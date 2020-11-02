Сергей Детюк: «Метинвест Диджитал» управляет портфелем из 100 проектов цифровых преобразований Гендиректор ООО "Метинвест Диджитал" о внедрении комплексной программы цифровой трансформации в крупнейшей металлургической компании Украины.



— «Метинвест» — крупнейшая компания в ГМК Украины. Насколько масштабна программа цифровой трансформации, которую реализует «Метинвест Диджитал» как бизнес-партнер?



— Масштаб бизнеса Группы «Метинвест» требует соответствующего подхода и к стратегии цифровой трансформации. Она охватывает более 30 предприятий в Украине, Европе и США с общей численностью 80 тыс. сотрудников. Трансформация покрывает ключевые направления бизнеса: производство, финансы, закупки, логистику, управление персоналом, сбыт, бизнес-аналитику и т. д. Ежегодно в управлении «Метинвест Диджитал» находится портфель из порядка 100 проектов цифровых преобразований. Помимо этого, ежегодно мы обеспечиваем реализацию и выполнение более 400 заявок бизнеса по усовершенствованию функциональности ранее внедренных IТ-систем.



— Каким образом построен процесс управления такой объемной программой цифровых преобразований?



— Мы выстроили сквозной процесс от формирования потребностей до их оформления в проекты с последующим внедрением и поддержкой. С каждым активом и функциональным направлением у нас взаимодействие на уровне Business Engagement, в рамках которого аккаунт-менеджеры отвечают за формирование цифровых инициатив для клиентов. Далее идет уровень Solution Delivery. В него входят PMO и R&D, отвечающие за все проекты и инновационные разработки. На этом уровне осуществляется проработка и внедрение проектов в разрезе утвержденного объема, периметра внедрения, КПЭ и ресурсов, а также управление изменениями по методологии ADKAR. Затем — операционные функции, направление Operations, направленные на поддержку и развитие внедренного решения.



— Какие из реализованных за последнее время проектов вы могли бы привести в качестве примеров успешной трансформации?



— Внедрение электронной закупочной платформы на базе решения SAP Ariba на восьми предприятиях Группы позволило повысить прозрачность процесса, сократить рутинные операции и оптимизировать бюджет закупок до 10%. Это десятки миллионов долларов экономического эффекта. Недавно завершили крупнейший в Украине проект по миграции IТ-инфраструктуры на облачную платформу Microsoft Azure. В десятилетней перспективе переход в облако сэкономит «Метинвесту» около $3 млн. Активно трансформируется HR-функция. Внедрение системы постановки целей и управления эффективностью SAP SuccessFactors позволит компании уменьшить затраты по этому направлению в пятилетнем периоде на $2 млн. Также недавно мы завершили первый этап цифровой трансформации сбытовой функции в швейцарской трейдинговой компании MISA на базе решений SAP Sales Cloud и SAP CPQ. Помимо этого, построили крупнейшую корпоративную систему унифицированных коммуникаций, автоматизировали процесс управления предложениями сотрудников на 14 предприятиях.



— Какие проекты находятся в перечне приоритетных на этот и ближайшие годы?



— Завершается подготовка к запуску пилотного проекта «Цифровой карьер» на базе Ингулецкого ГОКа. Он предполагает полную автоматизацию передела горнотранспортного комплекса от этапа бурения до процесса дробления. Фактически мы работаем над созданием первого цифрового двойника в Группе «Метинвест». Сейчас реализуются и стратегически важные для компании проекты по планированию и оптимизации движения металлопродукции и железорудного сырья в портах Украины, управлению данными Data Governance, прогнозированию цен ТМЦ, пилотные проекты по внедрению систем планирования и управления производством МЕS.







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