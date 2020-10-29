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Экономика инноваций: эксперты обозначили драйверы развития для украинской экономики

29.10.20 , Дело
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27 октября в Киеве в рамках спецпроекта #инсайтыКМЭФ, организованного Киевским международным экономическим форумом, состоялась дискуссия под названием "Экономика инноваций: драйверы развития", в ходе которой представители власти и бизнеса обозначили необходимые шаги для выхода украинской экономики из кризисного состояния и ее перехода к инновационной модели развития. Дискуссию модерировал Виктор Галасюк, президент Украинской ассоциации Римского клуба.

Дмитрий Наталуха, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, признал, что законопроект №3739 "О внесении изменений в Закону Украины "О публичных закупках" ("закон о локализации"), принятый в июле нынешнего года в первом чтении, вызвал большое сопротивление как за рубежом, так и внутри страны. Законопроектом предполагается установить особенности при проведении госзакупок отдельных товаров (специального транспорта для нужд энергетики, муниципального транспорта и ЖКХ), если объем их производства в Украине находится ниже установленных законом норм локализации. В то же время Наталуха выразил надежду, что до конца нынешнего года данный законопроект, а также законопроект №3724 о стимулах для развития индустриальных парков будут приняты в целом и вступят в силу.

Кроме того, нардеп считает, что необходимо в сжатые сроки запустить экспортно-кредитное агентство для поддержки национального производителя на внешних рынках. По состоянию на данный момент запущен конкурс по отбору членов наблюдательного совета экспортно-кредитного агентства. Одновременно с этим, считает Наталуха, украинская экономика нуждается в замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Ирина Новикова, замминистра экономики Украины, рассказала, что ее ведомство работает над расширением практики государственно-частного партнерства. В качестве успешного опыта государственно-частного партнерства Новикова назвала концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон", благодаря коим осуществляется приток зарубежных инвестиций в украинскую инфраструктуру. Также Новикова анонсировала ряд законодательных инициатив, нацеленных на рост инвестиционной активности в стране и защиту инвесторов.

Алексей Тимофеев, основатель инвестиционной компании Trident Acquisitions Corp., акцентировал внимание на том, что у Украины отсутствует стратегия развития национальной промышленности в частности и экономики в целом. Парадигма дешевой рабочей силы, благодаря которой теоретически можно привлечь инвесторов в Украину, уже не работает, поскольку дешевая рабочая сила прямо противоречит концепции Индустрии 4.0 и является инструментом консервации бедности, полагает Тимофеев.

По мнению Тимофеева, Украине необходимо делать ставку на развитие человеческого капитала и сектор машиностроения, глобальный рынок которого оценивается в $2 трлн. В качестве примера он привел Турцию, которая стала одним из мировых лидеров по экспорту продукции сельскохозяйственного машиностроения и за последние два десятилетия увеличила объем производства в секторе машиностроения в целом в 20 раз.

Константин Ефименко, президент компании Biopharma, выразил мнение о том, что Украине для привлечения инвестиций и перехода к инновационной модели развития следует решать проблемы, связанные с защитой прав инвесторов, выделения земли и подключения к инфраструктуре для промышленных проектов, амнистией капиталов, снижения стоимости кредитных ресурсов, заменой налога на прибыль налогом на выведенный капитал, прозрачной приватизацией и улучшением качества государственного управления.

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