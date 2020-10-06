Спасти рядового Коломойского: кто погасит налоговый долг Укрнафты Квазигосударственная компания "Укрнафта", которая контролируется олигархом Игорем Коломойским, задолжала госказне более 1 миллиарда долларов налогов и сборов. Верховная Рада планирует помочь "Укрнафте" вернуть бюджету этот долг за счет… бюджета. "Апостроф" разбирался, что предлагают народные избранники, и какие в этой схеме есть риски.



Народные депутаты решили "помочь" ПАО "Укрнафта" выплатить налоговый долг в размере более 30 миллиардов гривен. Это следует из поданного в парламент законопроекта (№4119) "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 закона Украины "О рынке природного газа")".



Капитуляция государства



В чем суть. В начале 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" подписали мировую о так называемом спорном газе в объеме 2,06 миллиарда кубометров. Мировое соглашение предусматривает, что "Нафтогаз" заплатит 15,1 миллиарда гривен за тот самый спорный газ, а также сделает "Укрнафте" авансовый платеж за газ будущей добычи (на сегодня это 24,1 миллиарда гривен).



Пикантность ситуации состоит в том, что формально "Укрнафта" является "дочкой" государственного "Нафтогаза". Доля госхолдинга в компании составляет 50% + 1 акция, но крупнейшим миноритарным акционером с консолидированным пакетом 42% является конгломерат структур, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского. Он, а не государство, по факту и контролирует "Укрнафту".



Тогда ситуацию с мировым соглашением назвали самой настоящей капитуляцией государства в лице "Нафтогаза". Но, как выяснилось, даже не это оказалось самой большой проблемой. Дело в том, что у "Нафтогаза" нет денег для того, чтобы рассчитаться с "Укрнафтой". А без этого "Укрнафта" не перечисляет в бюджет многомиллиардный налоговый долг.



Средств у холдинга нет, в частности, потому, что он не получает компенсацию за выполнение так называемых "специальных обязательств" (ПСО) по продаже газа для нужд населения и компаний теплокоммунэнерго по сниженным ценам (хотя это - не единственная причина плачевного состояния НАК). При этом "Нафтогаз" вправе рассчитывать на такую компенсацию согласно закону о рынке газа.



Долгая дорога в Раде



Следует сказать, что изначально в Раду были внесены два законопроекта - №3004-а и №3005-а, но 18 сентября они были отозваны.



Кстати, именно 18 сентября был зарегистрирован законопроект №4119, который, по сути, является обновленной версией двух отозванных документов.



Законопроект должен был рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады 29 сентября, но по неизвестным причинам его рассмотрение перенесли (справедливости ради, не только его, но и еще нескольких законопроектов). Учитывая, что в октябре ожидается лишь одно пленарное заседание, вернутся к нему нардепы, вероятно, нескоро.



Обновленный законопроект, как и два его "предшественника", предусматривает механизм разрешения коллизии с перемещением средств между бюджетом, "Нафтогазом" и "Укрнафтой".



В соответствии с этим механизмом, "Нафтогаз" должен получить в качестве компенсации за выполнение ПСО 32,2 миллиарда гривен из специального фонда госбюджета 2020 года.



Из этих денег компания должна выплатить "Укрнафте" 15,1 миллиарда гривен за спорный газ и 24,1 миллиарда гривен в счет будущих газопоставок. В свою очередь, "Укрнафта" обязана погасить налоговый долг, превышающий 30 миллиардов гривен (включая штрафы и пеню).



Налоговые выплаты будут направлены в госбюджет.



Кроме того, "Укрнафта" должна будет заплатить налоги (НДС, налог на прибыль) с тех денег, которые она получит за продажу газа "Нафтогазу". Авторы законопроекта оценили эти выплаты в 6,2 миллиарда гривен, и они также будут направлены в бюджет.



Но и это еще не все – компенсация "Нафтогазу" из госбюджета в размере 32,2 миллиарда гривен расценивается как прибыль компании (что логично, так как это, по сути, плата за проданный газ), в связи с чем НАК должен будет заплатить с этой суммы налог на прибыль. Его народные избранники оценили в 5,95 миллиарда гривен (в Украине налог на прибыль составляет 18%). Эти деньги также пойдут в бюджет.



Итого: более 30 миллиардов гривен налогового долга "Укрнафты" (называется точная цифра в 30,35 миллиарда гривен), 6,2 миллиарда гривен новых налогов компании и 5,95 миллиарда гривен налога на прибыль "Нафтогаза" – получаем около 42,5 миллиарда гривен.



То есть госбюджет в результате этой сложной операции должен получить на 10,3 миллиарда гривен больше, чем изначально из него будет потрачено (42,5 миллиарда гривен минус 32,2 миллиарда гривен). Этот излишек будет направлен на инфраструктурные проекты (создание государственной авиакомпании, ремонт мостов и автодорог, а также модернизацию железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава), но подробнее об этом в другой раз.



Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему утверждают, что принятие документа не окажет негативного эффекта на баланс госбюджета, исходя из того, что госбюджет получит все предусмотренные документом выплаты.



Нас с тобою надурили



Но получит ли государственная казна все указанные средства?



"Схема сама по себе неплохая. По сути, эти деньги прогоняются из бюджета в бюджет буквально в течение нескольких дней", - сказал "Апострофу" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.



Также, по его словам, эта операция позволит разблокировать деятельность "Укрнафты", чьи активы арестованы (формально описаны, что по факту то же самое – "Апостроф"), и это само по себе является положительным фактом.



"Предложенная схема вполне приемлема. Но для полной успешности нужно, чтобы все стороны в этом участвовали, а не только государство", - добавил Куюн, пояснив, что проблемы могут возникнуть с участием в этих выплатах миноритариев, читай - Игоря Коломойского.



Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский также не исключает, что деньги все же вернутся в бюджет по описанной выше схеме, и, возможно, даже в объемах, указанных в расчетах.



Однако главная проблема даже не в том, получит ли, наконец, бюджет налоговые выплаты от скандальной компании (хотя, конечно же, это тоже важно). "Понятно, что это разводняковая схема", - говорит Землянский.



Эксперт пояснил, что, по сути, "Укрнафте" дают возможность рассчитаться по налогам и сборам за счет госбюджета - "с пользой для Игоря Валерьевича (Коломойского), который с помощью бюджета закроет свои налоговые обязательства". При этом "Нафтогаз" также хочет "сыграть бюджетными деньгами". "А вишенкой на торте вешают 10 миллиардов – смотрите, как нас облагодетельствовали", - с сарказмом сказал он.



По словам Сергея Куюна, нужно, прежде всего, вспомнить, по чьей вине появилась описанная выше проблема.



"Налоговый долг "Укрнафты" возник в 2014 году. Когда у нас все полыхало на Востоке, менеджмент компании, подконтрольный миноритариям, перестал платить налоги, - возмущается эксперт. - Им не понравилось, что правительство подняло ренту на нефть, и они таким образом отреагировали. Если бы не этот демарш, "Укрнафта" не стала бы крупнейшим должником госбюджета".



Виктор Авдеенко



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