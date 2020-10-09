Добыча мечт Спрос на нефть в мире прекратит расти лишь в конце 2030-х годов, после чего останется стабильным как минимум до 2045 года, следует из годового аналитического доклада ОПЕК. Это своего рода ответ нефтяного картеля на появившиеся в последнее время многочисленные оценки, по которым исторический пик спроса на нефть был пройден в 2019 году. В ОПЕК также ожидают, что нефтяной рынок полностью оправится от последствий коронавируса в 2022 году, после чего добыча стран картеля и России будет расти. Аналитики называют оценки ОПЕК адекватными.



ОПЕК в своем новом ежегодном докладе впервые указала на вероятный исторический пик спроса на нефть. По мнению аналитиков картеля, он наступит в 2035–2040 годах, достигнув 109,3 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 9,6% больше, чем в 2019 году, и на 20,5% больше, чем в коронавирусном 2020 году. После пика спрос начнет снижаться, хотя и медленно, и к концу прогнозного периода в 2045 году составит 109,1 млн б/с, считают в ОПЕК.



Эти выводы выглядят своеобразным ответом на многочисленные посткоронавирусные оценки западных аналитиков и нефтегазовых компаний, по которым пик спроса на нефть будет достигнут в ближайшие годы или это даже уже произошло. В ежегодном отчете BP, презентованном в сентябре, в качестве базового сценария рассматривается вариант, в рамках которого спрос на нефть в мире уже никогда не превысит уровень 2019 года.



Такие прогнозы служат основанием для масштабной трансформации бизнеса в сторону низкоуглеродных или возобновляемых источников энергии, о которой в этом году объявили BP, Shell и Total.



Вместе с тем в докладе ОПЕК рассматриваются и сценарии ужесточения углеродного регулирования во всем мире. В наиболее жестком сценарии, который предусматривает общее сокращение энергопотребления на 15% к 2030 году и на 54% к 2045 году по сравнению с базовым сценарием, потребление нефти может упасть до 87,7 млн б/с и 70,8 млн б/с соответственно. Однако такой вариант выглядит крайне маловероятным. В более щадящем сценарии основной упор сделан на сокращении потребления угля, а спрос на нефть мало отличается от базового сценария.



Базовый прогноз ОПЕК основан на допущении, что к 2045 году доля электромобилей в общем мировом парке (2,6 млрд штук) составит около 16,5%.



Отмечается, что оценка может оказаться заниженной, но в любом случае отклонение спроса на нефть от базового сценария из-за более активного развития электромобилей в случае технологических прорывов не превысит 2,5 млн б/с к 2045 году. Это существенно отличается от подобных оценок BP, где спрос на нефть после 2030 года в большинстве сценариев начинает резко снижаться (падает ниже 60 млн б/с к 2040 году).



Также ОПЕК довольно оптимистично настроена относительно главного сейчас фактора неизвестности на нефтяном рынке — как быстро спрос восстановится после коронавируса.



Из доклада следует, что риски «второй волны» в 2020–2021 годах оцениваются как довольно низкие, и уже в 2022 году спрос должен достичь 99,8 млн б/с, превысив уровень 2019 года. В дальнейшем он будет плавно расти за счет в основном Индии и Китая.



Источниками покрытия спроса во второй половине 2020-х годов ОПЕК видит в основном добычу из Бразилии, а также США: последняя достигнет пика в 20,3 млн б/с к 2030 году, а затем начнет сокращаться. В 2030-х годах основным источником новой добычи станут страны ОПЕК, которые к 2045 году нарастят ее на 10 млн б/с по сравнению с уровнем 2019 года, обеспечив 40% мирового спроса. Россия, ожидают в ОПЕК, нарастит добычу к 2025 году до 11,8 млн б/с с 11,4 млн б/с в 2019 году, а затем будет сохранять ее на уровне около 12 млн б/с на протяжении всего прогнозного периода (с учетом газового конденсата).

В докладе нет никакого ценового прогноза. Но из предложенного баланса спроса и предложения, а также источников его покрытия следует, что ОПЕК ожидает в целом достаточно низких цен на нефть.



«Скорее всего, аналитики ОПЕК просто свели прогнозный спрос и предложение по глобальной модели, а потом распределили добычу по странам с учетом себестоимости. Это объясняет рост добычи ОПЕК и стабильный ее уровень у России»,— говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. «В целом никакой революции в отчете ОПЕК нет — это довольно взвешенная оценка, которая учитывает в том числе и неблагоприятные для нефти рыночные тренды»,— полагает она. По мнению эксперта, прогноз ОПЕК выглядит реалистичным в ситуации «как есть», однако дальнейшая динамика спроса на нефть сильно зависит от возможных будущих решений политиков по ускоренной декарбонизации.



Юрий Барсуков



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