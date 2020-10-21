$22 млрд за три года. Много или мало из Украины выводят денег Европейские партнеры требуют от Украины более жесткого налогового контроля для украинских бизнесов – и стандарты BEPS должны его обеспечить. Но следствием может стать эмиграция бизнеса.



Кто остановит утечку денег из страны?



На днях в инфопространстве Украины резонансным событием стало заявление главы Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко о том, что «бизнес уважаемых людей» за три года вывел из Украины $22,4 млрд. Из них, по словам главного налоговика, $5 млрд ушли на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию. Всего же, оказывается, контролируемых налоговиками операций производится на почти $90 млрд в год. По данным ГНС, $10 млрд из упомянутых $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.



Недавно ведомство провело международную конференцию по выполнению плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения), именно по итогам общения с представителями указанных стран и стали известны суммы.



Стоит отметить, что не так давно план BEPS упоминал в своем интервью и председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в контексте запланированной налоговой амнистии. Ее параметры: 5% – общая ставка, 9% – повышенная ставка на активы, находящиеся за границей, 18% – на наличные. Предполагается, что в течение девяти месяцев налогоплательщики смогут легализовать свои средства. По мнению Гетманцева, стимулом показать в декларации свое настоящее имущество и реальные активы должно стать введение стандартов BEPS.



Напомним, что имплементация BEPS в украинское законодательство состоялась 16 января нынешнего года, когда Верховная Рада приняла в целом законопроекты №1209-1 и №1210. Заодно появились нормы о контролируемых иностранных компаниях (КИК), что стало налоговой новацией для Украины, – это логичное продолжение мировой политики определения реальных доходов конечных бенефициаров бизнеса.



Но тут возникает несколько вопросов. Во-первых, сколько в целом ежегодно выводится из Украины по данным международных экспертов? Ведь упомянутые $22,4 млрд за три года, по словам Любченко, ушли лишь в несколько стран. И из тех, которые он перечислил, только Кипр можно назвать (и то уже с натяжкой) офшорной зоной. Однако известно, что основная масса денег из Украины выводится именно в офшоры.



«ДС» и ранее интересовалась этим вопросом – в прошлом году, когда мы много писали об обещанной Владимиром Зеленским амнистии капитала. Тогда мы выяснили, что согласно отчету TJN, который представляет единственное подробное исследование, отток капитала физических лиц из независимой Украины в зарубежные офшорные зоны к 2010 г. достиг $167 млрд. Можно только догадываться, насколько выросла эта цифра за следующие девять лет с учетом революции и нападения России на Украину в Крыму и на Донбассе.



Есть и другая оценка, ее на дискуссионном клубе «ДС» озвучил экономист IMF Group Григорий Кукуруза: «Мы пересчитали, и получилось, что с 1998 г. из Украины вывели $98 млрд через агрессивное трансфертное ценообразование, выплату несуществующих роялти… Мы пересчитали, сколько денег завели обратно через долгосрочные кредиты, через портфельные инвестиции, получилось $80 млрд. То есть с 1998 по 2013 гг. выводили из страны по одному миллиарду в год».



Второй вопрос – что изменится после де-факто имплементации стандартов BEPS в Украине? Ведь главные новшества, введенные в законодательство, в том числе правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, заработают со следующего года.



И тут мнения наших аналитиков расходятся.



По стандартам цивилизованных стран



«BEPS – это международные правила, которые внедряются в Украине. И это позитивно, потому что они позволяют бороться с теми хитрыми предпринимателями, которые вообще хотят не платить налоги. За счет сложных схем выводят из Украины деньги как дивиденды или проценты по кредитам, – сказал в комментарии для «ДС» экономист, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак. – Потом деньги попадают в юрисдикцию, которая имеет свободное налогообложение. После из подобных юрисдикций попадают и вовсе в такие страны, как Багамы, где налогообложения вообще нет. Вместо того чтобы платить налоги в Украине, они платят за отстаивание своих компаний в зарубежных юрисдикциях аудиторам, бухгалтерам и т.д. И, конечно, это не нравится не только украинской власти, но и всем другим странам».



По словам эксперта, поэтому стали внедряться стандарты BEPS в качестве условия вхождения Украины в круг цивилизованных государств. С другой стороны, наша страна имеет все возможности тоже уменьшать налоговую нагрузку на крупный бизнес, чтобы он был на равных со своими иностранными конкурентами. А вот если говорить о хитрых предпринимателях, которые вообще избегают налогов, то оценить возможный эффект от воздействия на них по новым правилам пока не получается.

Давление на середняков и корпоративное бегство



Но есть и другая сторона внедрения стандартов BEPS. Некоторые эксперты считают, что теперь украинский крупный бизнес просто начнет уходить из Украины – и экономике станет еще хуже.



«После имплементации стандартов BEPS в Украине должен измениться уровень сбора налогов и уровень теневой экономики. К сожалению, у нас как обычно промахнулись с отрезком введения стандартов BEPS. Если мы посмотрим на развитые страны, то они все время принимали сомнительные деньги и особо не обращали внимания на проблему их чистоты, – сказал «ДС» финансовый аналитик Алексей Кущ. – За счет этого они создали импульс для своих финансовых систем. А для нас это можно было бы вводить на отрезке с 2005 по 2008 гг. или с начала нулевых, на фазе избыточно растущей экономики. Сейчас же введение стандартов BEPS приведет просто к усиленному фискальному давлению. Соответственно, теневая экономика не сократится, а, наоборот, увеличится, а собираемость налогов ухудшится».



Как считает аналитик, особенно это будет проявляться в сегменте среднего бизнеса. Малый бизнес это не затрагивает, а крупный все равно сможет прибегнуть к международной оптимизации, привлекая аудиторские и юридические компании, сможет структурировать свое налогообложение. Зато средний бизнес, для которого будет слишком высока цена «входного билета» в стандарты BEPS, может просто не справиться с требованиями.



«Это может привести к корпоративному бегству, корпоративной эмиграции, когда предприниматели просто будут закрывать компании в Украине и открывать их, например, в Эстонии, Грузии. Крупный бизнес не будет уходить, потому что он и так практически ушел. Крупный бизнес в Украине – это, в основном, холдинговые компании, зарегистрированные где-то на Кипре или в Нидерландах. А корпоративная эмиграция может стать выгодна именно для среднего бизнеса», – считает Алексей Кущ.



Тяжелая адаптация



Впрочем, здесь развитие экономики Украины можно сопоставить с развитием ЕС, считает экономист IMF Group Григорий Кукуруза. При фискальной нагрузке на экономику в 40-45% ВВП страны Евросоюза до кризиса показывали средний прирост ВВП до 5%. Однако это явно не тот сценарий, по которому может двигаться Украина, отстающая в разы от ЕС по среднедушевому доходу. В Украине те же 40-45% платятся со специально оптимизированной базы – «белой» части ВВП. Остальные 35-40%, которые находятся в тени, – это вовсе не спрятанные от налоговой цеха или фабрики. Это компетенции бухгалтеров и аудиторов по размыванию прибыли и возможности реинвестировать полученную прибыль обратно в бизнес, а не поддерживать выполнение доходной части бюджета.



«Но возможности для оптимизации постоянно сужаются. И это не наша инициатива, а Организации экономического сотрудничества и развития, – считает Григорий Кукуруза. – Чтобы избежать искусственного искажения мировой конкуренции и не создавать новые низконалоговые юрисдикции для оптимизации, корректируются и налоговые системы других стран, в том числе Украины. Если страна прямо откажется имплементировать нормы BEPS – она будет внесена в черный список. Поэтому, Украина, конечно, не могла не имплементировать минимальный пакет шагов BEPS».



Но здесь, по мнению эксперта, также возможны многие сценарии – как именно это будет сделано. Именно за неадаптивную их имплементацию бизнес критикует финансовый комитет Рады. До введения в действие минимального пакета шагов BEPS, автоматического обмена налоговой информацией и общего ухудшения условий для офшорного программирования в мире, украинские бизнесмены сохраняли более обширные возможности по «серой» оптимизации, а в рамках экономики это поддерживало лучшую среду для инвестиций и роста.



Но после принятия закона №466 (от 16 января 2020 г., о внесении изменений в Налоговый кодекс) – оптимизация налогов для отечественных предпринимателей существенно подорожает. Вот только насколько именно — к сожалению, эксперты сказать не смогли. Никто по запросу "ДС" также не смог оценить, насколько больше налогов будет взиматься, когда вступит в силу план BEPS.



Денис Лавникевич

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