Налоги для заробитчан. Как власть Зеленского надумала пополнять бюджет Сегодня украинцы пересылают в Украину около $12 млрд, но при этом декларируют только 11 млрд грн. И государство вновь увидело резерв для наполнения бюджета в переводах трудовых мигрантов.



Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко хочет, чтобы трудовые мигранты платили больше налогов. По его словам, деньги украинцев, которые они заработали за рубежом — это один из резервов дополнительных поступлений в бюджет. Он отметил, что трудовые мигранты пересылают в Украину в год около $12 млрд, тогда как в налоговых декларациях, которые ежегодно подаются в налоговую, отражается только 11 млрд грн, или в 30 раз меньше. Хотя, как уточнил глава ГНС, декларации должны подавать все трудовые мигранты.



Три попытки залезть в карман



Первые попытки залезть в карман трудовых мигрантов предпринимались больше 10 лет назад. Еще с 2009 г. начал действовать порядок уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование для тех трудовых мигрантов, которые хотели после возвращения получать в Украине пенсию. Однако таким предложением за четыре года воспользовалось только около 10 тыс. человек — мигранты не доверяли ни украинскому правительству, ни родной пенсионной системе.



Через несколько лет речь зашла уже о налогах. Министерство доходов и сборов еще при Викторе Януковиче, в 2013 г., начало напоминать гражданам, что денежные переводы из-за границы рассматриваются как иностранные доходы, их нужно отражать в ежегодной декларации и оплачивать с них налог в 15% или 17% в зависимости от суммы перевода. Миндоходов планировало сравнить размер задекларированных заробитчанами налогов с суммами, которые приходят в Украину, и попытаться заставить эти налоги оплатить. Однако довести начатое до конца так и не удалось.



Вторую попытку напомнить трудовым мигрантам о необходимости декларировать доходы за рубежом предприняло Министерство социальной политики Андрея Ревы, но накатившую волну возмущения быстро погасили: в ведомстве разъяснили, что это нужно всего лишь для того, чтобы понимать, кому положена субсидия, а кому — нет.



Какие налоги должны платить трудовые мигранты



Итак, трудовые мигранты сегодня должны декларировать в Украине доходы, полученные за рубежом, подавая ежегодную налоговую декларацию, и производить с них отчисления — 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора.



Однако если трудовые мигранты работают в стране, с которой Украина подписала договор об избежании двойного налогообложения, то мигрант при уплате налога в Украине может снизить его на сумму тех отчислений, которые он уплатил за рубежом. Для получения права на эту налоговую скидку трудовой мигрант обязан в госорганах той страны, где он работает, взять справку об уплате налогов, легализовать ее в дипломатическом учреждении Украины за рубежом, и приобщить к декларации.



Однако, как уже говорил Алексей Любченко, декларации подают далеко не все — задекларировано только 11 млрд грн. Для сравнения, за 2011 г. трудовые мигранты задекларировали 1,3 млрд грн, так что определенный прогресс есть. А вот данных о количестве заробитчан-декларантов в открытом доступе нет.



А есть ли смысл



Кто же проверит, сколько трудовые мигранты зарабатывают за рубежом и правильно ли платят налоги? Налоговые органы Украины могут запросить эту информацию у своих зарубежных коллег. Однако такой обмен станет автоматическим, когда Украина присоединиться к Единому стандарту автоматического обмена налоговой (финансовой) информацией (СRS). Тогда вся информация о том, сколько заработал тот или иной украинец за рубежом, придет в родное налоговое ведомство без всяких запросов. Однако когда точно это произойдет, пока сложно прогнозировать. Ранее назывались и нынешний, и 2022-й годы.



Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает идею налогообложения в теории правильной, ведь налоги должны платить все. Но эта инициатива, по его мнению, сегодня по некоторым причинам контрпродуктивна.



Во-первых, непонятно, как будет осуществляться налогообложение, ведь многие украинцы работают за рубежом официально и уже платят налоги в стране пребывания.



Во-вторых, в Украине, по разным оценкам, в тени находится 50-70% экономики, и поэтому начинать нужно с обеления у себя дома. "У нас много предприятий, которые уклоняются от уплаты налогов, а начать решили с самых незащищенных слоев населения", — сказал он.



В-третьих, многие украинцы выехали на работу за границу по причине незанятости дома. "Они обижены на государство, которое не помогает создавать рабочие места в маленьких городах и селах. Попытка обложить налогом этих людей вызовет еще большее раздражение", — считает Василий Воскобойник.



Поэтому если озвученное Любченко пожелание начнет как-то воплощаться в жизнь, это приведет к тому, что украинцы станут возить еще большие суммы денег наличкой. "Еще возможный вариант, что наши граждане начнут открывать счета в зарубежных банках и будут держать деньги там. Нужно ли это Украине сегодня? Наверное, нет. Прежде чем принимать такие решения, нужно наперед прогнозировать последствия", — считает он.



А есть ли резерв



Посмотрим на масштаб проблемы. По данным Национального банка Украины, за семь месяцев этого года объем частных денежных переводов в Украину составил $6,29 млрд, при этом через банки было переведено $2,57 млрд, через неформальные каналы – $2,27 млрд и через международные платежные системы — $1,45 млрд.



В свою очередь директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что никакого дополнительного сбора с украинских трудовых мигрантов Любченко не планирует — только хочет, чтобы они декларировали доходы. "Инициативы относительно налогообложения новыми налогами заробитчан — нет, такого нет в Налоговом кодексе", — сказал он.



Поэтому хотя Любченко и расценивает доходы трудовых мигрантов, как дополнительный резерв для поступлений, пока непонятно, как он этот резерв будет использовать — ведь по словам Ильи Несходовского, подавляющее большинство трудовых мигрантов оплачивают налоги по месту работы, и по закону должны только, приехав в Украину, показать Государственной налоговой службе, сколько они там заработали и сколько заплатили налогов.



Какая же часть украинцев работает за границей нелегально, и, соответственно, не платит налогов (а такие есть), можно оценить лишь приблизительно. В частности, рекрутинговая компания EWL, опрашивая в 2018 г. украинцев в Польше, выяснила, что 26% анкетируемых имели опыт нелегальной работы.



Однако глава налоговой, похоже, всерьез занялся поиском резервов для увеличения поступлений в бюджет. Еще одним источником дополнительных сборов может стать "зеленая" энергетика — владельцы станций, работающих на возобновляемых источниках энергии, по мнению Алексея Любченко, давно уже окупили все затраты, применили ускоренную амортизацию, и не платят налогов на прибыль.



Александр Суков



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