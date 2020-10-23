Газ пошел в рост. Почему дорожает топливо и какими будут цены в этом отопительном сезоне Подземные хранилища газа в Украине забиты под завязку, но само топливо дорожает. В ближайшие месяцы его стоимость может достичь 7-8 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Это не может не радовать компаний-добытчиков, которые весной-летом работали с убытками. А вот на обывателе изменения могут отразиться негативно, ведь он увидит в платежках новые, не самые приятные цифры.



В чем причина изменения стоимости голубого топлива и до каких отметок может дойти его цена этой зимой – в нашем материале.



Почему растут цены на газ



Аномально теплая зима резко обвалила цену на газ. В мае цена опускалась ниже 2 тыс. грн, рассказал 112.ua директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль. Нынешней осенью рост цен возобновился: в октябре тысячу кубометров топлива можно приобрести уже за 6 тыс. грн (с НДС), а ресурс ноября продается в ценовом диапазоне до 6,5 тыс. грн.



"Больше всего цена выросла за последний месяц – примерно на 20%. Если брать для сравнения временной лаг с начала августа, то цена уже выросла на около 40%. Такой тренд демонстрируют и европейские биржи, и украинский рынок", - сообщил президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.



О том, что цены на газ пошли в рост, говорит и глава Экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.



"Если сравнивать стоимость сейчас и по состоянию на начало августа, то на хабах в категории "на день вперед" (day ahead) расценки выросли почти в 3 раза. На хабе TTF (цены этого хаба являются бенчмарком для расчета цены на газ, продаваемого тепловикам в Украине в рамках PSO) спотовая цена была 5,17 евро за 1 МВт/час 1 августа, а по состоянию на 20 октября выросла до 14,89 евро", - сообщил Униговский.



Цены на газ в Украине растут вслед за европейскими.



Мизовец подчеркивает, что объективных предпосылок для роста цен нет: даже трейдеры до конца не понимают причин. Эксперт рассказывает: с одной стороны, во всех городах начинается отопительный сезон, но с другой – сильного похолодания пока не наблюдается, хранилища газа в Европе заполнены практически на 100%. В украинские хранилища также закачаны рекордные объемы газа.



Такими заполненными, как сейчас, ПХГ в Украине были только 10 лет назад (28,5 млрд куб. м – из этого объема реально поднять почти 24 млрд куб. м). Это намного больше, чем нужно для потребления Украины: ежегодно страна добывает около 20 млрд куб. м, а потребляет около 30 млрд куб. м.



По подсчетам Кобаля, если весь газ из хранилищ будет направлен на внутренний рынок, его хватит не менее чем на два года. При этом создавали все эти запасы, закупая топливо по низким ценам (2-5 грн за кубометр)



"Газ подорожал, потому что снизилось его предложение на рынке стран Евросоюза. В частности, сократила поставки газа Норвегия – там с начала октября проходила забастовка профсоюзов и была остановлена добыча на нескольких месторождениях в Северном море. США также сократили поставку сжиженного газа в ЕС в этом периоде", - полагает CEO независимого провайдера энергии ETG.UA Владимир Шведкий.



О проблемах с поставками газа из Норвегии рассказал и директор ExPro Consulting. Завод LNG Hammerfest будет остановлен до конца года из-за забастовки на газоперерабатывающем заводе Nyhamna.



Европа же, по словам эксперта, сейчас несколько увеличила объемы потребления газа, в том числе и для нужд производства электроэнергии. Они замещают объемы выработки электроэнергии "зеленой генерацией", которая снизилась с наступлением осени. К тому же в связи с безветренной погодой упало производство электроэнергии ВЭС в Германии и других странах. Поскольку импорт газа преимущественно осуществляется из ЕС, тенденция подорожания отразится и на украинских потребителях.



Дополнительным фактором подорожания газа стало и возобновление экономики в Азии, которая оттянула на себя значительные объемы LNG.



Как повышение цен на газ отразится на людях



После 15 сентября "Нафтогаз" повысил цены на газ для населения в рамках годового контракта. Клиенты "Нафтогаза", которые не успели подписать контракт по тарифу "Годовой" (оплачивается равными частями на протяжении года) до 15 сентября, вместо цены 4,73 грн за куб. м были вынуждены платить 5,24 грн. Прайсы на ноябрь еще не опубликованы, но логично ожидать, что они будут повышены - как форвардные, так и цены на условии ежемесячной поставки.



А негосударственные поставщики, в отличие от "Нафтогаза", повысили цены для населения более радикально.



"В августе фактическая стоимость газа для физлиц-потребителей ETG.UA составляла 3728 грн/1 тыс. куб. м. В сентябре она была на уровне 4845/1 тыс. куб. м, в октябре достигла 5898 грн/1 тыс. куб м. Вскоре мы обнародуем стоимость ресурса на ноябрь. Цена превысит 7000 грн/1 тыс. куб. м" – прогнозирует Владимир Шведкий.



Прямо говоря, цены негосударственных поставщиков сдерживает ценовое предложение для населения государственных, а именно от монополиста "Нафтогаза". В адрес "Нафтогаза" и ранее неоднократно звучали обвинения в демпинге при продаже газа населению. Частным трейдерам и промышленным предприятиям госмонополист продает газ по ценам, привязанным к импортному паритету. Это создает ситуацию с перекосом, который мы и наблюдаем нынче.



Что касается цен на тепло, сложно сказать, как на них в итоге отразится цена на газ. В двух соседних домах на одной улице расценки могут быть самые разные, не говоря уже о разных городах. Суммы в платежках могут зависеть и от нежилого помещения. Размеры его разные, теплопотери разные. Теплоносители могут давать разную температуру в разное время и в разных домах. Суммы также зависят и от того, установлены ли общедомовые счетчики.



То, вырастут ли цены на тепло и насколько, будет зависеть от тарифов, полномочия по формированию которых форсировано делегируются на места. Кабмин внес в раду законопроект № 4215, с помощью которого перекладывает ответственность за непопулярные решения на регионы.



С помощью данного закона правительство выполнит требование МВФ о приведении тарифов к экономически обоснованному уровню и сохранит политический рейтинг, полагают эксперты.



В свою очередь, местные власти не первый год оказываются перед дилеммой – повышать тарифы до экономически обоснованного уровня или же продолжать дотировать производителей тепла из городского бюджета. Дотации сейчас выделяет не менее 80% украинских городов.



Для тепловиков же на этот год сохранено PSO (механизм возложения специальных обязательств).



"Однако не следует забывать, что формула, по которой рассчитывается цена газа, продаваемого по PSO, также привязана к импортному паритету. В зависимости от изменений цены на хабе TTF эта цена может меняться", - напомнил президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины".



Какой будет стоимость газа зимой



Эксперты говорят, что объективных предпосылок для роста цен в зимние месяцы пока нет. Впрочем, как видим, их не было и для осеннего скачка цен. На ситуацию будет влиять температура воздуха и ситуация с Covid-19.



"Предпосылок для дальнейшего резкого роста цен мы сейчас не видим. Подземные хранилища заполнены как никогда раньше. В дальнейшем все будет зависеть от развития ситуации с Covid-19 и зимних температур. Согласно прогнозам, которые вызывают доверие, оптовая цена на хабах в Европе в четвертом квартале 2020 года ожидается в диапазоне от 105 до 133 долл. за 1 тыс. куб. м", - сказал 112.ua Леонид Униговский.



Кобаль же подчеркивает, что цена на газ в Украине начнет расти, если вырастут цены в Европе и трейдеры будут заинтересованы экспортировать газ из украинских хранилищ на рынки ЕС.



"Но если зима будет теплой, этого не произойдет. Цены могут и обвалиться. Погода будет определяющим фактором для формирования ценовых трендов: в зависимости от температур будут колебаться и объемы потребления для нужд обогрева помещений", - подчеркнул эксперт.



По мнению директора ExPro Consulting, если резкого падения цен не произойдет, а ситуация не выйдет из фарватера, в котором развивается сейчас, скорее всего, зимний период мы пройдем с ценой 7-8 тыс. грн за 1 тыс. куб м.



Подорожание может быть и более серьезным.



"На сегодняшний день предпосылок для резкого роста цен на газ зимой мы не видим. Исходя из тех реалий, что есть сегодня, цена может укрепиться до 8-8,5 тыс. грн с НДС за 1 тыс. куб. м. Такого укрепления цены зимой мы ожидали и летом. При долларе 24 мы говорили, что цена будет около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м без НДС. Сейчас доллар 29, и логично, что скорректировать ценовые ожидания на бенчмарк в пределах 8 тыс. грн", - сказал 112.ua Мизовец.



А Владимир Шведкий из ETG.UA прогнозирует, что стоимость природного газа на рынках ЕС зимой стабилизируется.



"Мы ожидаем, что она не будет превышать EUR 200/1 тыс. куб. м. С учетом транспортировки и маржи поставщиков отпускная цена для населения может колебаться в пределах 6500-7500 грн/1 тыс. куб. м с НДС", - прогнозирует он.



Цена на газ может резко обвалиться, в случае если нынешняя зима будет такой же аномально теплой, как и предыдущая. Ослаблению цен может способствовать и усиление карантина в связи с развитием пандемии Covid-19, хотя рассчитывать на это особо не стоит. По горькому опыту украинцы знают: даже если это произойдет, снижение цифр в платежках будет происходить намного медленнее, чем откат цен в прайсах газовых трейдеров.



Снизить цены: миссия невыполнима



В Украине с 1 августа запустился розничный рынок газа, который теоретически должен был обезопасить украинцев от злоупотреблений. Цена на рынке газа для населения все еще отстает от цен, предлагаемых промышленности. Это в определенном смысле парадоксально, с учетом объемов потребления населения, которые несопоставимо меньше объемов потребления предприятий, отметил Мизовец. По его словам, на цены для населения оказывают давление низкие предложения от крупных поставщиков и их фиксация на месяц в связи с расчетным периодом:



"По этой причине говорить о большой конкуренции на рынке газа нынче не приходится: основные игроки, как и ожидалось, "Нафтогаз" и облгазы. Обо всех остальных можно сказать, что они, скорее, тренируются, чем работают как полноценные конкуренты на рынке поставки газа населению".



Шведкий также считает, что удешевить газ в Украине могла бы отмена монополии НАК "Нафтогаз Украины" на продажу газа, добываемого "Укргаздобычей" (около 70% в всеукраинской добыче газа, - ред).



"Пока эта компания будет безраздельно владеть украинским газовым ресурсом самостоятельно, достойной альтернативы импорту не будет. Монополия "Нафтогаза" на украинский газ сдерживает создание биржи как индикатива, а также газового хаба в Украине", - сказал 112.ua Владимир Шведкий.



С ним согласен и Леонид Униговский.



"Если хотя бы часть газа "Укргаздобычи" (10-15%) будет продаваться на бирже, это в значительной мере будет способствовать некоторому снижению цены. Власти, впрочем, в этом направлении продолжают бездействовать", - говорит он.



Да и что касается тарифов на тепло, власти, передавая право на тепло регионам, ничего не сделали для принятия механизма, который бы позволил им гибко пересчитывать цены в сторону снижения. Парламент так и не принял законопроект, дающий возможность применять при формировании тарифов на тепло цену газа ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м, заявлял в середине октября мэр Киева Виталий Кличко. А до недавнего времени текущая цена газа была на 35% меньше, чем в 2018-м. Так что теоретически за отопление мы могли бы платить намного меньше.



Аналогичная проблема имела место и в прошлом отопительном сезоне, но тогда по постановлению правительства действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. В КМДА утверждали, что благодаря скидке киевляне сэкономили 1,5 млрд грн. Но в нынешнем году у местных властей по-прежнему нет законодательного механизма, который бы позволял им применять скидки в случае колебаний цен на газ в сторону понижения.



Так что в этом отопительном сезоне тарифные сюрпризы от властей для украинцев будут, скорее, неприятными.



Елена Голубева



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