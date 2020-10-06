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Коллапс системы. Зачем Шмыгаль пугает украинцев отсутствием пенсий через 15 лет

06.10.20 , Деловая столица
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По прогнозу премьер-министра, соотношение работающих и пенсионеров будет один к двум, и платить пенсию, которой хватит, чтобы прожить, правительство просто не сможет

Начинайте копить пенсию прямо сейчас

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече со студентами "Львовской политехники" предупредил молодежь, что им пора задуматься о собственной пенсии прямо уже сегодня, пока они еще молоды.

В подтверждение серьезности своего совета премьер привел неутешительный прогноз: через 15 лет пенсионная система Украины будет в плачевном состоянии, поскольку количество работающих и оплачивающих пенсионные взносы, которые, собственно, и идут на выплату пенсий, будет вдвое меньше количества пенсионеров.

"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет один к двум. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", — сказал премьер.

Правда, сказав, что украинцы не будут получать через 15 лет пенсии, премьер-министр немного сгустил краски. На самом деле он имел в виду, что размер пенсии будет мизерным, явно недостаточным для сносного существования.

Демографический кризис

Причина такого неприятного соотношения количества работающих и пенсионеров — в демографических провалах в прошлом: снижение рождаемости в кризисные 90-е приведет через 15 лет к снижению количества трудоспособного населения, которое и должно будет содержать пенсионеров.

Кроме того, как ранее объясняли демографы, в демографическом кризисе виновно и "эхо войны" — когда сначала в военные 1941-45 гг. родилось мало детей, а потом, соответственно, это снижение аукнулось новыми волнами низкой рождаемости сначала в 1966-70 гг., а потом и в 1991-95 гг.

К этим причинам демографического кризиса следует добавить и высокую смертность мужского населения в Украине, а также массированную трудовую миграцию.

Кроме того, в будущем демографическом провале виновен и низкий показатель воспроизводства населения. Чтобы поддерживать численность населения на одном и том же уровне, у 100 семейных пар должно рождаться 215 детей, тогда как этот показатель в Украине составляет лишь 147 детей.

Будет еще одна пенсия

Современное пенсионное обеспечение может состоять из трех уровней. Первый — это солидарная система, которая сегодня действует в Украине для всех. Второй уровень — обязательная накопительная система, когда государство вводит для граждан и работодателей обязательства отчислять на персональные счета работников определенный процент заработка, который аккумулируется в период до выхода на пенсию.

Третий уровень — это добровольная накопительная система, которая в Украине уже есть, но она не получила широкого распространения. Она предполагает, что украинцы сами откладывают деньги на своих персональных счетах в негосударственных пенсионных фондах.

По словам премьер-министра, чтобы не допустить провала в пенсионном обеспечении в будущем, правительство намерено уже со следующего года ввести второй уровень пенсионной системы – обязательную накопительную. "Мы будем в следующем году создавать накопительную пенсионную систему. И тогда украинцы будут иметь небольшую социальную пенсию — от государства, а также иметь средства из накоплений", — сказал он.

Денис Шмыгаль считает: то, что накопительная пенсионная система не введена до сих пор — это преступление против Украины. При этом законопроект, предполагающий введение обязательных накопительных пенсий, был подан в Верховную Раду еще в конце прошлого года депутатской группой во главе с Галиной Третьяковой. В мае этого года Денис Шмыгаль уже говорил, что накопительную пенсию реально ввести еще до конца этого года. Однако с тех пор этот законопроект никакого существенного продвижения в стенах парламента так и не получил.

Вопросов больше, чем ответов

Какой будет обязательная накопительная пенсионная система, и сможет ли правительство сделать ее эффективной, прогнозировать сложно. Пока что у правительства не очень хорошо получается отрегулировать и существующие уровни системы — солидарную и добровольную накопительную.

В частности, нынешняя солидарная пенсионная система и так уже трещит по швам, и бюджет Пенсионного фонда Украины с каждым годом требует все больше вливаний из государственного бюджета. Например, если в 2010 г. доля средств госбюджета в расходах Пенсионного фонда составляла 13,8%, то в 2020 г. – уже 37,6%. И далее ситуация будет только ухудшаться.

Кроме того, низкоэффективным остаются и негосударственные пенсионные фонды (НГПФ), то есть третий уровень пенсионного обеспечения. Еще в средине прошлого года Проект USAID «Трансформация финансового сектора» презентовал неутешительный для индустрии негосударственного пенсионного обеспечения отчет. Согласно этому отчету, за 15 лет существования НГПФ их участниками стали только около 5% украинцев, что неудивительно, поскольку большинство населения нашей страны им попросту не доверяет. И причина этого недоверия проста — НГПФ не могут обеспечить выполнение возложенной на них задачи по сохранению и преумножению пенсионных вложений. Так, с 2013 по 2018 гг. доходность НГПФ составила минус 8,1%.

Отсюда возникает и справедливый вопрос: как правительство сможет обеспечить сохранность и преумножение средств на втором уровне пенсионной системы, если у него не получается сделать работающими первый и третий?

Поэтому, по всей видимости, нынешним студентам действительно лучше уже сегодня начинать накапливать на старость, но — вообще не прибегая к услугам государства. Самостоятельно откладывать средства и самостоятельно же заботиться об их сохранности — например, через инвестиции в недвижимость или надежные ценные бумаги.

Александр Суков

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