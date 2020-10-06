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Европа хабнула газа

06.10.20 , Коммерсант
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«Газпром» в начале октября впервые полностью использовал доступные ему мощности украинской газотранспортной системы. Сейчас компания полностью загружает все основные газопроводы в направлении Европы, стремясь воспользоваться выросшими ценами на газ и временным ослаблением конкуренции со стороны поставщиков СПГ. По оценке аналитиков, нынешние цены на газ в Европе впервые в этом году позволяют «Газпрому» зарабатывать на экспорте вне зависимости от маршрута поставки.

«Газпром» 4 октября впервые в этом году по максимуму использовал мощности украинского транзитного направления, прокачав 174 млн кубометров, говорится в сообщении оператора украинской газотранспортной системы. Это максимальный объем, который компания может в сутки прокачивать через Украину согласно контракту, заключенному в конце 2019 года. Впрочем, монополия может докупить мощности на аукционах — в конце сентября «Нафтогаз Украины» сообщал, что «Газпром» так и сделал для октябрьских поставок, не указав конкретных объемов. В «Газпроме» этот вопрос не комментировали.

Как следует из данных европейских газотранспортных операторов, «Газпром» использовал украинский маршрут только после того, как максимально загрузил «Северный поток» (156 млн кубометров) и «Ямал—Европа» (89 млн кубометров).

Таким образом, компания всеми силами старается нарастить экспортные поставки, которые были существенно подорваны коронавирусом и сильной конкуренцией со стороны СПГ в первой половине года.

Рост экспорта с начала октября объясняется тем, что наступил четвертый квартал, соответственно, контракты «Газпрома» с нефтяной индексацией впервые в полной мере учли драматическое падение цен на нефть во втором квартале (в цене учитывается динамика за последние шесть или девять месяцев в зависимости от контракта).

Физически спрос со стороны европейских клиентов пока серьезно не увеличился, газ закачивается в хранилища: с 1 по 4 октября объем ежесуточной закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе вырос почти в 2,5 раза, до 248 млн кубометров в сутки. С другой стороны, такое поведение компаний и трейдеров, несмотря на тот факт, что ПХГ уже заполнены более чем на 95%, показывает, что они ожидают роста цен на газ в Европе в ближайшие месяцы.

Тем временем спотовая цена на наиболее ликвидном европейском хабе TTF 5 октября достигла максимального с начала года уровня — около $156 за 1 тыс. кубометров. Динамика отчасти связана с ростом цен на нефть, а также с возможными последствиями забастовок на месторождениях в Норвегии.

Благодаря росту цены экспорт «Газпрома» в Европу по всем основным газопроводам впервые в этом году вышел в устойчиво положительную область.

По оценке заведующего Центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталия Ермакова, подготовленной для OIES, экспорт по «Северному потоку» и «Ямал—Европа» выгоден (то есть экспортный нетбэк становится положительным) при ценах от $110 за 1 тыс. кубометров, а по Украине — от $145 за 1 тыс. кубометров (но только при полном использовании контрактных мощностей). Из-за падения экспортных цен и низкой прокачки экспортный нетбэк через Украину до сих пор был отрицательным начиная с января.

СПГ, основной конкурент российского газа, существенно потеснивший «Газпром» в первом полугодии на европейском рынке, теперь теряет позиции. В сентябре поставки в ЕС упали на 12,5% год к году, в основном из-за того, что азиатские рынки стали предлагать более весомую премию и трейдеры начали перенаправлять туда грузы. Также существенным фактором стали серьезные штормы в Мексиканском заливе, которые привели к отмене около 20 грузов на американских СПГ-заводах, которые пока работают с производительностью 60% от проектной. Тем не менее, как ожидается, в октябре отгрузки СПГ из США вырастут, однако без дальнейшего роста цен на газ в Европе эти танкеры в основном уйдут в Азию.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», 16 сентября: «Текущие производственные показатели «Газпрома» полностью соответствуют рыночному спросу и макроэкономическому положению в целом. Ситуация сейчас, в последние месяцы, нормализуется».

«Как и в предыдущих кризисах спроса на газ в Европе, например в 2010 году, Россия демонстрирует, что может краткосрочно брать на себя роль балансирующего поставщика,— говорит Виталий Ермаков.— В то же время действительность этого года ясно показывает, что "Газпром" не хочет начинать ценовую войну в ситуации падающего спроса, которая, как он считает, будет болезненной, но временной. Ожидая восстановления спроса, "Газпром" терпеливо соглашается с ценой, предлагаемой рынком, и оптимизирует стратегию продаж в попытке минимизировать потери».

Юрий Барсуков

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