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Благая весть для Фирташа. Зачем Кабмин поднимает титановую отрасль

01.10.20 , Деловая столица
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Кабмин предлагает развивать титановую отрасль Украины, а также использование этого металла в промышленности. Благо запасы позволяют. При этом в выигрыше могут оказаться структуры Дмитрия Фирташа.

28 сентября в правительстве прошло совещание «Украина 2030 – новый титановый лидер мировой индустрии», на котором вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский предложил расширять сферу использования титана в различных сферах и повышать качество его обработки.

«Я убежден, если алюминий – это металл ХХ века, то металлом ХХI века должен стать титан. Сейчас есть тенденция расширения сферы применения изделий из титана, который используется в различных модификациях и видах в самой разнообразной продукции, – подчеркнул он. – Нужно работать над созданием замкнутого цикла в титановой отрасли: от добычи сырья до производства готовой продукции из самого металла. Мы имеем все потенциальные возможности для этого».

В свою очередь замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый отметил, что отрасль добычи, обработки и изготовления изделий из титана может стать одним из локомотивов развития экономики. Он убежден: если будет государственная поддержка, то отрасль сможет привлечь инвестиции из США, Великобритании, Канады, Франции и других стран.

Озвучена была на совещании и основная проблема отрасли: несмотря на то что ежегодно в стране производится до одного миллиона тонн титансодержащих концентратов, их основной объем не перерабатывается, а идет на экспорт в качестве сырья. Эта продукция поставляется в страны Европы, Азии и Северной Америки. Экспортная ориентированность – поставки концентрата и полуфабрикатов, а также продукции с невысокой добавленной стоимостью, – обусловлена тем, что в Украине нет достаточных перерабатывающих мощностей в титановом производстве.

Сколько титана в Украине и кому он нужен

В упомянутой речи Олег Уруский отметил, что Украина имеет существенные залежи титана. По некоторым оценкам – до 900 млн т титановых руд, ильменита и рутила, что соответствует 30% зафиксированных мировых запасов.

При этом Украина – одна из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире. На ее территории – 40 титановых месторождений (из которых: одно уникальное, 13 – крупных, 12 – разведанных, пять – разрабатываемых). В бывшем СССР доля Украины в производстве ильменитовых концентратов составляла 90%.

Но здесь важно понимать несколько моментов.

Во-первых, из титановой руды производят не только металлический титан, хотя это самый дорогой продукт. Для выплавки металла используют лишь около 10% добытого сырья. В основном ильменит и рутил применяются в химической промышленности, чаще всего – для получения двуокиси титана, которая используется как краситель.

Во-вторых, добывающие активы играют в титановой промышленности незначительную роль, почти вся добавленная стоимость формируется на металлургических предприятиях. Максимальную прибыль и в химической, и в металлургической промышленности получают предприятия, выпускающие конечную продукцию. Так, химическое сырье – пигментная двуокись титана – стоит около 2 $/кг, а уже металлический полуфабрикат – титановая губка – около 22 $/кг. Готовый металл, в зависимости от чистоты, намного дороже.

В-третьих, при распаде СССР Украина лишилась существенного звена в технологической цепочке получения металлического титана – производства титановых слитков. И добывающие предприятия (Вольногорский и Иршанский ГОКи, ЗТМК) стали в основном поставщиками сырья за рубеж. А в 1994 г. Украина полностью прекратила выпуск титановой губки.

Со временем отдельные компании начали развивать титановое производство – вплоть до выпуска конечной продукции. Так, сегодня в Украине изготавливаются титановые лопатки для турбин АЭС, идет серийная 3D-печать элементов ракетных двигателей. Но это все не крупные производства.

Рынок делят государство и Фирташ

Главный игрок на титановом рынке Украины – Дмитрий Фирташ, взаимодействующий с рядом российских и европейских партнеров. Именно интерес к титану стал в некотором смысле роковым для Фирташа: он попытался купить одно из месторождений в Индии. Сделка не состоялась, а против Фирташа ФБР США выдвинуло обвинения в попытке дачи взятки индийским официальным лицам.

Тем не менее свое влияние на украинском рынке бизнесмен сохранил, и к 2018 г. построил новый ГОК в Днепропетровской области, а также нарастил экспорт украинского титанового сырья компаниями своей группы. Речь идет о вертикально интегрированном холдинге Group DF. Ему принадлежат или им контролируются многие сырьевые и производственные активы этой отрасли. Правда, по оценкам экспертов, они имеют устаревшее оборудование, высокое энергопотребление и не всегда понятный юридический статус. В частности, к Group DF относятся ООО «Валки-Ильменит» и Междуреченский ГОК, Мотроновский ГОК (Днепропетровская обл.) и Стремигородский ГОК (Житомирская обл.) — последние два строятся. До 2015 г. Фирташ также арендовал у государства два комбината. Стоит отметить, что, по данным Радио «Свобода», до 2016 г. Фирташу принадлежал «Крымский титан» на оккупированном полуострове, а сейчас — его бизнес-окружению.

Со стороны государства владелец титановых активов и основной производитель титаносодержащих руд – «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК). Ей принадлежат Вольногорский горно-металлургический (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинаты (ИГОК), которые ранее и арендовал Фирташ. Тогда они были ориентированы на поставки сырья крупнейшему в мире производителю титана – российской «Корпорации ВСМПО-АВИСМА». Но в 2014-м по понятным причинам сотрудничество прекратилось. Еще один игрок — Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), в котором 51% акций принадлежит государству, а оставшиеся 49% – одной из компаний Фирташа.

Наконец завод «Сумыхимпром» официально почти полностью принадлежит государству, однако, по данным СМИ, его контролируют структуры Фирташа.

Другие игроки рынка – ООО ПКФ «Велта» (занимает 2% на мировом рынке титанового сырья), Демуринский ГОК, ООО с ИИ «Цветные металлы».

Примечательно, что на данный момент Дмитрий Фирташ, кроме постройки новых ГОКов, расширяет свой титановый бизнес. Причем не без помощи правительства. 5 августа этого года Кабмин распоряжениями №977-р и №978-р разрешил ООО «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (МГОК, Днепропетровская обл.) разрабатывать проект землеустройства по отводу четырех земельных участков общей площадью 75,3959 га в Житомирской области под расширение добычи титанового сырья.

Кому у нас нужен титан?

Госстат не публикует данных об объеме добычи титаносодержащих руд и производстве концентрата в Украине, но дает информацию по поставкам за рубеж. Так, в 2019-м было экспортировано 620,9 тыс. т титановых руд и концентратов на $154,5 млн. Крупнейшими покупателями стали Египет (157,6 тыс. т на $25,5 млн), Чехия (140,9 тыс. т на $29 млн), Россия (107 тыс. т на $24,1 млн) и США (66,2 тыс. т на $15,7 млн).

В Украине мощности производителей титаносодержащих руд и концентрата значительно превосходят мощности и спрос внутренних потребителей. Основные внутренние потребители титанового сырья в виде ильменита – Запорожский титано-магниевый комбинат и «Сумыхимпром» (производство диоксида титана). Проектная мощность ЗТМК – 20 тыс. т губчатого титана в год. Однако из-за износа производственных фондов предприятие может выпускать только 10 тыс. т.

Потребитель рутила – компания «Плазматек» (производство сварочных электродов). Также работает производитель титановых труб – ООО «ВСМПО Титан Украина», которое является «дочкой» российской компании «ВСМПО-АВИСМА». Предприятие выпускает бесшовные трубы авиационного и общего назначения.

«На перый взгляд перспективы Украины в случае прихода инвестиций в титановую отрасль выглядят блестяще. У нас полно титановой руды, а на рынке титана сырье стоит в 10-16 раз меньше готовой химической или металлургической продукции. Если перерабатывать хотя бы половину той титановой руды, что добываем, украинская экономика получит в десятки раз больше денег, чем от простого экспорта сырья, – сказал «ДС» украинский консультант международной горно-добывающей компании Anglo-American PLC Сергей Голубничий. – Однако в этом году инвестиции в новые мощности по производству металлического титана потеряли смысл. Результатом коронакризиса стала стагнация авиа- и судостроения, так что цены на титановый прокат и сырье для его производства резко упали. Ряд международных проектов с высоким уровнем потребления высококачественного титана пересматриваются в сторону сокращения или откладываются – как и запуск новых титаноемких проектов. В первую очередь речь идет об авиастроительной отрасли, в которой даже такие гиганты, как Boeing и Airbus, были вынуждены отложить строительство новых лайнеров».

По словам эксперта, еще один крупный потребитель титана – атомная энергетика, в которой данный метал используется для производства теплообменников для АЭС. Но и она вряд ли обеспечит производителям должный уровень сбыта продукции: Европа уже пошла путем отказа от атомной энергетики, а в перспективе тем же путем пойдут и другие страны.

Есть еще рынок титана качеством похуже – не такого, как нужен для авиакосмической отрасли. Речь идет о спортивном инвентаре (например, клюшках для гольфа), титановых деталях для автомобилей и катеров, медицинском оборудовании, бронежилетах и многом другом. Но этот сегмент рынка уже захватил Китай.

«Украинским производителям придется предложить либо высокое качество при умеренной цене, либо «китайские» цены при умеренном качестве. Ни того, ни другого сегодня в Украине в должном количестве нет, а есть лишь относительно востребованное сырье, – говорит Сергей Голубничий. – Конечно, появляются новые ниши: титан выходит в лидеры среди материалов для быстро набирающей обороты индустрии 3D-печати. Но объемы тут невелики, да и продукция совсем не такая дорогая, как титановый прокат для авиационного производства».

Остается такой товар, как недорогой диоксид титана. Он используется для изготовления лакокрасочных и целлюлозно-бумажных товаров, пластмасс, резины, стройматериалов, а также для производства шин. Там добавленная стоимость не так высока, но благодаря высокому спросу в выгодном положении из всех участников рынка в Украине оказываются ГАК «Титан» и «Сумыхимпром» – производители диоксида титана. Но эта продукция, мягко говоря, не относится к числу высокотехнологичных.

Чем интерес сильнее

Если государство начнет поддерживать производство титана в Украине, стимулируя спрос как на сам металл, так и на химсоединения с ним, то еще вопрос, сможет ли этим сполна воспользоваться Дмитрий Фирташ, скрывающийся в Австрии от американского правосудия. Контролируемые им производства устарели и потребуют больших инвестиций, для того чтобы нарастить производство. Выиграет тот, кто сможет проинвестировать в создание современный выпуск металлического титана. Однако очевидно, что, получив новые месторождения, его компании смогут нарастить добычу и экспорт титанового сырья — и заработать на этом дополнительные немалые средства. Собственно, это и так происходит: титановые ГОКи Group DF по итогам января-июня 2020-го увеличили выпуск ильменитового концентрата (TiO2) на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 — до 66,9 тыс. т с 50,8 тыс. т.

Кому же еще может быть интересен украинский рынок? Американская компания KerrMcGee Inc. (теперь называется Tronox) два десятка лет назад пыталась в Украине потеснить компании Дмитрия Фирташа с одного из ведущих украинских месторождений титанового сырья. Сперва, наряду с американской Rockwool, KerrMcGee пыталась создать СП со структурами Фирташа. Не вышло: воспротивились партнеры миллиардера из РФ и Австрии. Другим «титановым» инвесторам тоже не удалось за годы независимости Украины потеснить на рынке структуры, аффилированные с Фирташем (речь о холдинге RSJ Erste GmbH). Однако сейчас ситуация меняется. Собственными источниками сырья для химии титана в Европе располагают только Норвегия и Финляндия, но их запасы ограничены. К тому же металлургия титана требует более качественного рудного сырья, чем то, что есть у европейцев. Так что гигантские месторождения в Украине вполне могут стать качественной сырьевой базой для металлургии титана в Европе. Впрочем, это, скорее, в теории и в будущем, ведь, как мы выяснили, спрос на титан сейчас в мире падает.

Вопрос в том, продолжим ли мы зарабатывать гарантированные копейки на экспорте сырья, или даже при неблагоприятной конъюнктуре рискнем – и создадим собственное титановое производство высокого передела (и высокой доходности).

Однако сейчас действия Кабмина выглядят как подготовка к приходу в титановую отрасль Украины крупных зарубежных инвесторов. Здесь стоит отметить, что правительство наконец планирует приватизировать ОГХК. Так что в Кабмине могут надеяться, что еще одним следствием стратегических инициатив по развитию отрасли может стать повышение стоимости данного актива…

Денис Лавникевич


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