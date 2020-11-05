Точка невозврата близко: что происходит с украинской экономикой Бюджетный дефицит стремительно растет. Источников его покрытия нет и не предвидится. Все это происходит на фоне углубления коронакризиса, последствия которого могут стать роковыми для украинского бизнеса. При этом власти, похоже, не контролируют ситуацию, пустив все на самотек. "Апостроф" выяснял, что происходит с отечественной экономикой, и есть ли шанс ее спасти.



По итогам первых девяти месяцев 2020 года дефицит госбюджета Украины превысил 80 миллиардов гривен. При том, что общий объем доходов государственной казны за этот же период составил чуть более 765 миллиардов гривен.



До конца года бюджетная дыра будет только увеличиваться. Так, по словам источника "Апострофа", близкого к Кабинету министров, большинство предприятий показывают убытки, "поэтому доходов по налогу на прибыль не будет".



Кроме того, из НАК "Нафтогаз Украины", которая является главным донором бюджета, уже высосали все дивиденды.



На таможню рассчитывать не приходится – она и раньше показывала плачевные результаты, а с приходом на место ее руководителя бывшего директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина увеличения поступлений в бюджет и вовсе никто не ждет.



Планы по наполнению госбюджета срываются также из-за того, что иностранные инвесторы, так называемые нерезиденты, больше не хотят покупать наши облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).



На Международный валютный фонд (МВФ) в нынешнем году также надежды никакой – выделение нового транша привязано к результатам аудита коронавирусного фонда. Учитывая, что его значительная часть пошла на строительство дорог, быстрого решения здесь не будет. Пока датой называется март 2021 года, но и это – далеко не факт. В любом случае, в нынешнем году денег МВФ не будет.



Все это накладывается на общий кризис, вызванный эпидемией коронавируса, и ожидания более жестких карантинных мер, которые малый бизнес может и не пережить.



Еще некритично, но…



Эксперты разделяют опасения правительственного источника. При этом они считают, что, скорее всего, в ближайшее время катастрофы не произойдет.



"В этом году будет очень больно, но пропетляют. Скорее всего, запустят печатный станок миллиардов на 100. И еще 100 миллиардов гривен просто "забудут" профинансировать, - сказал изданию инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса. - А вот в следующем году еще сложнее представить, как (будут выкручиваться), потому что предусмотрен большой дефицит бюджета (6% ВВП - "Апостроф"), а источников финансирования все так же нет".



Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян в разговоре с "Апострофом" охарактеризовал текущее состояние отечественной экономики как "свободное погружение на дно".



"Экономика, с одной стороны, должна быть саморегулирующейся системой, но государство в критические моменты должно вмешиваться в ситуацию. Я не могу сказать, что сейчас у нас что-то слишком уж критично, но мы планомерно идем к точке невозврата, после которой мы можем потом просто не всплыть", - заявил специалист.



По его словам, ситуация в стране такова, что власть живет как будто бы отдельной от всей остальной страны жизнью: "Правительство просто умыло руки и наблюдает, как бизнес барахтается".



Сотрудничество с МВФ на паузе



Егор Киян обратил внимание на то, что почти половина всех расходов госбюджета (порядка 600 миллиардов гривен из 1,3 триллиона гривен) направляется на выплаты по внешним долгам. "А стоило бы провести диалог по реструктуризации этих долгов, и высвободившиеся деньги направить на стимулирование (бизнеса и экономики в целом – "Апостроф"). Но, к сожалению, об этом никто не думает".



При этом правительство направляет 150 миллиардов гривен на строительство дорог. "Дороги нужны, но нужно правильно расставлять приоритеты, особенно, когда речь идет о кризисе", - подчеркнул эксперт.



Кстати, с дорогами, а, точнее, с использованием для их строительства половины средств коронавирусного фонда, связана заморозка сотрудничества с МВФ.



Пауза в отношениях с фондом вызвана, на самом деле, совокупностью причин, а последний демарш Конституционного суда, признавшего незаконным антикоррупционное законодательство, стал тем самым гвоздем в крышку гроба под названием "сотрудничество с МВФ".



Впрочем, проблема эта вполне решаема, и власть просто должна "провести работу над ошибками", считает Сергей Фурса.



Помощи от государства ждать не стоит



В следующем году, особенно, если отношения с МВФ будут оставаться на паузе, власти наверняка продолжат печатать деньги, что приведет к падению курса гривны. "30 гривен/доллар мы должны достаточно быстро пройти – не факт, что в этом году, но точно в начале следующего, - говорит Сергей Фурса. - Курс тянет за собой инфляцию, а она – все остальное. У бизнеса будут негативные ожидания, инвестиций не будет".



Также не стоит забывать о вероятности введения либо в конце этого года, либо в начале следующего, жестких карантинных мер вплоть до полного локдауна, от которого ожидания у бизнеса еще более мрачные.



Егор Киян высказал робкую надежду на то, что власть, решись она на повторное введение карантина, все же прекратит играть роль стороннего наблюдателя и окажет бизнесу необходимую помощь, однако, по его словам, еще вероятность того, что никакой поддержки предпринимателям со стороны государства не будет - значительно большая.



Виктор Авдеенко



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