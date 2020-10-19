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Алюминию полегчало

19.10.20 , Коммерсант
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Алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость металла на LME достигла $1863 за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Рост цен может помочь «Русалу» в третьем квартале избежать убытков, которые компания получила по итогам первого полугодия. Однако, по мнению аналитиков, потенциал роста цены в ближайшем будущем ограничен из-за профицита металла на рынке, который сохранится и в 2021 году.

В пятницу, 16 октября, цены на алюминий достигли максимума за прошедшие 17 месяцев. Стоимость тонны металла на LME выросла на 0,6%, до $1863,5. Последний раз цена достигала этого уровня в мае 2019 года. Увеличение цены происходит на фоне активного спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем этого металла в мире, ослабления курса доллара и ожиданий дальнейшего увеличения потребления алюминия. Так, в августе импорт необработанного алюминия в Китай достиг максимума за 11 лет, составив 429,5 тыс. тонн. Запасы алюминия на складах, отслеживаемые Шанхайской биржей фьючерсов, в октябре снизились до 248 тыс. тонн, тогда как в марте превышали 530 тыс. тонн.

Рост цен на алюминий до уровня в $1,8 тыс. является хорошей новостью для «Русала», бизнес которого в таких условиях может быть прибыльным. По итогам первого полугодия 2020 года алюминиевый гигант показал один из самых слабых показателей EBITDA в истории, получив лишь $219 млн против $528 млн за аналогичный период прошлого года. В результате компания получила чистый убыток в $124 млн против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере $625 млн. Это стало результатом того, что в первом полугодии цена алюминия на LME упала с $1826 до $1592 за тонну, а средневзвешенная цена реализации «Русала» — с $1960 до $1756.

«Русал» частично компенсирует низкие цены на алюминий снижением себестоимости производства. В первом полугодии компания снизила себестоимость на 5,5%, до $1564. В «Русале» “Ъ” отказались раскрывать данные по себестоимости по состоянию на третий квартал до выхода отчетности. Максим Худалов из АКРА ожидает, что выручка компании в целом за год, скорее всего, будет примерно на уровне прошлого года ($9,7 млрд), так как рост цены во втором полугодии может компенсировать ее просадку в первые шесть месяцев, при этом объем выпуска «Русал» не менял.

Роман Андрюшин, директор по сбыту «Русала», в интервью Reuters, 1 июня: "Второй квартал будет худшим не только в этом году, но и в сравнении c предыдущими периодами кризисов. Он уже хуже, чем четвертый квартал 2008 года, когда на LME никто ничего не хотел покупать"

Другой крупнейший производитель алюминия — американская Alcoa Corp. в отчетности за третий квартал уже отметила положительный эффект роста цен. Так, квартальный убыток компании сократился в годовом выражении в 4,5 раза, до $49 млн, а в целом за январь—сентябрь — в 4,9 раза, до $166 млн.

Исполнительный директор ЦЭП Газпромбанка Айрат Халиков говорит, что на мировом рынке алюминия повторяется ситуация 2009 года, когда крупнейшие производители лишь незначительно сократили выплавку металла, несмотря на снижение спроса и цен. Это привело к избытку металла в размере 10% от потребления и росту складских запасов до 31% от объема годового потребления. Избыточные запасы алюминия в числе прочих причин создали условия для продолжительного периода низких цен после 2009 года. В этом году за январь—июль мировая выплавка алюминия увеличилась на 1%, до 37,5 млн тонн, несмотря на падение спроса.

По мнению эксперта, Китай является единственной в мире страной, которая сохранит прошлогодний уровень потребления благодаря масштабным госинвестициям в инфраструктуру и строительство. По прогнозам Айрата Халикова, цена на алюминий может снизиться в 2021 году на фоне замедления темпов восстановления китайского рынка, при этом «гигантский профицит в 3,5–4 млн тонн будет долго влиять на рынок и ограничит потенциал роста цен в долгосрочной перспективе».

Евгений Зайнуллин


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