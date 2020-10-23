История провалов: что происходит с внешней торговлей Украины Отечественная внешняя торговля представляет собой историю неуспехов, а порой - и откровенных провалов. "Апостроф" разбирался, почему наша страна не умеет защищать свои экономические интересы, и есть ли шанс исправить эту ситуацию.



Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией до сих пор не подписано, несмотря на то, что переговоры по ней ведутся без малого десять лет.



Незадолго до визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, который состоялся на минувшей неделе, всерьез рассматривалась возможность того, что соглашение о ЗСТ все же будет подписано, однако накануне своей поездки в Стамбул украинский лидер дал понять, что этого не произойдет.



Сейчас экспорт украинских товаров немного превышает импорт турецкой продукции в нашу страну, товарооборот составляет примерно 4 миллиарда долларов в год. Страны ставят перед собой цель довести годовой объем взаимной торговли до 10 миллиардов долларов. И сделать это планируется благодаря режиму свободной торговли.



Но переговоры идут трудно. Дело в том, что турки хотят получить от нас значительные преференции, включение которых в соглашение станет серьезным ударом по отечественной экономике. Например, они касаются легкой промышленности. При этом на некоторые виды украинской промышленной продукции турецкая сторона хочет ввести квоты - для защиты своего рынка.



Нормы ВТО



Пока сроком завершения переговоров по ЗСТ между Украиной и Турцией значится 2021 год, и есть надежда, что отечественные переговорщики смогут отстоять национальные интересы.



Хотя, надо признать, раньше это не особенно получалось.



Характерный пример – вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). В Украине членство в ВТО рассматривалось, прежде всего, в политической, можно сказать, даже идеологической парадигме – оно демонстрировало отрыв от советского прошлого и приближало европейскую интеграцию.



Чтобы получить заветное членство раньше РФ, которая никуда не спешила и выторговывала себе наиболее выгодные условия, Украина закрыла глаза на многие вещи, которые впоследствии негативно отразились на нашей экономике.



Страна присоединилась к ВТО в 2008 году. После более, чем десятка лет членства можно констатировать существенное сокращение нашего экспорта, особенно промышленной продукции. При этом значительно вырос экспорт зерна, и сегодня Украина по праву считается аграрной державой. Правда, гордиться здесь особо нечем.



Игра в ассоциации



Еще одна драматическая история – ассоциация с Европейским Союзом, включающая в себя зону свободной торговли. Как известно, соответствующее соглашение должен был подписать в ноябре 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович. ЗСТ с Евросоюзом также рассматривалась украинским руководством как очередной этап европейской интеграции и отрыв от СССР (читай России). Россия это прекрасно понимала, и начала кошмарить украинских экспортеров летом того же года, недвусмысленно намекая на то, к чему следует готовиться, подпиши мы это соглашение. Видимо, Владимир Путин еще и провел "воспитательную" работу со своим украинским визави, который на саммите в Вильнюсе не подписал злополучный документ.



Соглашение об ассоциации, тем не менее, было подписано в 2014 году после победы Майдана и бегства Януковича. Это была бесспорная политическая и опять-таки идеологическая победа.



Однако, несмотря на некоторые экономические преимущества, многие условия этой ЗСТ оказались невыгодны Украине. Европа умело защищает свой рынок, а потому для многих наших товаров действуют пошлины и квоты. Например, до 2027 года автомобили, сделанные в нашей стране, могут поставляться в ЕС со взиманием таможенной пошлины, то есть, фактически, они не могут туда экспортироваться, поскольку аналогичный автомобиль, произведенный, скажем, в Словакии, будет дешевле нашего.



Даже по аграрному сектору есть существенные ограничения, и предоставляемые на год квоты, например, на мед, украинские экспортеры выбирают уже за месяц-два.



Украина заявила о намерении пересмотреть ряд условий торгового соглашения с Европой, но что из этого выйдет, пока сказать очень сложно.



Дети кукурузы



Что же все-таки происходит в сфере внешней торговли нашей страны?



"Торговая политика у нас за последние несколько десятилетий абсолютно провальная, и (чтобы сделать такой вывод) даже не нужен глубокий анализ", - заявил "Апострофу" экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.



По его словам, торговая политика любого государства определятся двумя показателями – размером торгового дефицита или профицита, а также уровнем сложности экономики – то есть уровнем добавленной стоимости в конечном продукте, который продается на внешних рынках.



Специалист рассказал о научно разработанной модели, которая показала, что относительное изменение стоимости сырья происходит намного медленнее, чем готовой продукции: "То есть, условия мировой торговли для сырьевых стран с каждым столетием, с каждым десятилетием только ухудшаются, и, наоборот, для стран, которые торгуют готовыми продуктами, улучшаются. Новая модель - это простые готовые товары против сложных готовых товаров. А мы все еще находимся в парадигме "сырье-товары". Представляете, как мы отстали".



По словам Куща, "если отнять те страны, которые торгуют углеводородами, то Украина останется в гордом одиночестве, имея аграрно-сырьевую парадигму". "Мы сейчас стали, по сути, страной "Кукурузное поле" или страной "Маслобойка", - пояснил Кущ.



С точки зрения торгового дефицита, ситуация в нашей стране также перманентно ухудшается. "Во время кризиса она немного улучшилась, потому что импорт падает сильнее, чем экспорт (из-за обнищания населения), но потом страна начинает богатеть, и все потребительские расходы, включая государственные, направляются на импорт", - сказал специалист.



В свою очередь, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян пояснил "Апострофу", что с теми странами, с которыми у Украины подписаны соглашения, торговое сальдо является отрицательным, а с которыми таких соглашений нет, торговля для нас гораздо более выгодная.



Имидж - все, интересы - ничто



Однако с чем связаны столь серьезные просчеты украинской власти, вне зависимости от того, кто находится на руководящих должностях? Почему отечественные чиновники не извлекают уроки из прошлых ошибок и, по сути, продолжают наступать на все те же грабли?



"Складывается впечатление, что все делается для имиджа, для создания шумихи, - заявил Егор Киян, - Нам важнее получить некоего сильного союзника, показать, что мы имеем дело с сильными мира сего, но мы забываем, что эти сильные экономики способны одним щелчком задавить нашу экономику".



К примеру, та же Турция. Эксперт напомнил, что Украина заявила о намерении пригласить турецкие компании участвовать в строительстве наших дорог: "То есть деньги "Большой стройки", которые, казалось бы, должны направляться на развитие отечественной экономики, создание рабочих мест внутри страны, пойдут на создание рабочих мест для турок".



Специалист также подчеркнул, что есть вполне успешные примеры, которым наша страна могла бы последовать. Так, по его словам, Южная Корея, будучи очень близким партнером США, тем не менее, последовательно отстаивает свои национальные интересы, вызывая понимание и уважение ее партнеров.



В результате, Южная Корея, стала одним из мировых промышленных лидеров, чьи товары, будь-то различные гаджеты или автомобили, весьма конкурентоспособны на мировых рынках.



По словам Алексея Куща, "экономическая сложность нашего экспорта просто растаяла". "И это является следствием непродуманной внешнеэкономической политики – утрата традиционных рынков, неспособность найти новые рынки, полное отсутствие государственной поддержки экспортеров, прежде всего нетрадиционного экспорта. Мы пожинаем плоды бездействия государства и его ошибок", - резюмировал специалист.



Виктор Авдеенко

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