Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Торговые войны продолжатся без судей

27.10.20 , Коммерсант
печать
размер текста:

США вновь заблокировали назначение новых судей в апелляционную инстанцию Всемирной торговой организации (ВТО). Одновременно Вашингтон подал апелляцию на решение арбитров, признающее необоснованным повышение американских пошлин на китайский импорт в размере $234 млрд. Такая практика позволяет бессрочно откладывать исполнение решений ВТО — и она становится все более распространенной. Ранее апелляцию на решение в пользу России по иску об энергокорректировках подал Евросоюз, при этом Брюссель предложил продолжить рассмотрение иска в рамках альтернативного механизма.

США подали апелляцию на решение панели арбитров Всемирной торговой организации по иску Китая относительно введения в рамках торговой войны американских защитных пошлин. Кроме того, Вашингтон вновь заблокировал предложение 121 страны—члена ВТО о возобновлении отбора судей в апелляционную инстанцию этой организации. Напомним, ее работа приостановлена с 10 декабря 2019 года, когда истек срок полномочий еще одного судьи (для вынесения решения иск должен рассматриваться тремя судьями).

Теперь, несмотря на то что основной орган по разрешению споров ВТО продолжает работать, исполнение его решений фактически становится добровольным делом, ведь именно решение апелляционной инстанции считается окончательным.

Китай раскритиковал подачу апелляции, заявив, что США таким способом избегают исполнения решения панели арбитров. Напомним, ВТО пришла к выводу, что пошлины, введенные США в 2018 году в отношении ряда товаров из КНР, не соответствуют правилам международной торговли, так как не было доказано, что такие меры являются обоснованными. Китайский иск касался двух списков товаров, на которые Вашингтон ввел пошлины в размере 25% — сначала в отношении импорта на $34 млрд, а затем на $200 млрд. Пошлины были введены США со ссылкой на национальное законодательство, позволяющее принимать ответные меры в случае нарушения правил трансфера технологий и для защиты интеллектуальной собственности

Заметим, что таким же образом — подачей апелляции — было заблокировано действие решения панели арбитров по иску РФ к ЕС об энергокорректировках.

В июле Россия выиграла у ЕС этот спор, который вела с 2013 года, а также доказала нарушения ЕС по части нитрата аммония и сварных труб. Напомним, применяя корректировки, ЕС в антидемпинговых расследованиях не учитывал издержки российских предприятий на покупку сырья (газа) и электроэнергии и изменял их с учетом европейских показателей. Однако решение арбитров не вступит в силу до рассмотрения поданной ЕС апелляции. В ЕС, впрочем, в понедельник заявили, что предложили российской стороне рассмотреть иск в рамках альтернативного многостороннего механизма (в нем участвует ЕС и еще 15 стран).

Евросоюз тем временем получил в понедельник возможность успешно реализовать свое право на защитные пошлины вследствие неисполнения США решения арбитров по иску о госсубсидиях для Boeing — члены ВТО поддержали принятие ответных мер. Ранее было установлено, что максимальная сумма таких ответных пошлин не должна превышать $4 млрд в год. Фактически это стало завершением разбирательства, которое длилось 16 лет — с учетом рассмотрения исков и попыток принудить ответчика к исполнению вынесенных решений.

Татьяна Едовина

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Жена Медведчука и инвесторы с Кипра. Кого обогатит возвращение добычи золота в Украине
27.10.20, Деловая столица
Запасы золота в Украине невелики – если говорить о добыче в промышленных масштабах. Реально можно поднимать на-гора пару тонн в год. Куда большую ценность представляют сопутствующие металлы.
26.10.20
Украина теряет железную дорогу: каждый год износ путей только накапливается
26.10.20, Сегодня
В "Укртрансбезопасности" заявляют: число железнодорожных аварий в Украине растет, и почти 90% случаев происходят из-за неудовлетворительного содержания путей.
Як зміниться ціна літра бензину та скрапленого газу в наступному році
26.10.20, БизнесЦензор
Якщо податки на газ зростуть, ми отримаємо різке зростання вартості скрапленого газу в середньому на 4-5 гривень за 1 літр. Це матиме негативні соціально-економічні наслідки. Источник: https://biz.censor.net/m3223502
Гривня после выборов: как ожидание итогов влияет на курс
26.10.20, Дело
За прошедшую неделю (19-23 октября) курс продажи наличного доллара в банках практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка курс доллара к гривне незначительно снизился на 0,1-0,3%
Зеленая металлургия здравого смысла
26.10.20, Економічна правда
В Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции, а экология стала ширмой для получения рентабельности одними за счет других.
23.10.20
История провалов: что происходит с внешней торговлей Украины
23.10.20, Апостроф
Отечественная внешняя торговля представляет собой историю неуспехов, а порой - и откровенных провалов. Почему наша страна не умеет защищать свои экономические интересы, и есть ли шанс исправить эту ситуацию.
Газ пошел в рост. Почему дорожает топливо и какими будут цены в этом отопительном сезоне
23.10.20, 112 Украина
Подземные хранилища газа в Украине забиты под завязку, но само топливо дорожает. В ближайшие месяцы его стоимость может достичь 7-8 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.
Металлы и продовольствие переболели ковидом
23.10.20, Коммерсант
В отличие от финансового кризиса 2008–2009 годов, когда глубокий спад спроса (и соответственно — цен) наблюдался по всем сырьевым товарам, последствия пандемии COVID-19 для отдельных частей сырьевого рынка оказались различными, отмечает в своем новом докладе Всемирный банк.
21.10.20
Двойное разрушение: роботы отберут работу у 85 млн человек
21.10.20, Газета.ru
Цифровизация бизнеса приведет к потере 85 млн рабочих мест в 26 странах мира, предупреждают эксперты Всемирного экономического форума в докладе "The Future of Jobs 2020". Это произойдет уже в 2025 году.
22 млрд долл за три года. Много или мало из Украины выводят денег
21.10.20, Деловая столица
Европейские партнеры требуют от Украины более жесткого налогового контроля для украинских бизнесов – и стандарты BEPS должны его обеспечить. Но следствием может стать эмиграция бизнеса
20.10.20
19.10.20
16.10.20
15.10.20
13.10.20
12.10.20
09.10.20
08.10.20
06.10.20
05.10.20
02.10.20
01.10.20
30.09.20
29.09.20
28.09.20
25.09.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!