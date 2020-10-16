Будет ли рост цен после выборов В Украине с началом осени начался стремительный рост цен. Инфляция за сентябрь, по данным Госслужбы статистики, составила 0,5% за месяц. Больше было только в марте и апреле – по 0,8%. Экономисты говорят, что к концу года цены будут расти еще быстрее, до 2% ежемесячно. Что больше всего подорожает и станет ли что-то дешевле, разобрался сайт "Сегодня".



Мы ответили на вопросы:



- Почему цены стали расти быстрее

- Что больше всего подорожало и что подешевело с начала года

- Что будет с инфляцией до конца года



Что стало с ценами в сентябре



По сравнению с августом, в сентябре цены на продукты даже снизились на 0,6%. Но по факту снижение произошло за счет двух позиций – это фрукты (-8,9%) и овощи (-7%), которые, как известно, в это время традиционно дешевеют из-за избытка предложения. На промтовары и услуги за сентябрь имеем рост – на 1,1%.



По мнению экспертов, более точным для оценки является так называемый базовый индекс инфляции, из которого исключены цены на сезонные товары, стоимость которых резко меняется (те же фрукты и овощи). Так вот, базовый индекс инфляции в сентябре по сравнению с августом составил также 1,1%.



Все остальные продукты, кроме фруктов и овощей, только дорожали



Больше всего выросли за месяц в цене:



куриные яйца (на 7,3%);

сахар (на 1,6%);

подсолнечное масло (1,4%).



Вся остальная еда: хлеб, бакалея мясо, рыба, молокопродукты и так далее, – подорожала на 0,2-0,5%.



Что это означает в деньгах? Например 0,5% в стоимости сыровяленой колбасы – это 1,8-2 грн/кг, пачки сливочного масла – 0,8-1 грн/кг. Цены на алкогольные напитки и сигареты повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%. То есть пачка сигарет среднего ценового сегмента (до 50 грн) подорожала на 0,85 грн.



Как изменились цены на товары и услуги



Если в первые 8 месяцев года многие товары и услуги, прежде всего природный газ, нефтепродукты, одежда и обувь, коммунальные услуги, дешевели, что сказалось на инфляции – всего 1,2%, то в сентябре начался обратный процесс. С начала года инфляция ускорилась до 1,7%.



Больше всего за сентябрь подорожали:



образование – на 11% за месяц;

одежда и обувь – на 7,9%;

коммунальные услуги – на 3,6%;

газ подорожал сразу на 18,4%, что перекрыло все предыдущее снижение цен. Теперь газ стоит на 4,8% дороже, чем в декабре 2019 года.



Стоимость других товаров и услуг увеличилась на 0,2-0,8%. Но было и снижение – на 0,7% уменьшился средний чек в ресторане, на 0,6% подешевели отдых и культура (билеты на спектакли, концерты).



На сколько вырастут цены



Эксперты говорят об ускорении инфляции в октябре-декабре, расхождение только в цифрах. Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко видит рост цен не более 3% за три месяца. За год получится около 5,5%.



"Инфляцию сдержит низкая покупательная способность населения, так как в связи с коронавирусом и карантином безработных стало больше, – анализирует Алексей Дорошенко. – Но подорожание будет. Оно коснется как сезонного роста цен на овощи, фрукты, так и на молокопродукты, яйца, курятину, хлеб. Картофель в этом году будет на треть дешевле, чем в прошлом, – 8-10 грн/кг. Продолжит дорожать топливо, станем больше платить за отопление, горячую воду".



Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин более пессимистичен: по его прогнозам, к концу года украинцев ожидает значительный рост цен – на 2-2,5% ежемесячно. В итоге инфляция всего за три месяца может превысить 10% за год, то есть станет в 4 раза больше, чем сейчас.



"В октябре продолжится восстановление экономики, в ноябре и декабре – девальвация гривни, что значительно подтолкнет инфляцию, – говорит Олег Пендзин. – Дорожать будет все: опубликованы данные ФАО (Всемирной продовольственной организации) об увеличении стоимости продовольствия. Учитывая, что цены у нас на уровне мировых, эта тенденция неминуемо коснется и Украины. Первый звоночек уже был: Ассоциация пекарей сообщила о грядущем подорожании хлеба".



Также, по прогнозам эксперта, стоит ожидать после выборов повышения тарифов на коммунальные услуги. Причины те же – подорожание газа, рост зарплат персонала.



Официальные расчеты ближе к прогнозам Алексея Дорошенко. По данным Минэкономики, инфляция за год ожидается 5,9%. Расчеты аналитиков Нацбанка дают годовую инфляцию на уровне 5%.



Каковы прогнозы



Экономисты объясняют ускорение инфляции двумя главными причинами. Первая – повышение с сентября минимальной зарплаты (с 4723 грн до 5000 грн) и перерасчет в связи с этим заработков в бюджетной сфере по всей тарифной сетке. Вторая – рост цен на природный газ и другие энергоносители перед началом отопительного сезона.



"В сентябре часть наиболее малооплачиваемого населения получила на руки более 5 млрд грн. Дополнительные доходы пошли на потребительский рынок и вызвали в сентябре повышение цен на повседневные продукты, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Также на уровень инфляции повлиял рост стоимости газа, образования, цен на лекарства и амбулаторные услуги. Арифметически сдержало инфляцию сезонное удешевление овощей и фруктов и реальное снижение доходов населения в течение этого года из-за роста числа безработных в связи с карантином".



Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко отметил, что за девять месяцев 2020 года намного больше в процентах подорожали услуги, чем товары.



"Если цены на продукты в Украине давно практически сравнялись с европейскими, то услуги у нас всегда были дешевле. Теперь и они пошли в рост, так как увеличились средние зарплаты, – говорит Алексей Дорошенко. – Еще одним фактором ускорения инфляции стало повышение цен на газ, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора. Из товаров длительного пользования за 9 месяцев больше всего подорожали автомобили, причем сразу на 11%. Это связано с ростом курса доллара, который, напомню, в декабре 2019 года был 23,5 грн/доллар, сейчас выше 28 грн/доллар".



Александр Панченко



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