Металлы и продовольствие переболели ковидом В отличие от финансового кризиса 2008–2009 годов, когда глубокий спад спроса (и соответственно — цен) наблюдался по всем сырьевым товарам, последствия пандемии COVID-19 для отдельных частей сырьевого рынка оказались различными, отмечает в своем новом докладе Всемирный банк. Если по энергетическому сырью по итогам года ожидается сокращение цен на треть с последующим восстановлением на 10%, то стоимость металлов уже поднялась до предкризисного уровня, а цены на продовольствие в среднем оставались практически стабильны.



В третьем квартале 2020 года цены почти на все сырьевые товары восстанавливались, говорится в обзоре Всемирного банка. В частности, стоимость нефти удвоилась по сравнению с апрельским минимумом (с $21 до $40 за баррель), но остается на треть ниже «допандемического» уровня.



В ВБ ожидают, что в дальнейшем цены на нефть будут расти медленно, до средних $44 за баррель — постепенное восстановление спроса будет сопровождаться ослаблением нынешних ограничений на добычу этого вида сырья.



Напомним, сейчас участники соглашения ОПЕК+ ограничивают свою добычу на 7,7 млн баррелей в сутки, и этот объем сокращения должен сохраниться до конца года. Далее предполагалось сокращение поставок на 5,8 млн баррелей — на срок до конца апреля 2022 года. Сейчас, впрочем, условия продолжения действия сделки обсуждаются участниками. Кром того, на рынок могут повлиять и более долгосрочные факторы — такие как перманентное сокращение авиасообщения.



В целом, по прогнозу ВБ, цены на энергетическое сырье (нефть, газ, уголь) будут в этом году на треть ниже, чем в 2019-м (в третьем квартале на природный газ отмечался резкий рост цен, на уголь они были стабильны), а в 2021 году — вырастут почти на 10%.



Цены на неэнергетические сырьевые товары в третьем квартале 2020 года в среднем выросли на 10% и по итогам года они покажут незначительный рост по сравнению с 2019 году. На металлы рост в этом период составил 20% — такое быстрое восстановление происходило на фоне ускорения промпроизводства в Китае. По большинству металлов стоимость уже превысила уровень до пандемии, поэтому в следующем году в ВБ ожидают скромного роста цен — на 2%.



По продовольственным сырьевым товарам в июле—сентябре 2020 года цены выросли на 6% — при этом рост отмечался почти по всем категориям, кроме зерновых культур. В этом году по этой группе прогнозируется общий рост на 3%, в следующем — на 1%.



Эксперты ВБ отмечают, что в отличие от кризиса 2008–2009 годов, когда по всем видам сырья отмечались многомесячные периоды спада цен, сейчас их динамика разнится. Главным риском для прогноза на этом рынке остается продолжительность пандемии — включая риск усиления ее второй волны в странах Северного полушария. Важным фактором здесь является скорость внедрения и распространения вакцинирования, фиксирует ВБ.



Татьяна Едовина



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