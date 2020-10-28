Рефинансиро­вание украинских банков: "печатный станок" или спасение экономики Предоставляемое регулятором рефинансирование способствует стабилизации банковской системы Украины в условиях коронакризиса, однако далеко не все выделяемые банкам средства направляются в реальный сектор экономики. "Апостроф" разбирался, что мешает финучреждениям кредитовать бизнес, а также есть ли опасность в денежной эмиссии, которой, по сути, является рефинансирование.



В октябре более десятка банков получили рефинансирование от Национального банка Украины (НБУ). Кредиты предоставлены финучреждениям на пять лет под 6% годовых.



Общая сумма рефинансирования составила 5 миллиардов гривен.



В частности, АО "Универсал Банк" получил от регулятора 1 миллиард гривен, банк "Кредит Днепр" - 885 миллионов гривен, банк ПУМБ - 800 миллионов гривен, "Альфа-Банк" - 640 миллионов гривен, "Кредобанк" - 600 миллионов гривен, "Укрэксимбанк" - 337,99 миллиона гривен, "ТАСкомбанк" и банк "Авангард" - по 200 миллионов гривен, "РВС Банк" - 120 миллионов гривен, "Пиреус Банк" - 100 миллионов гривен.



С начала эпидемии коронавируса и введения в действие связанных с ней карантинных ограничений Нацбанк систематически рефинансирует коммерческие банки.



При этом нужно отметить, что в целом, банковская система, возможно, лучше других отраслей экономики оказалась готовой к коронакризису (исключение составил банк "Аркада", однако его проблемы напрямую не связаны с пандемией и начались задолго до нее).



"Печатный станок" в действии



Тем не менее, нужно понимать, что рефинансирование – это денежная эмиссия, так называемый "печатный станок", запуск которого чреват ростом цен и девальвацией гривны.



Однако эмиссия, на самом деле, не так страшна, как это может показаться с первого взгляда.



"Эмиссия происходит в Украине, как и в любой другой стране, постоянно", - отметил в разговоре с "Апострофом" экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.



По его словам, там, где есть инфляция, есть и эмиссия, но далеко не всегда инфляция вызвана денежной эмиссией. Так, одним из примеров неэмиссионной инфляции является повышение коммунальных тарифов.



"Даже, если вообще не печатать деньги, все равно будет инфляция, - сказал эксперт. - Если есть инфляция, но ты не печатаешь деньги, значит будет происходить снижение показателя монетизации экономики, то есть насыщения ее деньгами".



Кроме того, важно понимать, что рефинансирование является наиболее безопасным видом денежной эмиссии.



"Рефинансирование, в отличие от тупой эмиссии, намного полезнее", - сказал в комментарии изданию эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.



По его словам, особенно актуальным этот инструмент становится во время кризисов, когда в экономике происходит замирание бизнес-процессов, образуется дефицит денег, и необходимо стимулирование, в том числе, за счет предоставления банкам ликвидности.



Рефинанс рефинансу рознь



Другое дело, как банки распоряжаются получаемыми от регулятора средствами.



По словам Егора Кияна, рефинансирование рефинансированию, что называется, рознь. "Самый токсичный рефинанс направляется на решение внутренних проблем банка – когда появляются сложности с ликвидностью, нет возможности выплачивать зарплату, содержать штат сотрудников, банки не могут придерживаться стандартов и нормативов, - рассказал специалист. - Второй тип рефинансирования – нейтральный, который практикуется во многих украинских банках, когда деньги направляются на покупку ценных бумаг".



В частности, речь идет об облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Банки на сегодня получают рефинансирование под 6% и покупают ОВГЗ, доходность которых составляет до 10% и более (например, на аукционе 20 октября Минифин разместил однолетние бумаги на 1,74 миллиарда гривен под 10,22% годовых).



Деньги, привлеченные от размещения ОВГЗ, направляются на погашение дефицита бюджета.



Однако есть нюансы, которые создают определенные риски. Так, банки покупают облигации не только на первичном, но и на вторичном рынке. Не секрет, что многие нерезиденты, которые в 2019 году купили рекордные объемы ОВГЗ, доходность по которым тогда достигала почти 20% годовых, сейчас стремятся от них избавиться. При этом нерезиденты вырученные за свои бумаги деньги меняют на валюту, чем усиливают давление на гривну. Этим, по словам Алексея Куща, в частности, объясняется девальвация нацвалюты в последние месяцы, при том, что макроэкономических предпосылок для этого нет.



Реальные деньги для реальной экономики



В любом случае, деньги не направляются на кредитование реального сектора экономики.



"Эти средства (полученные в рамках рефинансирования) не генерируют новые деньги", - говорит Егор Киян.



По словам эксперта, на сегодня, к сожалению, лишь немногие украинские банки, "имеющие хороший пул проектов, хорошее кредитное плечо, хорошую маркетинговую политику, могут привлекать (к сотрудничеству) население и бизнес".



Речь, в первую очередь, о самых крупных и устойчивых финучреждениях страны.



В частности, "Альфа-Банк" сообщил, что полученное от НБУ рефинансирование направит на кредитование экономики.



"Программа Национального банка Украины по обеспечению финансового сектора долгосрочным ресурсом создала условия и возможности для восстановления долгосрочного кредитования реального сектора экономики, что, в свою очередь, будет способствовать оживлению экономического роста. "Альфа-Банк Украина" поддерживает инициативу НБУ и продолжит направлять привлеченный ресурс на усиление кредитной поддержки бизнеса, который восстанавливается после периода карантинных ограничений", - говорится в пресс-релизе на сайте финучреждения.



Есть все основания надеяться на то, что и другие банки, получившие от регулятора крупные суммы рефинансирования, направят их на кредитование экономики.



Бизнес во время COVID-19



При этом спрос на кредиты со стороны бизнеса, безусловно, есть. Это, в частности, констатирует и НБУ, по данным которого в третьем квартале 2020 года увеличился спрос со стороны предприятий, в первую очередь, малых и средних. Также увеличивается и количество одобренных банками кредитов.



Как отметил Егор Киян, более половины займов, выданных банками в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", были займами рефинансирования (по состоянию на 26 октября, по данным Минфина, в рамках программы было выдано кредитов более, чем на 11,5 миллиарда гривен, при этом почти 8,5 миллиарда гривен - это рефинансирование ранее взятых займов - "Апостроф") .



Ранее "Апостроф" писал, что в мае программу "5-7-9" распространили на рефинансирование кредитов, которые предприятия взяли раньше. Так, например, на сегодня 90% кредитного портфеля ПУМБ в рамках этой программы составляют именно рефинансирование действующих кредитов.



Известно, что многие банки воздерживаются от кредитования бизнеса, а также населения (потребительские кредиты, ипотека). Но как раз такое кредитование способствует оживлению экономики - компании, беря кредиты, либо расширяются, либо рефинансируют старые займы, что позволяет им держаться на плаву, а население получает возможность больше денег направлять на потребление, тогда как ипотека стимулирует строительный и сопутствующий бизнес.



Также известно, что у некоторых банков бизнес-кредитование все же есть, и соответствующие программы достаточно стабильны. Такие финучреждения имеют качественный риск-менеджмент, который позволяет проводить работу по отбору финансируемых проектов, а также мониторинг их реализации.



Но многое зависит и от государства. По словам Егора Кияна, даже во время пандемии (а, точнее, прежде всего в это время) власти должны способствовать развитию деловой активности в стране.



Ранее в околовластных кругах циркулировали слухи, что вскоре после местных выборов, которые прошли 25 октября, правительство ужесточит карантинные ограничения, наподобие того, как это было весной.



"Но, если компании возьмут кредиты, а власть через локдаун ограничит деловую активность, вернуть займы будет очень проблематично", - резюмировал эксперт.



Виктор Авдеенко



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