рыночные индексы в первый пик пандемии, в конце марта, обрушились более чем на 30%. Впоследствии в основном это снижение удалось отыграть благодаря обильным вливаниям денег в американскую экономику со стороны ФРС (беспрецедентное количественное смягчение).



То есть принятые меры экономического противодействия коронакризису дали эффект – но экономика не успела восстановиться до выборов, да и вторая волна пандемии не заставила себя ждать. Как показывает график Oxford Economics, индекс экономического восстановления в США в конце августа вышел на плато, на уровень около 80%. Чтобы восстановление завершилось, нужно было еще время – но его у Дональда Трампа уже не было.



Если победит Джо Байден…



Судя по всему, мы увидим самую дерзкую за 244 года американской истории попытку построить в США социализм. Именно так – социализм – ведь большинство ключевых положений предвыборной программы Байдена так или иначе связаны с превращением Штатов в полноценное «социальное государство». Пусть он и обещает делать это без ущерба «духу свободного предпринимательства», но словосочетание «ограничить корпорации» в его речах встречается все же слишком часто.



К тому же Байдена поддерживают и такие левые американские политики, как конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, а также многочисленные лидеры движения Black Lives Matter.



Конечно, американская политическая и экономическая система очень сильна. Однако коронакризис, подкосивший благосостояние американцев, делает их более восприимчивыми к левым идеям. Точно можно сказать, с чего начнет Джо Байден, став президентом: он повысит минимальную почасовую оплату труда. Обещает поднять до $15 (сейчас – $10,8), но неизвестно, позволят ли ему это сделать промышленные лоббисты. По крайней мере, попытается. Но стоит отметить, что Байдена вряд ли вслед за предвыборной риторикой Трампа можно назвать социалистом. Факты этого не подтверждают. За восемь лет вице-президентства при Бараке Обаме США не стали социалистическими (по крайне мере, в классическом, а не трамповском понимании).



Второй пункт программы – снижение безработицы за счет реализации масштабной программы реновации инфраструктуры страны — в частности, мостов и автомагистралей. Вполне логично: раз уж коронакризис сравнивают с Великой депрессией, то и выходить из него можно при помощи инструментов, опробованных еще Рузвельтом.



Еще один пункт своей программы Джо Байден явно позаимствовал у Трампа – он обещает добиться возвращения в США производственных цехов американских корпораций. Цель – «обеспечить США стратегически важной продукцией и товарами первой необходимости, произведенными на родной земле». А теперь отличие от подхода Трампа: по мнению Байдена, это требует также ликвидации искусственных преград в международной торговле, в том числе и с Китаем.



Повышение бюджетных расходов на социальные нужды Джо Байден обещает сочетать с повышением базовой ставки ФРС США, что станет своего рода налогом на крупные корпорации. Одновременно Байден – сторонник более жестких санкций в отношении РФ, особенно в нефтегазовой сфере. Он будет более активно вытеснять российских поставщиков с энергетического рынка Европы, что однозначно хорошо для Украины.



Также Джо Байден – ярый приверженец зеленой возобновляемой энергетики. Еще в июле он пообещал в случае избрания президентом инвестировать $2 трлн государственных денег в программу по переводу энергетики страны на экологически чистые источники. Если все получится, такой переход должен завершиться к 2035 г.



Помимо прочего, это будет означать поддержку производства элекромобилей. То есть будет воплощаться план демократов по обмену обычных автомобилей в США на машины с гибридными двигателями, либо работающие на электричестве или водородном топливе. Также в своей предвыборной программе Байден говорит о том, что Америка должна стать мировым лидером в производстве электромобилей. Для этого, по его замыслу, потребуется вложить $400 млрд государственных инвестиций в электромобильную инфраструктуру, совершенствование аккумуляторных технологий и госзакупки электромобилей и электрогрузовиков.



Дмитрий Прокопенко





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