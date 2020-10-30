Ринок в дії: чому так різко зросли ціни на газ і що буде взимку Ближче до опалювального сезону ціни на газ для населення почали стрімко зростати. Чому вартість палива продовжить підвищуватися і до чого тут ринок газу?



Ціна на природний газ у листопаді суттєво зросла. В "Нафтогазі" зміну цін пояснили сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на паливо. Проте це лише початок і, скоріше за все, взимку ціни ще більше зростуть. З чим це пов'язано?



1 серпня поточного року на газовому ринку України почали діяти нові правила – держава перестала регулювати ціни для населення, а споживачі отримали можливість обирати постачальника в залежності від вартості та якості послуги.



Однак, судячи з усього, інформаційна компанія за цим напрямком була провалена, оскільки більшість споживачів досі не до кінця розуміє принципи "ринку", його особливості та ризики.



Саме тому нагадуємо, що передбачає так звана ліберальна модель, чому ціни на газ перед опалювальним сезоном суттєво зросли та чи варто чекати на подальше подорожчання блакитного палива.



Що змінилось з 1 серпня



До запуску ринку ціни на газ для населення визначав уряд, а оприлюднював НАК "Нафтогаз". Для цього використовувався так званий механізм PSO, який в останні роки декілька разів змінювався.



Спочатку ціни фіксувалися на певному рівні, а згодом була встановлена верхня межа, вище якої вартість газу піднятися не могла.



Це робилося для того, щоб не допустити суттєвого зростання цін для населення, особливо в період опалювального сезону.



Утім, варто розуміти, що навіть у 2018 році, коли ціни для населення були на своєму історичному піку – на рівні 8,55 тисяч гривень за тисячу кубів – ця вартість не завжди відповідала ринковим тенденціям. Ринковою була ціна для промисловості.



ЕП вже наводила показовий приклад з 2018 року, коли в березні кінцева ціна для промисловості становила 8 775 грн за тис куб м, а в жовтні – 15 465 грн за тис куб м. Якби на той час не діяв механізм PSО, то в 2018 році споживачі могли отримати рахунки з такими цифрами.



Однак після лібералізації ринку не виключено, що такі рахунки будуть надходити споживачам вже в період поточного опалювального сезону, оскільки ціни зараз формуються іншим чином, і спиняти їхнє зростання уряд вже не має права.



Як формуються ціни



Після старту ринку кожен постачальник почав самостійно визначати вартість газу для своїх клієнтів за принципом імпортного паритету.



Для розрахунків постачальники використовують поточні ціни на європейських газових хабах, навіть якщо газ був закуплений в так званий "низький" період.



За період, який використовується для розрахунку цін на листопад, котирування на газ у Європі через підвищення попиту зросли на 26%. Відповідно, зросли і ціни в Україні.



Варто відзначити, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищувала ціни для населення на серпень, вересень та листопад. При цьому компанія зробила виключення тільки у місяць виборів – в жовтні вартість газу залишилась незмінною, хоча ринкові тенденції вимагали іншого рішення.



Цей рівень (4,70 грн за кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу. – ЕП) був значно нижчий і за ціну для виробників тепла, формула якої визначається урядом при покладанні на "Нафтогаз" так званих спеціальних обов'язків. Це не перший приклад "порозуміння" влади і "Нафтогазу", потепління у їх стосунках спостерігається після відставки Володимира Гройсмана.



Утім, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", за її ж оцінками, обслуговує лише близько 2% клієнтів на ринку для населення – це приблизно 250 тисяч споживачів з 12 мільйонів в Україні, а загалом постачанням газу населенню займається близько 50 компаній.



За законом, про будь-які зміни ціни ці компанії мають повідомити споживачів за 5 днів до початку місяця постачання. Де можна подивитися актуальні ціни?



Ціни на газ: в кого і за скільки



Переглянути актуальні ціни від близько 50 постачальників газу для населення можна в щомісячному моніторингу за посиланням.



З моніторингу видно, що в залежності від постачальника, цінові пропозиції суттєво різняться, тому кожен споживач може обрати компанію, яка запропонує найнижчу ціну та найкращий сервіс.



До того ж, напередодні запуску ринку регулятор суттєво спростив процедуру переходу від одного постачальника до іншого.



Що буде з цінами



Зробити точний прогноз доволі важко, оскільки ціна на газ залежить від багатьох факторів. Однак вже зараз з упевненістю можна сказати, що сценарію, який спостерігався ще декілька місяців тому, очікувати не варто.



Влітку поточного року цін на газ на світових ринках була на рекордно низькому рівні.



"Цього літа ціни були найнижчі за останні десятиліття, так склалась кон'юнктура, що вони були біля 2,5 гривень за кубометр і з липня почали зростати", – розповідає заступник голови департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.



В період опалювального сезону суттєво зростає попит на газ, а разом з ним вгору йдуть й ціни на блакитне паливо.



Яскравий приклад: буквально за останній місяць вартість газу в Європі зросла одразу на 26%. Чи продовжиться зростання в майбутньому?



В "Нафтогазі" вже попередили, що у листопаді-грудні такий сценарій не виключений, і це при тому, що "піковими" місяцями вважаються січень та лютий.



"Прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у підземних сховищах України (понад 28 млрд кубів газу – ЕП.) та Європи утримають ціни від стрімкого зростання", – запевняють в "Нафтогазі".







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