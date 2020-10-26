Зеленая металлургия здравого смысла В Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции, а экология стала ширмой для получения рентабельности одними за счет других.



Высокий "зеленый тариф" на электроэнергию является постоянным предметом критики всех промпотребителей электроэнергии.



Суть претензий к "зеленым" энергетикам крайне проста: частные компании, которые в большинстве своем владеют СЭС и ВЭС, получили от государства возможность собирать средства с потребителей за товар, по цене в 3-4 раза превышающую рыночную.



Механизм для узаконенного изъятия средств у потребителей э/энергии был выбран следующий: в тариф на транспортировку НЭК "Укрэнерго" заложены средства для компенсации "зеленым" энергетикам.



Только за последние несколько месяцев "Укрэнерго" повысила свои расценки на 55% и сообщила о повышении еще на 30%. Если это произойдет, за 2020 год тариф на передачу э/э вырастет в 2 раза. При этом в планах "Укрэнерго" еще одна волна повышения в 2021 году.



С учетом такой тарифной политики получается, что сейчас было бы выгоднее производить сталь мартеновским, экологически грязным способом, сжигая при этом более дешевый газ, а не инвестировать в строительство современных предприятий, работающих на электроэнергии.



Хотели как лучше, а получилось как всегда



Кратко напомню предысторию. В украинской энергосистеме существовал профицит генерирующих мощностей еще задолго до начала строительства "зеленых" генераций, единственным мотивом появления которых выступали исключительно соображения по улучшению экологии Украины.



Предполагалось, что появление "зеленых" электростанций приведет к снижению выбросов в целом, и в энергетике в частности.



Но, к сожалению, произошло нечто противоположное. Резкий рост "зеленых" мощностей привел к снижению объемов выработки атомной генерации и увеличению - тепловых станций, которые являются наиболее экологически вредными видами генерации э/э.



При этом обязанность платить высокий "зеленый" тариф легла на украинских потребителей и, в первую очередь, на промышленные предприятия, в том числе и на те, которые сократил выбросы за счет крупных инвестиций.



Кто такие "зеленые металлурги"



"Зеленые" металлургические предприятия – это те метзаводы, которые производят сталь электродуговым способом и имеют самые низкие выбросы CO2.



Теоретически под этот статус могут попасть "Днепросталь" (г. Днепр), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье), "Электросталь" (г. Курахово), "Энергомашспецсталь" (г. Краматорск) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь). Из всего объема произведенной стали в Украине за 2019 год лишь 6% занимают электрометаллурги.



При этом, если сложить объемы потребления э/энергии всех электрометаллургических заводов, то их общая доля не превысит и 1% от общего потребления в Украине.



Соответственно, в совокупном тарифе "Укрэнерго" за услуги транспортировки их доля будет незначительной. Поэтому никакого влияния на сбор средств от тарифа на транспортировку электрометаллурги не оказывают.



Если говорить об "Интерпайпе", то только 40% объема нашего потребления э/энергии попадает под потенциальное действие льготы для "зеленой металлургии". В то же время 60% объема приходится на предприятия, которые выпускают стальные трубы, ж/д колеса и прочую продукцию с высокой добавленной стоимостью.



Выбросы CO2 как в Европе



Подход, при котором промышленные потребители освобождаются от "зеленого" тарифа, применяется во многих странах. Отличаются только лишь условия и критерии.



Например, в Германии при определенных условиях освобождают от доплаты за "зеленый" тариф экспортеров, которым необходимо конкурировать на внешних рынках, где сегодня идет тяжелая торговая война и каждый доллар в себестоимости может принести успех или поражение.



Другая разновидность европейского подхода – освобождение от уплаты "зеленого тарифа" предприятий с минимальными выбросами CO2 или без таковых вообще.



А те заводы, которые генерируют значительные выбросы СО2, является источниками наполнения тарифа "зеленым" энергетикам.



Таким образом, стимулируются инвестиции в модернизацию производства и снижение выбросов, поскольку европейские предприятия могут выбрать платить за выбросы или инвестировать в модернизацию производственных мощностей.



Логика всех подобных мер проста: оплачивать за "зеленый тариф" должен тот, кто делает выбросы, а инвестировавшие в снижение выбросов освобождаются от этой нагрузки.



Рассмотрим на примере металлургии: выбросы CO2 у металлургического предприятия в ЕС составляют в среднем 700 кг/т стали. До 2050 года ЕС поставил цель снизить объем выбросов с 700 кг/т до 250 кг/т стали.



Для этого металлурги должны вложить средства в модернизацию. Если они этого не сделают, будут платить и с каждым годом все больше и больше.



Уровень выбросов СО2 в украинской металлургии в 3-4 раза выше, чем в Европе, и составляет около 2-х тонн СО2 на тонну стали.



При этом показатель выбросов для получения статуса "зеленой металлургии", согласно закону, составляет 250 кг/т стали, т.е. почти в 10 раз ниже существующего и соответствует европейскому целевому значению, которого они планируют достичь лишь к 2050 году.



Уровень CO2 нового электросталеплавильного комплекса "Днепросталь" даже ниже этой нормы. Мы закрыли экологически грязное мартеновское производство стали и вложили около $1 млрд в инновационные технологии. Таким образом, мы снизили выбросы CO2 в 10 раз. Это одна из самых крупных экологических инвестиций Украины.



Поэтому мы считаем нелогичным, что помимо собственных значительных инвестиций в снижение выбросов мы должны платить премию частным компаниям, которые построили объекты "зеленой" энергетики.



Для сравнения: окупаемость проектов ВИЭ составляет 4-5 лет и имеет рентабельность около 400%. А инвестиции в реальное промпроизводство имеют окупаемость более 25-30 лет и рентабельность 10%.



Только экспортеры э/энергии освобождены от уплаты тарифа "Укрэнерго"



По состоянию на сейчас, все электрометаллургические предприятия, которые могут претендовать на статус "зеленых" металлургов, продолжают платить тариф "Укрэнерго" в полном объеме. В то же время экспортеры электроэнергии освобождены от оплаты услуг за транспортировку э/э.



Буквально на днях суд снова встал на их сторону, разрешив им не платить более 1 млрд грн за передачу их э/энергии по линиям "Укрэнерго". При этом экспортеры других товаров с высокой добавленной стоимостью уплачивают этот тариф. Где же логика?



В данной ситуации вывод неутешителен: в Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции и поддержка экспортеров. Экологические мотивы стали ширмой для получения 400%-й рентабельности одними частными компаниями за счет других.



Правила игры разные: для экспортеров э/энергии – одни, а для других экспортеров – другие. В таких условиях абсолютно бессмысленно инвестировать в модернизацию производства для улучшения экологической ситуации.



С учетом мировых торговых войн отечественные экспортеры товаров с высокой добавленной стоимостью продолжат терять внешние рынки. Поэтому о росте экспорта Украины не может быть и речи.



Денис Морозов, директор по экономике и финансам компании "Интерпайп"



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