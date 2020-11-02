Подорожание гарантировано: на сколько вырастут цены до конца года

В Украине дорожают многие ежедневно востребованные товары и услуги. Это видно из данных Госслужбы статистики и подтверждено экономистами. Но есть и товары повседневного спроса, которые сейчас стоят дешевле, чем девять месяцев назад.
Сайт "Сегодня" ответил на вопросы:
- как с начала года изменились цены на эти товары и услуги;
- в чем причина;
- куда пойдет ценовой тренд на них в четвертом квартале.
Что уже подорожало
Больше всего с начала года подорожали яблоки: в разгар сезона они стоят на 37% больше (на 6 грн/кг), чем минувшей зимой. На 33%, или на 9 грн/кг, подорожала с начала года гречневая крупа.На 14% подорожали жаропонижающие, на 4% – антибиотики, на 4,5% – сахар, на 1,6% – хлеб и колбаса.Из-за регулярного повышения акцизов на 15% больше стоят сигареты.
Итого в третьем квартале по сравнению с началом года подешевели 6 позиций, подорожали 12 позиций из 20, на 2 позиции цены сохранились: это свинина и водка. Но если цены на свиное мясо то снижались, то росли, то водка установила рекорд стабильности – ее стоимость неизменна 9 месяцев.
В деньгах с начала года наша корзинка подорожала на 198 грн.
Экономисты разделяют подорожавшие позиции на две группы – товары, цена которых во втором квартале увеличилась на 10% и более, и товары, стоимость которых выросла ненамного.
"Заметно подорожали только яблоки, гречка, сигареты и лекарства, все остальное выросло в цене меньше, чем увеличилась средняя по стране зарплата, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Год назад в Украине был хороший урожай яблок, и цены в сентябре 2019 года упали до бросовых – ниже 10 грн/кг. Но сейчас яблоки стоят втрое дешевле, чем три месяца назад – в среднем 22 грн/кг в супермаркетах, на рынках их продают по 13-15 грн/кг".
По словам Олега Пендзина, подорожание гречневой крупы было прогнозируемым, гречихи в прошлом году посеяли мало, запасы заканчиваются, а импорт из РФ и Казахстана под запретом.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что стоимость сигарет у нас растет примерно на 20% в год (в этом году около 10 грн за пачку сигарет среднего класса, или до 50-52 грн). На них ежеквартально повышаются акцизы примерно на 5%. Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС.
Что касается незначительного роста цен на большинство товаров, то директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объясняет его двумя причинами: спрос на них снизился из-за невысокой покупательной способности населения, доходы которого упали в карантин, либо был избыток предложения, как на яйца.
Чего ждать до конца года
Эксперты прогнозируют к концу года ускорение роста цен почти на все позиции, прежде всего на хлеб и муку.
Олег Пендзин говорит, что хлеб и мука подорожают в четвертом квартале на 10-12%, так как зерно стоит больше на 20%, чем год назад.
"На 4-6% вырастет в цене подсолнечное масло, так как меньше урожай подсолнечника, прекратится снижение цен на курятину, на нее восстанавливается спрос, подорожают яйца", – анализирует Олег Пендзин.
Алексей Дорошенко подчеркнул, что объективным является лишь подорожание хлеба и муки, так как зерно теперь стоит дороже.
Но цены на остальные товары и услуги подстегнет начавшийся активный рост курса доллара. Прежде всего это отразится на лекарствах, в том числе на украинских, так как в них есть импортные компоненты.
По этой причине продолжит дорожать и топливо.
"Но рост цен на товары повседневного спроса, прежде всего на продукты, сдержит низкая покупательная способность населения, поэтому он окажется ниже, чем мог бы – в среднем 1,5% за квартал", – уверен Алексей Дорошенко.
Что подешевело
За январь-сентябрь из продуктов существенно, от 3% до 11%, подешевели куриные тушки, яйца, мука и – традиционно – борщнабор, более чем вполовину.
Меньше, в пределах 1,5%, упали цены на свинину и молоко. А вот подсолнечное масло, стоимость которого снизилась в первом квартале на символические 0,4% и оставалась стабильной до конца второго квартала, за третий квартал подорожало сразу на 2,3% (около 70 коп./л).
Из промтоваров дешевле, чем в начале января, стоит бензин, но в третьем квартале тренд поменялся. За последние три месяца топливо подорожало на 9% (около 2,5 грн/л), и теперь цена литра всего на 15% ниже, чем в январе (за полгода было удешевление на 24%).
Что подешевеет до конца года
Александр Охрименко уверен, что гречневая крупа расти в цене не будет, потому что при стоимости 38-40 грн/кг спрос на нее упал. А вот начавший дорожать сахар скоро подешевеет, так как это спекулятивная распродажа остатков.
"Уже в ноябре будет сахар нового урожая, и цены на него пойдут вниз, до 11-12 грн/кг, а не 16-17, как сейчас", – уточнил Охрименко.
Цены на водку изменятся только в следующем году, она подорожает на величину инфляции, это прописано в законе.
Напомним, что по сравнению с августом в сентябре цены на продукты даже снизились на 0,6%. Но по факту снижение произошло за счет двух позиций – это фрукты (-8,9%) и овощи (-7%), которые, как известно, в это время традиционно дешевеют из-за избытка предложения. На промтовары и услуги за сентябрь имеем рост – на 1,1%.
Александр Панченко
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