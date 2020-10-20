Новая зона на Донбассе: что хотят сделать на Банковой Офис президента обнародовал все пять вопросов, которые будут заданы украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября. Один из них касается создания свободной экономической зоны на Донбассе. "Апостроф" выяснял, о чем идет речь.



Офис президента назвал все вопросы, которые будут заданы гражданам Украины в рамках всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября. Они касаются наказаний за коррупцию, экономики Донбасса, сокращения количества народных депутатов, легализации каннабиса и выполнения Будапештского меморандума.



Поначалу глава государства Владимир Зеленский решил держать интригу и обнародовать вопросы по одному, однако его Офис, судя по всему, из-за внутренних склок в канцелярии, "слил" все вопросы одним махом, поломав президенту тонкую пиар-игру.



Однако первые два вопроса он все же успел озвучить лично. Первый из них звучал так: "Следует ли в Украине ввести пожизненное заключение за коррупционные действия в особо крупных масштабах?". Второй вопрос, также прозвучавший непосредственно из уст главы государства, сформулирован следующим образом: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".



По вопросу есть вопросы



Остановимся на нем подробнее.



Нужно заметить, что этот вопрос вызывает много вопросов (да простят нас за этот каламбур).



Начнем собственно, с того, а что такое Донбасс? По идее – это Донецкий угольный бассейн (именно поэтому в России упорно говорят "в", а не "на" Донбассе, поскольку он ведь "бассейн"), который охватывает часть Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей Украины, а также некоторые районы Ростовской области РФ.



С другой стороны, Донбассом часто неформально называют Донецкую и Луганскую области, несмотря на то, что некоторые районы этих регионов к Донбассу в узком смысле слова не относятся (например, Мариуполь).



Кроме того, на сегодня Донбасс (как в узком, так и широком смысле) поделен на две части – подконтрольную украинской власти и оккупированную Россией.



Офис президент уже после заявления Владимира Зеленского разъяснил, что пока речь идет исключительно о подконтрольной части Донецкой и Луганской областей. При этом там не скрывают, что целью создания свободной экономической зоны является ускорение процесса реинтеграции как раз оккупированной части региона.



От президента до президента



Идею создания на востоке страны свободной экономической зоны (СЭЗ) впервые озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет Трехстороннюю контрактную группу по Донбассу. Позже ее подхватил премьер-министр Денис Шмыгаль. Теперь о ней заявил и нынешний глава государства.



Кстати, именно при Кравчуке в нашей стране впервые появились свободные экономические зоны, или, точнее, специальные экономические зоны (также обозначаемые как СЭЗ). Были ли они успешными? Большинство специалистов склоняются к мнению, что этот опыт был, скорее, отрицательным, так как коррупция, которая в принципе неплохо прижалась на местной почве, на данных территориях приобретала по истине фантасмагорические масштабы.



В любом случае, украинские СЭЗ прикрыли в 2005 году, хотя принятый в 1992 году закон никто не отменял.



То есть законодательных проблем с созданием СЭЗ на Донбассе, похоже, возникнуть не должно.



Зона зоне рознь



Но есть другие сложности.



По словам эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егора Кияна, власти для начала нужно определиться, что именно она хочет организовать на подконтрольной территории двух областей, поскольку существуют различные торгово-экономические режимы – свободная экономическая зона, специальная экономическая зона, зона приоритетного развития, зона развития депрессивного региона, зона трансграничной торговли.



"Помимо собственно термина (о том, какая это будет зона – "Апостроф"), нужно определить, какую планируется решить задачу, какую достичь цель?", - сказал он в комментарии изданию, добавив, что пока все это напоминает "мозговой штурм", а не законченную идею.



Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский согласен с таким видением. По его словам, свободная экономическая зона – это очень широкое понятие, и что именно Офис президента закладывает в него, непонятно.



"Обычно, в украинском понимании - это льготный налоговый режим, но насколько такой режим решает проблемы экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - у меня большой вопрос", - заявил он в разговоре с "Апострофом".



По словам эксперта, у нашей страны есть неуспешный опыт функционирования СЭЗ, в том числе, в Донецке, которая, по сути, была "черной дырой", через которую в Украину массово завозили товары без уплаты налогов и таможенных пошлин: "Поэтому льготный (налоговый) режим на Донбассе не решит проблему региона, а лишь создаст очередные схемы".



"Зрада" или реинтеграция



Но, что тогда планируется сделать? Точнее, раз мы не знаем, в чем состоит замысел Офиса президента, что было бы целесообразно сделать в плане экономического развития данных территорий?



Егор Киян не исключил, что может быть налажена ограниченная торговля с оккупированными территориями (она на самом деле и так существует, только ведется контрабандным способом). По его словам, поскольку такую СЭЗ хотят создать с целью реинтеграции оккупированных территорий, "через такое сотрудничество, возможно, в очень долгосрочном периоде они будут реинтегрированы".



В качестве примера Киян привел взаимоотношения между КНДР и Южной Кореей, которые ведут совместную торговлю и промышленное производство, при этом в Сеуле не скрывают, что их конечная цель - объединение с Северной Кореей (разумеется в едином демократическом и экономически развитом государстве).



В оптимистической сценарии эта инициатива власти может сработать, полагает эксперт, но надо понимать, что те, кто всегда и во всем ищет "зраду", ее обязательно найдет. "Поэтому, в наихудшем сценарии, если все будет сделано непродуманно, грубо говоря, через эту зону нам будут поставлять "кровавый" уголь", - сказал он.



Инвестиции в обмен на гарантии



Однако, в любом случае, для такого проекта нужны деньги, а у государства их нет, отметил Егор Киян.



Можно, конечно, попытаться привлечь частные инвестиции, в том числе иностранные, "но какой бизнес рискнет вложить туда свои средства?".



Впрочем, Глеб Вышлинский считает, что кто-то может и рискнуть, если будут разработаны и представлены четкие механизмы гарантирования инвестиций: "Ведь основной риск (для инвестиций) связан с возможным ужесточением боевых действий, что может привести к разрушению физических активов, прекращению работы предприятий, сбоям в энергоснабжении, поставках воды, к тому, что сотрудники предприятий просто не смогут доехать до них".



По его словам, такие гарантии должны быть не только государственными (со стороны Украины), но и международными: "Есть Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям в составе Группы Всемирного банка. Нужно смотреть и на другие механизмы гарантирования, поскольку наш вооруженный конфликт – не первый и не последний в мире, и подобные механизмы существуют".



Вышлинский добавил, что, помимо прочего, такой формат стал бы сдерживающим фактором для России, так как, в случае активизации агрессии с ее стороны, мировое сообщество усилит санкционное и иное давление - "ведь другим странам пришлось бы скидываться на выплаты по этим гарантиям".



Еще одна "черная дыра"?



По какому пути пойдет власть (в случае, если украинский народ поддержит создание СЭЗ на Донбассе), пока непонятно.



Любопытно, что различные телеграмм-каналы, освещающие политическую жизнь Украины, совершенно по-разному интерпретируют президентский опросник. Одни утверждают, что он затеян исключительно ради легализации марихуаны, другие, что ради Будапештского меморандума – дескать, Украина таким образом обращается к США и Великобритании за военной помощью в противостоянии с Россией.



Кто-то при этом считает, что истинной причиной появления указанных вопросов как раз стала Донбасская свободная экономическая зона, а все остальное – "дымовая завеса" (видимо, от каннабиса). Якобы донбасское лобби (кто-то говорит, что из числа "сбежавших в Ростов", другие, что из числа оставшихся в Украине) активно продвигает идею введения СЭЗ в этом регионе с целью превращения ее в ту самую "черную дыру", из которой так комфортно извлекать сверхдоходы.



Однако, возможно, никакого глубинного смысла в этих вопросах нет, и власть просто хочет хайпануть накануне местных выборов, создавая впечатление, что ей важно услышать vox populi (глас народа).



Виктор Авдеенко



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