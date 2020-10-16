Как найти работу во время коронакризиса - специалист рынка труда ответила на главные вопросы Весенний карантин оставил без работы десятки тысяч украинцев. Но летом ситуация на рынке труда значительно улучшилась и количество вакансий увеличилось на 47 процентов. Сейчас же работодатели заняли выжидательную позицию, пока не будет более-менее понятная ситуация со второй волной карантина (за последнюю неделю среднесуточное количество новых случаев коронавируса составляет около 5 тысяч). Об этом в эфире Апостроф Live рассказала специалист рынка труда ЮЛИЯ ДРОЖЖИНА.



- Стоит ли сейчас в период пандемии менять свою работу, а, возможно, и вид деятельности?



- Сменить работу на сферу, например, IT - это как бы хорошая альтернатива. Но надо учитывать, что уровень конкуренции на должности джуниоров - то есть начинающих - в IT велик. Там больше двадцати резюме на одну вакансию. Сейчас сменить профессию деятельности и стать айтишником не слишком быстро получится, к сожалению.



Что касается того, какие профессии сейчас востребованы так же, как и, например, во время тотального карантина, то большим спросом у нас пользуются специалисты сферы продаж. Это касается всего спектра специальностей - кассиры, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по обслуживанию. Если сейчас есть человек, который должен немедленно найти новую работу и не имеет профильного опыта, то как раз эта сфера приветствуется для начинающих.



Большим спросом пользуются работники банковской отрасли, маркетологи. Но, опять же, в этих сферах обычно требуется опыт - хотя бы от одного до трех лет. Поэтому без опыта им будет сложновато и придется столкнуться с достаточно большой конкуренцией.



- Если говорить о подработке: многие люди во время тотального карантина как раз брали себе подработку в онлайн-сервисе или даже курьером. Если же у нас снова будет большой локдаун, как найти подработку, и какие это примерно средства? Что это за профессии?



- Вы правильно сказали, что это прежде всего доставка, поддержка чатов, обработка телефонных звонков, операторы call-центров. Зарплаты достаточно существенно отличаются, например, в зависимости от отрасли компании, от масштаба деятельности компании, от знания иностранного языка. Тот же оператор call-центра со знанием английского языка может рассчитывать, конечно, на больше денег.



О каких зарплатах мы говорим? Если это по Киеву, то от 5 до 15 тысяч гривен может зарабатывать условный курьер.



Опять же, чем хорошие подработки? Тем, что человек обычно сам может регулировать свою занятость и свои заработки. То есть здесь не фиксированная зарплата, а деньги за количество выполненных заказов или поставок, или обработанных заявлений.



- Если говорить о работодателях, готовятся ли они к возможному локдауну? Как им финансово подготовиться? Есть ли изменения в этом аспекте на рынке труда?



- Изменения, конечно, есть, и компании стали гораздо более рациональными. То есть все анализируется, и если какая-то функция раздваивается - условно говоря, какая-то функция выполняется двумя людьми - остается один человек. Пытаются искать максимально адаптивных специалистов, которых можно быстро переучить и перебросить на другой фронт работ. Мы знаем, что во время действия основных карантинных ограничений весной определенные компании так делали.



Например, когда не работали торговые сети, их работников переводили на обработку онлайн-заказов. Это требует от работников скорой адаптации, приобретение новых навыков. Соответственно, и сейчас работодатели, если набирают новых специалистов, ищут таких, которые будут способны это быстро сделать. То есть быстро менять свои функциональные обязанности.



В принципе, работодатели стали более тщательно подбирать новый персонал, так как цена ошибки становится выше. Нельзя сейчас рассчитывать на то, чтобы взять кандидата, а потом, если он не подойдет, взять другого. Сейчас на это нет времени и ресурсов на то, чтобы учить нового человека. Людей оценивают более строго, более требовательно. Это касается как профессиональных навыков, так и ценностей человека, универсальных навыков, таких как коммуникабельность, креативность. В принципе, критерии работодателей стали более требовательными.



- Можно ли сейчас делать определенные прогнозы на то, когда рынок дойдет до докарантиннои стадии? То есть когда он будет в таком же объеме, с такими же деньгами и с таким же количеством вакансий.



- Очень трудно делать прогнозы, потому что мы понимаем, что это будет зависеть от того, как будут развиваться карантинные ограничения. Сейчас, к счастью, я не вижу очень сильного падения зарплат. В принципе, они плюс-минус докарантинные. Если падение есть, то в пределах десяти процентов - критического падения, к счастью не наблюдается.



Конечно, нет роста зарплат, на который мы рассчитывали в начале 2020 года и в конце 2019 года.



Что касается объема вакансий, то, к сожалению, сентябрь не был очень удачным. Обычно в сентябре начинается бизнес-сезон, и компании активно набирают работников. В этом году, к сожалению, такого не было. Я думаю, что это прежде всего из-за опасений новой волны карантина. Надеюсь, что в ближайший месяц количество вакансий пойдет вверх.



В целом по количеству предложений о работе продуктивным было лето, когда отрасли, которые не работали весной - туристическая, гостинично-ресторанная сферы - достаточно активно набирали людей летом. Поэтому в принципе в начале лета количество вакансий увеличилось на 47% по сравнению с весной. Во второй половине лета положительная тенденция по многим отраслям сохранилась, но, к сожалению, осенью количество вакансий пошло немножко вниз.



Я надеюсь, что в октябре-ноябре, когда будет более-менее понятно относительно второй волны карантина, работодатели займут более активную позицию и будут иметь более уверенный взгляд относительно завтрашнего дня.



Екатерина Черновол, Адриан Радченко



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