Жена Медведчука и инвесторы с Кипра. Кого обогатит возвращение добычи золота в Украине Запасы золота в Украине невелики – если говорить о добыче в промышленных масштабах. Реально можно поднимать на-гора пару тонн в год. Куда большую ценность представляют сопутствующие металлы.



Золотодобыча: возвращение



21 октября Закарпатская областная госадминистрация на своем сайте сообщила, что после 15 лет простоя начал работу Мужиевский золотой рудник — единственное в Украине золотодобывающее предприятие. Там подтвержденные запасы данного драгметалла составляют 55 т, а цинка — 1 млн т. Последний раз предприятие запускали в 2005 г., потом оно обанкротилось и все производственные процессы здесь остановились.



Возобновить производство помог приход иностранного инвестора — кипрской компании Avellana Gold, которая занимается добычей драгоценных металлов в странах Восточной Европы. Она работает в Украине с 2016 г., за это время приобрела предприятия со специальными лицензиями на добычу и разведку полиметаллических руд на западе страны: «Западную геологоразведочную компанию» и «Карпатскую рудную компанию». В Мужиевское месторождение компания инвестировала $150 млн.



Avellana Gold начала деятельность с переработки отвалов руды, которые остались от добычи золота за предыдущие годы работы. Их 130 тыс. т, и они до сих пор хранятся на территории фабрики, представляя опасность для окружающей среды (содержат сульфиды железа и другие тяжелые металлы). Между тем переработка их коммерчески выгодна: из-за несовершенства применявшихся ранее технологий, в отвалах очень высоко содержание золота и других ценных металлов. К тому же переработка части старых отвалов была условием для получения доступа к месторождению.



«Мы уже построили обогатительную фабрику, на которой занято 30 человек. К сожалению, нам пришлось потратить полтора года на защиту от рейдерских атак», – сказал журналистам глава украинского представительства компании Андрей Смолин.



Предполагается, что предприятие будет каждый год перерабатывать 500 тыс. т руды и уплачивать в бюджет более 250 млн грн налогов. Золото, которое удастся добыть в Мужиево, будет закупать Национальный банк Украины. К этому обязывает закон «Об НБУ» — все добытое в Украине золото должно быть продано Нацбанку. Но, похоже основной доход будет поступать инвестору не от этого.



«Произведенного нами металла будет достаточно для производства 300 тыс. аккумуляторных батарей в год, что позволит полностью перекрыть потребность страны в импорте цинка», — заявил гендиректор Avellana Gold Брайан Сэвэдж.



Интерес к добыче золота все больше



На протяжении последнего года золотодобывающая промышленность Украины начала привлекать к себе все больше внимания. Так, 6 августа председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook рассказал, что его ведомство готовит несколько золоторудных участков для выставления их на электронный аукцион.



По информации чиновника, золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тыс. т. В частности, в Карпатах разведанные запасы золота достигают 55 т, общие прогнозные ресурсы Донбасса – 400 т, а Украинского щита – 2 400 т. Но промышленной добычи золота нет, поскольку для этого требуются значительные инвестиции.



«Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота. На украинских золоторудных объектах с запасами 30-40 т золота (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн», – написал Опимах. То есть при нынешней цене золота чуть больше $2 тыс. за тройскую унцию (31,1 г) можно при инвестициях около $120 млн извлечь золота на примерно $2,5 млрд.



Действительно, цена на золото на мировом рынке растет, поэтому добыча драгоценного металла в Украине сегодня может заинтересовать инвесторов. Госгеонедра, по словам их руководителя, постоянно работают над увеличением инвестиционных предложений. В частности, готовы три месторождения с залежами руд золота для внесения в "Инвестиционный атлас недропользователя".



«Также недавно поступило заявление о выставлении одного участка на е-аукцион. Сейчас оно находится на согласовании в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов», – сообщил Опимах.



Еще немного конкретики. В ноябре прошлого года бизнес-партнеры совладельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича стали владельцами компании с разрешением на добычу золота в Кировоградской области. Новыми учредителями ООО «Лира Майн Минералз» стали Александр Настенко и Виталий Якименко. Прежний бенефициар Владислав Дибров остался в компании на должности директора.



7 октября уже нынешнего года Государственная служба геологии и недр не продлила право на добычу золота в Закарпатской области компании «Мармарош». Причина – неуплата компанией сбора за продолжение действия спецразрешения на пользование недрами. Примечательно, что один из владельцев «Мармарош», по данным Радио"Свобода", супруга Виктора Медведчука, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Компания «Мармарош» в 2012 г. получила сроком на четыре года спецразрешение на геологическое изучение недр и промышленную разработку полиметаллических руд, в том числе золота, участка Гаврищук в Раховском районе на Закарпатье. Руководитель «Мармарош» – Вячеслав Гук, в 2019 г. он баллотировался в народные депутаты по 71 округу (Закарпатье с центром в городе Рахов) от ОПЗЖ, но проиграл выборы.



Где в Украине лежит золото



На территории Украины насчитывается пара десятков более-менее разведанных месторождений золота, пригодных для промышленной добычи. Но большинство из них давно не разрабатываются, хотя их потенциал далеко не исчерпан.



При СССР проявления золота в Закарпатье, Донецком бассейне и на Украинском щите были известны, но считались недостаточно перспективными и средства на их изучение и оценку не выделялись. Исключением был Закарпатский регион, где изучалось упоминавшееся выше Береговское рудное поле с Мужиевским золото-полиметаллическим месторождением и Раховский рудный район с месторождением Сауляк. Золотоносными здесь являются кварцевые и кварц-карбонатные жилы и прожилковые зоны. Рудная минерализация представлена свободным высокопробным золотом, среднее содержание которого в рудных телах составляет 5-10 г/т, а серебра – до 30 г/т.



К слову, на Мужиевском месторождении в свое время прекратилась добыча по двум причинам: значительная переоценка запасов золота и сложные технологические характеристики руд, которые относятся к так называемым «упрямым». В ходе добычи золота возникали значительные трудности, что приводило к большим потерям – более половины золота оставалось в породе.



Ну а в Раховском районе прогнозный ресурс драгоценного металла — 2,4 т золота. Месторождение небольшое и вряд ли будет представлять интерес для инвестора. Только если его заинтересуют сопутствующие металлы.



В Луганской области в Бобриковском месторождении содержание золота в рудных телах крайне неравномерно. Вкрапленные руды содержат мало золота, а более высокие концентрации его характерны для жил и прожилков. В целом содержание золота в рудах составляет 2-9 г/т, серебра до 320 г/т.



В Кировоградской области разведано несколько месторождений. Клинцовское, где золото имеет множество примесей. С золото-висмутовой ассоциацией здесь связаны ураганные содержания золота, достигающие 200 г/т при содержании висмута 35 г/т. Юрьевское месторождение в 17 км к югу от Кировограда. Там содержание золота в руде неравномерное – от десятых долей до 34,5 г/т. Майское золоторудное месторождение рассматривается как наиболее перспективный золотоносный объект Украинского щита. При содержании золота 0,5 г/т выделяются рудные тела мощностью от 1 до 18 м, вмещающие драгоценного металла от 1 до 70 г/т.



В Днепропетровской области интересен Сурский золоторудный район, включающий месторождения Сергеевское и Балка Золотая. Он расположен в южной части одноименной архейской зеленокаменной структуры Украинского щита. Среднее содержание золота в рудах по месторождению Сергеевскому составляет 7-8 г/т при отношении золота и серебра 1:2. В месторождении Балка Золотая, расположенном в 4 км к северо-востоку, среднее содержание металла в рудах составляет 6,2 г/т. По месторождению Балка Широкая Чертомлыкского рудного района среднее содержание золота в рудных залежах находится в пределах 4-7 г/т.



В Запорожской области актуально Сурожское месторождение (Западное Приазовье в 30 км севернее Бердянска). Содержание золота там очень неравномерно и колеблется от 4 до 66 г/т. Проба самородного золота высокая – 926–983.



Однако все перечисленные месторождения, кроме Мужиевского и Кировоградского, сейчас не разрабатываются и разрешения на добычу там никем не приобретались. Известно, что государство планирует подобную распродажу, но конкретики сейчас нет. Точнее, никто не хочет публично раскрывать свои инвестиционные планы.



Заработать — но не на золоте



Резюмируем. Украина вовсе не бедна золотом, но его добыча здесь требует слишком больших инвестиций, а гарантий их возврата нет в силу разных причин – от коррупции и политической нестабильности до слабой разведанности запасов и неточной их оценки. Так что инвестору проще вложиться, скажем, в наш АПК: те же суммы окупятся и начнут приносить прибыль куда быстрее, а риска – меньше.



Но месторождения золота все равно представляют большой интерес для бизнеса. Не зря в этой статье много раз мелькало слово «полиметаллы». Вместе с золотом идут другие востребованные на рынке металлы: цинк, серебро, свинец, висмут. И не только они. Еще очень востребованы в Евросоюзе редкоземельные металлы.



К группе этих ископаемых относится около 17 элементов, в том числе скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Эти металлы широко используются в химической и металлургических отраслях, при производстве керамики и электроники. Но оценки их запасов в Украине на государственном уровне практически нет, и эта сфера очень слабо регулируется.



Поэтому дальновидный бизнес уже сейчас старается застолбить месторождения золота, несмотря на то, что сам этот металл нужно продавать НБУ. Разработку этих месторождений может многократно окупить добыча и продажа вовсе не золота, а сопутствующих редких и редкоземельных металлов.



Также возникает вопрос: планирует ли Национальный банк пополнять свои золотовалютные резервы добытым в Украине золотом? 23 апреля на брифинге тогдашний председатель НБУ Яков Смолий заявил, что с начала этого года НБУ начал активнее скупать золото и серебро как раз для того, чтобы пополнить ЗВР. Однако там речь шла о мерных слитках золота и серебра. Планы покупки золота у добытчиков ни разу не озвучивались, как и возможные цены. Вероятно, это было связано с тем, что последнее десятилетие золото в Украине просто не добывалось.



Дмитрий Прокопенко



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