Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Металлы и продовольствие переболели ковидом

23.10.20 , Коммерсант
печать
размер текста:

В отличие от финансового кризиса 2008–2009 годов, когда глубокий спад спроса (и соответственно — цен) наблюдался по всем сырьевым товарам, последствия пандемии COVID-19 для отдельных частей сырьевого рынка оказались различными, отмечает в своем новом докладе Всемирный банк. Если по энергетическому сырью по итогам года ожидается сокращение цен на треть с последующим восстановлением на 10%, то стоимость металлов уже поднялась до предкризисного уровня, а цены на продовольствие в среднем оставались практически стабильны.

В третьем квартале 2020 года цены почти на все сырьевые товары восстанавливались, говорится в обзоре Всемирного банка. В частности, стоимость нефти удвоилась по сравнению с апрельским минимумом (с $21 до $40 за баррель), но остается на треть ниже «допандемического» уровня.

В ВБ ожидают, что в дальнейшем цены на нефть будут расти медленно, до средних $44 за баррель — постепенное восстановление спроса будет сопровождаться ослаблением нынешних ограничений на добычу этого вида сырья.

Напомним, сейчас участники соглашения ОПЕК+ ограничивают свою добычу на 7,7 млн баррелей в сутки, и этот объем сокращения должен сохраниться до конца года. Далее предполагалось сокращение поставок на 5,8 млн баррелей — на срок до конца апреля 2022 года. Сейчас, впрочем, условия продолжения действия сделки обсуждаются участниками. Кром того, на рынок могут повлиять и более долгосрочные факторы — такие как перманентное сокращение авиасообщения.

В целом, по прогнозу ВБ, цены на энергетическое сырье (нефть, газ, уголь) будут в этом году на треть ниже, чем в 2019-м (в третьем квартале на природный газ отмечался резкий рост цен, на уголь они были стабильны), а в 2021 году — вырастут почти на 10%.

Цены на неэнергетические сырьевые товары в третьем квартале 2020 года в среднем выросли на 10% и по итогам года они покажут незначительный рост по сравнению с 2019 году. На металлы рост в этом период составил 20% — такое быстрое восстановление происходило на фоне ускорения промпроизводства в Китае. По большинству металлов стоимость уже превысила уровень до пандемии, поэтому в следующем году в ВБ ожидают скромного роста цен — на 2%.

По продовольственным сырьевым товарам в июле—сентябре 2020 года цены выросли на 6% — при этом рост отмечался почти по всем категориям, кроме зерновых культур. В этом году по этой группе прогнозируется общий рост на 3%, в следующем — на 1%.

Эксперты ВБ отмечают, что в отличие от кризиса 2008–2009 годов, когда по всем видам сырья отмечались многомесячные периоды спада цен, сейчас их динамика разнится. Главным риском для прогноза на этом рынке остается продолжительность пандемии — включая риск усиления ее второй волны в странах Северного полушария. Важным фактором здесь является скорость внедрения и распространения вакцинирования, фиксирует ВБ.

Татьяна Едовина

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
История провалов: что происходит с внешней торговлей Украины
23.10.20, Апостроф
Отечественная внешняя торговля представляет собой историю неуспехов, а порой - и откровенных провалов. Почему наша страна не умеет защищать свои экономические интересы, и есть ли шанс исправить эту ситуацию.
Газ пошел в рост. Почему дорожает топливо и какими будут цены в этом отопительном сезоне
23.10.20, 112 Украина
Подземные хранилища газа в Украине забиты под завязку, но само топливо дорожает. В ближайшие месяцы его стоимость может достичь 7-8 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.
21.10.20
Двойное разрушение: роботы отберут работу у 85 млн человек
21.10.20, Газета.ru
Цифровизация бизнеса приведет к потере 85 млн рабочих мест в 26 странах мира, предупреждают эксперты Всемирного экономического форума в докладе "The Future of Jobs 2020". Это произойдет уже в 2025 году.
22 млрд долл за три года. Много или мало из Украины выводят денег
21.10.20, Деловая столица
Европейские партнеры требуют от Украины более жесткого налогового контроля для украинских бизнесов – и стандарты BEPS должны его обеспечить. Но следствием может стать эмиграция бизнеса
20.10.20
Що думають реальні промисловці про вимогу до локалізації
20.10.20, БизнесЦензор
БізнесЦензор зібрав коментарі від трьох українських підприємств – ЗТР, Укрелетроапарат та концерну НІКМАС – щодо проєкту закону про локалізацію. Резюме: Україна запускає те, що у всьому світі діє вже давно.
Новая зона на Донбассе: что хотят сделать на Банковой
20.10.20, Апостроф
Офис президента обнародовал все пять вопросов, которые будут заданы украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября. Один из них касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
19.10.20
Как в Украине можно добывать зеленый водород
19.10.20, БизнесЦензор
"Зеленый" водород – экологически чистое топливо, которое может заменить ископаемые источники энергии уже в ближайшем будущем. Какие источники водорода существуют, и почему это топливо перспективно для Украины.
Алюминию полегчало
19.10.20, Коммерсант
Алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость металла на LME достигла 1863 долл/тонну за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара.
16.10.20
15 фактов о "банковской реформе" имени ГоРожСмол
16.10.20, Деловая столица
"Банковская реформа" Валерии Гонтаревой и членов ее команды Якова Смолия и Екатерины Рожковой не была успешной. Создается впечатление, что предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей.
Как найти работу во время коронакризиса - специалист рынка труда ответила на главные вопросы
16.10.20, Апостроф
Летом ситуация на рынке труда значительно улучшилась и количество вакансий увеличилось на 47 процентов. Сейчас же работодатели заняли выжидательную позицию, пока не будет более-менее понятная ситуация со второй волной карантина.
15.10.20
13.10.20
12.10.20
09.10.20
08.10.20
06.10.20
05.10.20
02.10.20
01.10.20
30.09.20
29.09.20
28.09.20
25.09.20
24.09.20
23.09.20
21.09.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!