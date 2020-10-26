Як зміниться ціна літра бензину та скрапленого газу в наступному році Сім мільйонів громадян України, які використовують скраплений газ (LPG) чекають які ціни будуть в наступному році.



Стурбованість зрозуміла, адже протягом останнього часу постійно ходять чутки про необхідність зрівняти розмір акцизного податку на пропан-бутан та бензин.



Тим самим збільшити роздрібні ціни на скраплений газ, що зробить його не доступним для споживачів та приведе до "мотивації" автовласників використовувати тільки бензин.



Подібної ситуації немає в Європі та і в світі. Якщо це трапиться – то Україна отримає додатковий черговий градус соціального невдоволення.



Зростання споживання скрапленого газу почалось головним чином зі зниження купівельної спроможності громадян через знецінення національної валюти.



У 2014-2015 роках середній обмінний курс гривні до долара зріс у 2,7 рази, а реальні доходи населення зменшилися на понад 30%. Це змусило громадян шукати шляхи скорочення своїх транспортних витрат.



Споживання газу – це показник стану економіки та функціонування держави. Зростатимуть доходи українців – будуть заправлятися дорогим бензином. Але цього поки що немає.



Сприяло цьому і значне падіння виробництва бензинів на вітчизняних нафтопереробних заводах.



В період з 2003 по 2014 рік виробництво бензинів скоротилося у 6,5 разів через несвоєчасну модернізацію заводів. А у більшості випадків – через їх закриття.



За вказаний період було закрито 5 нафтопереробних заводи, залишилося 2 заводи. В той же час заводи в Білорусі та Латвії отримали достатні інвестиції і чудово працюють на експорт.



Є думка, що якщо українці змінять скраплений газ на дорогий бензин – то українські заводи запрацюють як двадцять років тому. Це якась утопія.



Насправді, а що зараз заважає заводам працювати так, щоб їх продукцію покупали не тільки на українському ринку, але і на експорт?



Якщо у 2003 році частка імпорту бензинів становила 2,7%, то у 2014 році імпорт бензинів склав вже 75% . До 70% - імпорт з Білорусі, до 30% - з Литви.



Сьогодні в Україні акцизна ставка на пропан в чотири рази нижча за ставку на бензин. Перша причина цього – це різні палива за своїми властивостями.



Друга причина в тому, що система акцизного оподаткування пального в Україні з 2011 року будується на європейському законодавстві, основою якого у сфері енергетичних продуктів є Директива Ради Євоосоюзу 2003/96/ЕС.



Практично всі держави ЄС дотримуються такого співвідношення, в яких ставка акцизу на пропан в 4 – 70 разів менша за ставку на бензини.



Якщо податки на газ зростуть, ми отримаємо різке зростання вартості скрапленого газу в середньому на 4-5 гривень за 1 літр.



Витрати українців на придбання скрапленого газу збільшяться на 14 млрд грн в рік.



Але при цьому не відбудеться зниження цін на бензин, бо подібного ще ніколи не було в нашій державі. Буде виправдовування про зростання курсу, ціна на нафту тощо.



Тепер про доходи в бюджет. Складається враження, що у нас в державі всі почали платити податки і залишився тільки недобраний акциз на пропан-бутан.



Ініціатори зрівняння ставок акцизного податку на скраплений газ та бензин аргументують це необхідністю паритетного формування доходів Державного дорожнього фонду.



Але по факту все навпаки: в 2019 році в середньому кожен власник автомобіля сплатив у формі акцизного податку, що входить до вартості пального до Державного дорожнього фонду: 2400 грн – за дизельне авто, 1700 грн – за газове авто та 1200 грн – за бензинове авто.



Тобто, бензинові авто найбільше експлуатують дороги в Україні та найменше сплачують до Державного дорожнього фонду.



Крім того, до фонду надходить акцизний податок з пального, яке не використовувалося транспортними засобами на автомобільних дорогах: 100% авіаційне пальне для літаків, 69% – дизельне пальне для сільського господарства, гірничодобувної, металургійної та будівельної промисловості, залізниці, оборони тощо, 10% скрапленого газу для сільського господарства та побутових потреб населення.



Чергова бульбашка стосовно небезпеки залежності від постачальників газу з держав Росії та Білорусі.



Але якщо постачання газу припиняється – власник авто натискає перемикач "скраплений газ/бензин" та переводить своє авто на використання бензину, а трейдери, в свою чергу, шукають альтернативні шляхи поставок.



На щастя, в світі значний профіцит газу – 10 млн т щороку. При цьому, що будемо робити з дизельним паливом (ДП), якщо його поставки обмежать?



Частка імпорту в Україну ДП зросла з 7,2% у 2003 році до 90% у 2019 році: до 50% імпорт з Білорусі, до 30% - з Російської Федерації.



Може теж збільшимо ставку на нього?



Автори проектів про збільшення роздрібних цін на газ не врахували такі важливі соціально-економічні показники розвитку держави, що до відповідного періоду попереднього року:



- реальний ВВП в другому кварталі 2020 року знизився на 11,4%,

- реальний наявний дохід в другому кварталі 2020 року знизився на 7,3%,

- експорт січень – липень в 2020 році скоротився на 7,4%,

- капітальні інвестиції січень– червень 2020 року оминули державу на 34,9%.



Особливо постраждав ринок праці, рівень безробіття в другому кварталі 2020 року зріс до 9,9%. Темпи зростання середньої зарплати в січні – серпні 2020 року знизилась до 8,8%.



Заборгованість населення за ЖКП на кінець серпня 2020 року склала 55,3 млрд грн, або збільшилася на 6% до відповідного періоду минулого року. Ціни зросли в державі на 15%.



В січні – серпні 2020 року на місячну зарплату можна придбати літрів пального: автогазу – 1007 літрів, дизельного палива – 469 літрів, бензину - 461 літр.



Таким чином, збільшення ставки акцизного податку на скраплений газ з одночасним зменшенням ставки акцизного податку на бензини не призведе до збільшення вітчизняного виробництва бензинів, щоб забезпечити потреби України. А лише матиме негативні соціально-економічні наслідки.



Суспільство має чітко розуміти встановлені державою пріоритети і саме податкові ставки в повній мірі мають враховувати соціальні і економічні вимоги споживачів.



Олег Широков, Виконавчий директор Української асоціації скрпаленого газу (УАСГ)



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