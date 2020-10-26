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Гривня после выборов: как ожидание итогов влияет на курс

26.10.20 , Дело
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С прошлого понедельника, 19 октября, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,36 до 28,29 грн/доллар (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,38/28,40 до 28,31/28,33 грн/доллар (-0,2%).Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,27/28,47 до 28,25/28,47 грн/доллар (-0,1%/--).При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет снижения курса покупки при неизменном курсе продажи.

"Как стало известно на прошлой неделе, НБУ видит целый ряд долгосрочных рисков для гривны. Среди них: слабый урожай, от которого зависит экспортная выручка аграриев; постепенное восстановление импорта после обвала в первом полугодии; рост цен на энергоносители в мире; низкие доходы от транзита газа в 2020-21 годах. В результате Нацбанк ожидает ухудшение ситуации с платежным балансом уже в следующем году. Если в 2020 году текущий счет (разница между экспортом и импортом) будет профицитным, около 3% ВВП, то 2021-22 годы будут дефицитными, минус 2% и минус 5% ВВП соответственно", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Наряду с этими факторами влияние на курс гривни имеет и проведение местных выборов в Украине.

Согласно данным экзитполов, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов — Киева, Одессы, Днепра и Львова — продолжится во втором туре, а действующий городской глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу уже в первом туре голосования. По данным ЦИК, явка на местных выборах составила около 37%.

"Вероятно, в ближайшее время участники рынка продолжат следить за публикацией итогов местных выборов, но гривня вряд ли сильно изменится в цене и продолжит движение вблизи отметки 28,3 гривен за доллар", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Резких прыжков курса гривни в ближайшее время не ожидают и в Альпари. "На начавшейся неделе мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн/доллар", — говорит Иосуб.

Тем временем, в понедельник, 26 октября по сравнению с пятницей, 23 октября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 2 копейки — с 28,265 грн/доллар до 28,2911 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 26 октября:

✅ 1 доллар США — 28,2911 грн;

✅ 1 евро — 33,549 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,3111 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,0896 грн.

На межбанковском валютном рынке 26 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей в покупке не изменился, в продаже подорожал на 1 копейку. 23 октября торги закрылись на уровне 28,31/28,32 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 28,31/28,33 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 3 копейки, в продаже — на 1 копейку. 26 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,48/33,51 грн за евро. 23 октября закрылись на уровне 33,51/33,52 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,20-28,45 грн/доллар, по евро — 33,25-33,75 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,38 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,42 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 28,35 грн/доллар, продавали по курсу 28,40 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,43/33,50 грн/евро. По сравнению с пятницей курс евро в покупке вырос на 8 копеек, в продаже — на 7 копеек. 23 октября утром евро торговался в диапазоне 33,35/33,43 грн/евро.

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