Основным "стоппером" развития бизнеса в Украине предприниматели считают государство Союз украинских предпринимателей (СУП) представил результаты первого в Украине исследования "Портрет украинского предпринимателя". В ходе исследования удалось понять характеристики украинского предпринимателя, проблемы ведения бизнеса в Украине и ожидания предпринимателей.



Среди участников исследования 70% — владельцы микробизнеса (до 10 сотрудников, оборот — до 5 млн гривен), 24% — малого (10-100 сотрудников, оборот — 5-50 млн гривен), 4% — среднего (100-250 сотрудников, оборот — 50-100 млн гривен) и 3% — большого (от 250 сотрудников, оборот — от 100 млн гривен). Исследование длилось два месяца, в котором приняли участие 2 тысячи предпринимателей, из которых отобрана 1 тысяча анкет.



О респондентах



Более 80% респондентов имеют высшее образование, более 60% являются владельцами одного предприятия. Четвертая часть опрошенных владеют двумя предприятиями. 68% владельцев ведут бизнес на территории Украины, из которых четверть — в Киеве, 13% — в разных странах мира.



82% — не экспортируют в другие страны. Среди основных рынков сбыта украинских предпринимателей — страны Европы — 11%, соседние страны (Беларусь, Польша, Молдова) — 7%, США — 7%, страны Азии — 5%.



Портрет украинского предпринимателя



По итогам исследования СУП определил характеристики типичного владельца бизнеса в Украине:



- Мужчина в возрасте 31-45 лет, имеющий высшее образование;



- Занимается розничной и оптовой торговлей (включая электронную торговлю);



- Владелец одного или двух небольших предприятий (микро или малого бизнеса);



- Самые большие страхи предпринимателя: финансовые обязательства и экономический кризис;



- Более 8 лет в бизнесе;



- Основные мотивы открытия бизнеса: самореализация и возможность воплощать собственные идеи (75%), финансовая обеспеченность (74%) и независимость от работодателя (65%);



- Основные страхи предпринимателей: постоянные финансовые обязательства (68%), угроза экономического кризиса (52%);



- Считает движущими силами своего бизнеса собственную энергию и упорство, гибкость в принятии решений;



- Уделяет бизнесу 47 часов в неделю и считает, что результат от ведения бизнеса стоит затраченных усилий;



- Основные проблемы бизнеса в Украине — высокая налоговая нагрузка и постоянное изменение "правил игры";



- Считает, что бизнесу необходима государственная поддержка (кредитование, льготы, гранты).



Проанализировав профиль владельцев бизнеса различного уровня и сфер, удалось определить пять признаков, по которым целесообразно характеризовать украинских предпринимателей:



- Готовность рисковать в бизнесе;



- Новаторство;



- Организаторские навыки управленца;



- Честное и законное ведение бизнеса;



- Зависимость собственного бизнеса от внешних обстоятельств.



Также, по итогам исследования, удалось выделить пять основных типов предпринимателей Украины:



- Работающие микрособственники (19%, ведущих бизнес в спокойном стиле, начинающие, стремящиеся "привести в порядок начатое");



- Проворные новаторы (22%, оперативно улавливают имеющимися проблемами, недостатками и самостоятельно управляют их исправлением, всегда стремятся находить новые возможности для бизнеса);



- Идейные вдохновители (19%, активные и вдохновленные владельцы бизнеса, постоянно генерируют творческие идеи и рассматривают новые направления бизнеса);



- Киты бизнеса (21%, крупные предприниматели, несут полную ответственность за свои действия и собственный бизнес, не полагаются на внешние обстоятельства, способны быстро подстраиваться);



- Отстраненные владельцы (18%, в основном являются владельцами одного микробизнеса в сфере оптовой и розничной торговли, часто ставят перед собой нереальные цели, реже других используют демократический стиль управления).



Индекс предпринимательства



Индекс предпринимательства — это показатель, который основывается на трех "компонентах": желание открыть свое дело, помехоустойчивости и осуществимость идеи.



Союз украинских предпринимателей посчитал индекс предпринимательства в Украине и сравнил его с мировым. По итогам стало известно, что:



- Украина менее настроена на ведение бизнеса, чем мир в целом — показатель предпринимательского настроения в Украине почти вдвое меньше (27), чем аналогичный в мире (51).



- Украинские предприниматели меньше верят в результат, ведь не всегда обладают необходимыми навыками и ресурсами для начала собственного дела. Несмотря на это, все же пытаются, что является особенностью украинского менталитета.



- Несмотря на огромное желание и выносливость, существуют опасения неудачи: постоянные финансовые обязательства (выплаты заработной платы, выплаты поставщикам, долги), угроза экономического кризиса, чрезмерные эмоциональные нагрузки, угроза потери бизнеса (включая рейдерство).



- Предприниматели в столице более оптимистично настроены относительно "осуществимости" своего бизнеса по сравнению с коллегами из других регионов Украины.



- Желательность и устойчивость у украинских предпринимателей выше, по сравнению с соответствующими мировыми показателями, почти в полтора раза, что доказывает их выносливость.



Основные проблемы и видение собственного бизнеса через 5 лет



По мнению украинских предпринимателей, в Украине существует ряд препятствий для быстрого и качественного развития предпринимательской деятельности, среди которых наиболее значимыми являются: высокая налоговая нагрузка и сложность администрирования налогов (63%), постоянная смена "правил игры" (63%), а также отсутствие доступных кредитов и других источников быстрого получения оборотного капитала (61%).



Как результат, основной "стоппер" развития бизнеса в Украине — это само государство и его аппарат: низкая покупательная способность украинцев, отсутствие надежной судебной системы, незащищенность частной собственности / рейдерство — те моменты, которые должны решаться и корректироваться на уровне государственного управления.



Несмотря на несовершенную бизнес-среду, украинские предприниматели видят будущее страны через 5 лет положительно: экономически развитая, успешная и самодостаточная страна с западным курсом развития (вступление в ЕС), без войны, с целостной территорией и верховенством права.



Наталья Лошакова



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