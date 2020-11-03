Конституционный суд может отменить зеленый тариф: инвесторы предупреждают об арбитражах Инвесторы об инвестклимате в Украине: "Президент Зеленский зовет иностранных инвесторов на встречу и обед, но на заднем дворе сидят псы, готовые этих инвесторов разорвать"



Кризис с Конституционным судом Украины, который внезапно начал принимать решения, ударившие по антикоррупционной реформе, напугал инвесторов в зеленую энергетику. В том числе — и международных. Поведение Владимира Зеленского даже сравнили с попыткой спустить с цепи собак. Корреспондент Delo.ua разбирался, что к чему.



В чем суть



В августе 2020 года Конституционный суд Украины открыл производство на основании обращения 47 нардепов о признании неконституционными законодательные положения двух законов — № 555-IV "Об альтернативных источниках энергии" от 20 февраля 2003 года и № 2019-VIII "О рынке электрической энергии" от 13 апреля 2017 года.



Если проще, группа нардепов пытается отменить зеленый тариф. Во главе — Александр Дубинский из "Слуги народа", который считается связанным с украинским олигархом Игорем Коломойским.



"Народные депутаты Украины считают, что Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий, вмешавшись в сферу конституционных полномочий другой ветки власти, в частности исполнительной, безальтернативно установив на законодательном уровне коэффициенты и механизмы расчета "зеленого" тарифа", — говорилось в решении КСУ об открытии конституционного производства от 10 августа 2020 года.



Надо сказать, что попытки сбить зеленый тариф предпринимали и раньше.



"Я сейчас консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд — справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми и доступными?" — говорил в интервью "Цензор.net" 30 августа 2019 года сам Игорь Коломойский.



Его мнение по данному поводу, в принципе, понятно: зеленый тариф оплачивает ГП "Гарантированный покупатель" из тарифов "Укрэнерго", тарифы повышаются, что достаточно неприятно для электроемких производств. Доля электроэнергии в себестоимости продукции ферросплавных заводов Игоря Коломойского — 40%.



Осенью 2019 года появилась информация, что 49 депутатов подготовили обращение в КСУ. И только летом 2020 года суд получил обращение от 47 народных депутатов.



"17 июля группа 47 депутатов во главе с Александром Дубинским подали обращение о признании неконституционности двух законов, в частности пересматриваются основные критерии зеленого тарифа, обязательства "ГарПока" по выкупу всей энергии, обязательства по оплате в полном объеме такой электроэнергии", — суммирует Ярослав Чекер, советник юридической компании Arzinger во время онлайн-конференции Европейско-украинского энергетического агентства. Теперь, по словам Чекера, у суда есть не более 6 месяцев (то есть, срок истекает в начале января, но на практике бывает и быстрее, и дольше) на рассмотрение депутатского представления.



Чего хотят инвесторы



11 июня Кабмин радостно отрапортовал, что подписан "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики". Производители ВИЭ возобновляемые источники энергии — Delo.ua приняли условия. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию, предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%. В свою очередь, власть гарантирует оплату — и сейчас у нее даже стало получаться рассчитываться на 100%. Также обещает зеленые аукционы. Взамен усиливается ответственность за небалансы в производстве электроэнергии и ставится ряд ограничений на строительство объектов.



В ходе форума "МСП: Перезавантаження 2020" в начале сентября 2020 года Денис Шмыгаль говорит, что государство хочет возобновляемую энергетику, причем, если солнечных станций, в принципе, хватает, то ветер еще можно достраивать.



И, параллельно, КСУ рассматривает ключевой законопроект. Инвесторы несколько раз обращались в суд. Сразу три ассоциации, объединяющие 90% всех инвесторов в возобновляемую энергетику, обратились в КСУ с просьбой обсудить ряд вопросов в устном производстве.



Это уже второе обращение. В первый раз им отказали — тогда просили о полном устном производстве, но судьи 8 сентября 2020 голда ответили, что будет письменное производство.



Если проще, они не хотят, чтобы зеленый тариф отменили, что также вполне естественно. По словам Ярослава Чекера, инвесторы отправят trigger notices в Минюст, а потом обратятся в международные арбитражи, чтобы защитить свои инвестиции.



"Если мы посмотрим на нынешний рынок производителей зеленой энергии, то нас может ожидать череда банкротств и дефолтов по кредитным договорам, а проекты финансировались как украинскими, так и международными банками", — говорит Чекер, напоминая также и о непоступлении налогов: в прошлом году зеленая генерация заплатила около 20 млрд грн.



Вице-президент норвежской NBT Магнус Йохансен куда более эмоционален. Они вложили 400 млн евро в проекты ВИЭ в Украине, это 15% всех инвестиций в ВИЭ в стране, и проблемы с тарифом им не нужны. "Мы являемся послами Украины, когда речь идет о привлечении инвестиций от крупных институциональных инвесторов — это и четыре европейских банка, и французская нефтяная компания. Прямые иностранные инвестиции в Украину, это отдельная строчка в деле экономического роста страны. В Украину мало инвестируют. ВИЭ — один из самых крупных секторов, это 30% инвестиций", — говорит топ-менеджер.



На инвестклимат подобная непрогнозируемость влияет, мягко говоря, не очень. "Как это влияет на мысли международных инвесторов? Представьте себе, что президент Зеленский зовет иностранных инвесторов на встречу и обед, но на заднем дворе сидят псы, готовые этих инвесторов разорвать. Мы смогли встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Ольгой Буславец и услышали, что подписание меморандума между ассоциациями и премьером будет уже финальным актом", — подчеркивает Йохансен. Теперь же, по его словам, это под угрозой.



Просьюмеры



Еще одна сторона вопроса — просьюмеры (от английского prosumer — producer, производитель + consumer, потребитель). Это люди, физические лица, которые поставили себе собственные электростанции или хранилища и продают в сеть зеленую электроэнергию. Они объединились в ассоциацию в прошлом году, тогда их было около 8 тысяч, и смогли создать законопроект, который позволил малым домашним электростанциям получать зеленый тариф. "Мы добились восстановления интересов домашней генерации при прошлом составе Верховной Рады и надеялись, что все закончилось. Но новая власть системно буллит, запугивает целую отрасль с прошлой осени, — говорит член правления Ассоциации просьюмеров Андрей Зинченко. — Если отменят зеленый тариф, как таковой, то и для малых станций он тоже исчезнет, не будет правового обоснования. А на сегодня это 27600 домохозяйств, 712 мегаватт установленной мощности и 560 млн евро дохода, который получили обычные украинцы, не олигархи, которые поставили себе станции. И теперь 47 депутатов решили раскуркулить малых собственников".



Зинченко говорит прямо: просьюмеры — люди социально активные, и, учитывая плачевные результаты "Слуги народа", партии лучше бы не допускать возникновения такой оппозиции. "Когда о том, что Украина — плохое место для инвестиций, заговорят десятки тысяч украинцев, будет куда хуже, потому что мэсседж дойдет куда более широкой аудитории", — считает Зинченко.



Последствия и веяния



Кроме ухудшений инвестклимата, отмена зеленого тарифа, по мнению представителей отрасли, ударит по смежным отраслям — в частности, строительной. Ярослав Чекер говорит о двух вариантах. В первом КСУ признает законы неконституционными с момента публикации решения. Во втором — с самого вступления закона в силу, что приведет к необходимости возвращать все средства, полученные за генерацию. Но это, впрочем, будет крайне экзотичное решение для Конституционного суда, который зачастую все же дает время на устранение недочетов.



Также это нанесет удар по обещанным аукционам в области ветроэнергетики, которые Ольга Буславец пообещала в 2021 году. Потому что международный бизнес не захочет участвовать в столь рисковом предприятии, считает Андрей Зинченко.



Тем временем, турбулентность по поводу зеленого тарифа заставила ряд зеленых инвесторов изменить подход. В Украине строится крупнейшая на данный момент ветростанция в стране — 800 МВт, расположенные в Донецкой области, созданные на турбинах Vestas V150 с установленной мощностью 5,6 мегаватт. Компания WindFarm уже заключила контракт с китайской PowerChina о совместной реализации проекта.



Особенность в том, что объект будет продавать электроэнергию напрямую, через биржу или по двусторонним договорам, то есть, без использования зеленого тарифа.



И WindFarm — компания с опытом и репутацией. Ранее она выступала заказчиком строительства Ботиевской и Приморской ВЭС для холдинга Рината Ахметова ДТЭК.



Год назад глава WindFarm Юрий Жабский рассказал отраслевому изданию ExPro, что на украинских деньгах такие крупные проекты не делают. "Это должно быть западное или восточное финансирование, а точнее европейское, американские или китайское. Это те юрисдикции, где можно получить достаточно дешевый ресурс", — сказал он, предварительно рассчитав стоимость проекта в 1,1 — 1,2 млрд евро.



Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua



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