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На валютном рынке гривня пошла вверх. Но аналитики не надеются на закрепление тренда

04.11.20 , Дело
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Спрос на американскую валюту на межбанковских торгах 3 ноября был небольшим, что и привело к проседанию его курса. Ожидания участников торгов на то, что Нацбанк выйдет с покупкой излишка доллара, поскольку в предыдущий день 2 ноября на поддержание курса гривни на межбанке он "разменял" примерно 75 млн долларов, и этим поднимет курс доллара, не оправдались. НБУ на межбанке так и не появлялся.

Спрос и предложение по евро на межбанковских валютных торгах примерно были равными.

Тем временем, сегодня, 4 ноября, на курсе гривни могут отразиться результаты проведенного вчера Министерством финансов аукциона по размещению ОВГЗ. Результаты оказались хуже тех, чем ожидали участники рынка. От размещения новых выпусков на 119, 357 и 1092 дня бюджет получил только 1,955 млрд гривен. При этом ОВГЗ сроком обращения 1092 дня разместить Минфину не удалось вообще. На них было подано 9 заявок под 11,5%, однако такая доходность не устраивала Минфин, и он их отклонил. На ОВГЗ сроком обращения 119 дней, средневзвешенная доходность которых составила 7,5%, нашелся только один покупатель, который и помог Министерству финансов привлечь 1,952 млрд гривен в бюджет. Средневзвешенная доходность трехлетних бумаг составила 10,95%. От их продажи в бюджет привлечено 2,793 млн гривен.

"Нерезиденты продолжат выходить из украинских активов, выводить дивиденды и распродавать ценные бумаги на фоне развития экономического кризиса, вызванного пандемией, и обвала на мировых финансовых рынках. Только с начала октября нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд. гривен. Около 77 млрд. гривен еще могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет тяжело, учитывая слабость экспорта", — оценивает ситуацию на рынке ОВГЗ руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Аналитик считает, что в ноябре сохраняются риски для продолжения ослабления гривны на фоне негативных факторов, влияющих как на настроениях нерезидентов, так на спекулятивные настроения инвесторов в Украине. "Растущий дефицит торгового баланса, дефицит бюджета и поддержка экономики за счет эмиссии гривны усиливают общий тренд. При этом рекордные уровни заболеваний Covid-19 могут обрушить деловую активность. Жесткий карантин, к которому уже прибегают европейские страны, может быть реализован и в Украине. В результате внешних локдаунов, потребность в украинских товарах на мировых рынках снизится, что будет сдерживать экспорт. Этот процесс усилится низким по сравнению с предыдущим годом урожаем, что снизит и аграрный экспорт. При этом импорт в Украину, может сохраниться на прежнем уровне, в связи с закупками товаров для пополнения запасов в зимний период и перед распродажами в новогодний период", — говорит он.

По прогнозам аналитиков ГК Forex Club, курс гривны в ноябре будет колебаться в диапазоне 28,4–29,5 гривен за доллар США. "Гривня может оказаться под еще большим давлением, если нерезиденты продолжат распродавать украинские активы", — отмечают они.

Тем временем, с начала торгов 4 ноября к 12 часов дня спрос на американскую валюту уже начал превышать предложения, что смогло поднять курс американской валюты на 1 копейку.

Отметим, 4 ноября по сравнению со вчерашним днем, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 2 копейки — с 28,5827 грн/доллар до 28,6 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 4 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,6 грн;

✅ 1 евро — 33,4806 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2739 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,19 грн.

На межбанковском валютном рынке 4 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 3 ноября торги закрылись на уровне 28,52/28,55 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,51/28,53 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 16 копеек, в продаже — на 18 копеек. 4 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,24/33,26 грн за евро. 3 октября закрылись на уровне 33,40/33,44 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,40-28,65 грн/доллар, по евро — 32,95-33,55 грн/евро.

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